推動台灣城市永續的移動願景！設研院與倚天酷碁、路加服務科技、州巧科技共組微移動產研聯盟

近年來，國際交通基礎建設聚焦智慧科技、綠色永續及以人為本的交通思維，微型運具在符合上述條件的脈絡下，成為高關注度的新型態綠色低碳交通工具。微型運具不同於傳統交通工具，更貼近人體尺度的特殊定位，衍伸包含公共交通個人化（共享服務）、移動即服務（MaaS）及智慧移動的議題等熱門討論方向，微型運具如何回應並轉化為實踐城市便捷交通的潛力方法，成為科技與設計產業透過跨產業視角合作，發展城市永續移動願景最好的機會。

台灣設計研究院獲得經濟部產業技術司科技專案支持，藉由設計研究導入場域實踐的概念，推動國內首個「微移動產研聯盟MICRO-MOBILITY R&D ALLIANCE （MMRA）」，第一波率先與Acer Gadget倚天酷碁、首個推動校園共享電動滑板車的業者 路加服務科技，以及光電業者 州巧科技簽署合作備忘錄，共同推動電動微型運具的產品研發與國產化，並發展適用於台灣都市環境的共享電動滑板車模式。

台灣設計研究院院長張基義指出，相較於歐美國家，台灣微移動（電動滑板車生態）發展較緩慢。在疫情後，騎行電動滑板車成為推動觀光與帶動經濟的新型服務。設計能夠帶動大家想像未來城市的美好樣貌，一同整備研發目標。而路加服務創辦人 林志嘉提到，微移動服務在校園中已經相當普及，甚至超越傳統的共享單車，然而要將服務實現在城市當中，需要更多縣市政府的響應及投入。倚天酷碁鍾逸鈞總經理強調，面對2032年預計達到2163億美元規模的全球微移動市場，倚天酷碁正透過結合人工智慧、大數據和環保設計， 攜手台灣設計研究院合作，打造滿足台灣與國際趨勢需求的創新微移動解決方案。代表州巧科技的黃子建處長，則表達台灣擁有領先的電動微型載具研發與組裝技術，期待藉由參與研發聯盟，與其他業者能橫跨品牌、商業模式等不同功能互補，共同推動全車國產化。

微移動產研聯盟分享會邀請上述產業代表，分享微移動產業的國內外趨勢與發展現況。同時，設研院也與三家設計業者共同分享微移動設計研究，並邀請五位分別擁有都市設計、地方經驗與產業創新的專家提供未來應用建議，期待更多相關科技產業業者與跨領域團隊，加入未來城市生活的移動藍圖。