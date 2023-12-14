首屆台灣設計週，匯集百位設計師與跨域專家精彩創意，10天展期吸引22萬人次參觀！

▲ 台灣設計週在松山文創園區多個地點展出精彩作品，吸引大批民眾參觀。
第一屆台灣設計週今年12月1日在松山文創園區熱鬧登場，並於12月10日精彩落幕，10天展期匯集超過百位設計師與各領域專家，呈現國內外精彩的設計創意與產學研最新趨勢觀念，共吸引22萬人次參觀，凸顯台灣民眾對設計的高度興趣。
59組國內外團隊齊聚 放送最強設計能量
主題展以「彈性橋接」為主題進行策展，邀請54組台灣中小型編制的跨領域設計團隊展出精選作品，類別跨度極高，涵蓋自然植栽、食物設計、文化策展、平面設計、材料運用、空間設計、多媒體互動、公共服務創新等領域，一次濃縮台灣團隊別出心裁的設計力。同時特邀5組來自德國、希臘、泰國、墨西哥的海外團隊為台灣設計週帶來專屬創作，擴大觀眾的國際創意視角。
▲ 策展團隊發揮巧思，將主題館打造成如同飯店大廳的空間，目的是讓觀眾不分男女老少皆能或站或坐，輕鬆遊逛展間，與不同的設計作品相遇。
▲ 國際超連結(Hyperlink)展區，邀請五組海外團隊帶來期間限定創作。圖為德國團隊raumlaborberlin設置在松菸巴洛克花園的作品，週末更加碼台北柏林視訊連線，直送柏林當地的創意思維。
12場國際論壇 多元主題吸引超過三千名觀眾參與
台灣設計週為設計圈打造國際交流平台，特別規劃一系列主題論壇，橋接9國近70位各領域專家的創意大腦，分享永續發展、AI應用、人機互動、設計公共政策、運動及醫療場域設計、波蘭插畫、荷蘭循環設計、國際建築趨勢、城市美學願景等多元主題，為觀眾帶來國內外最新的產業趨勢和觀念，促進產學研跨界交流，引領設計產業發展方向。
▲ 台灣設計週「永續發展與城市策略」國際論壇由台灣設計研究院張基義院長主持，WDO現任理事長與兩位前任理事長都親臨現場，同時邀請2023倫敦設計雙年展藝術總監共同交流！
▲ 台灣設計週「前沿設計研究國際論壇」邀請多位國內外重量級講者，包括實體媒體之父、MIT媒體實驗室副主任石井裕，共同探討何謂前沿(Frontier)的設計，以及公共政策創新設計、人機互動的願景、城市設計策略及設計影響力等。
▲ 台灣設計週論壇最終場「城市美學願景對談」，計畫合作機關、城市美學專家小組委員、設計團隊皆到場參與，以個案分享及專業對談，揭示城市美學元年的初步成果，預告將在明、後兩年落實的工程願景。
▲ 首屆台灣設計週開幕暨設計之夜，邀請金曲歌后阿爆(阿仍仍)熱力開唱，同時邀請必應創造帶來精彩燈光展演，與會貴賓更戴上台灣設計週專屬互動手環，能隨音樂氛圍變換顏色，將夜晚的松菸巴洛克花園轉換為設計師盡情交流的迷人空間。
▲ 首屆台灣設計週開幕夜，多位國內外貴賓齊聚舉杯祝賀，包括主辦單位經濟部林全能次長、執行單位台灣設計研究院張基義院長，以及國際重量級講師和國際知名媒體代表，共同為台灣設計界的國際交流平台站台支持。
▲ 台灣設計週第二場設計之夜，以「甩廢(Fa-Bulous Night)」為題呼應永續，邀請跨領域企業與設計師，進行資源循環大考驗、材料的前世今生搶答挑戰，透過輕鬆有趣的方式，思考未來循環與減碳的創新路徑。
▲ 台灣設計週第三場設計之夜主題是「公共圖標設計研究室(Public Pictograms Lab)」，揭露歷時一年的公共圖標調研與規劃設計過程，並公開發表近300個公共圖標開源成果！
線上串聯活動 突破地理限制共享創意視野
今年台灣設計週除了松山文創園區的實體活動外，也特別與Giloo紀實影音、博客來、FunNow等品牌跨業合作，規劃一系列線上主題影展、線上主題書展、手作體驗商家推薦，也開放國際論壇線上直播，讓無法親臨現場的民眾，可以透過策展人及設計團隊的選片及選書，一起上線參與台灣設計週系列活動，為日常生活橋接嶄新視野。
▲ Giloo紀實影音及博客來特別策劃台灣設計週線上影展及書展活動，讓無法親臨現場的民眾也能線上同樂。
首次登場的台灣設計週，主辦單位經濟部產業發展署、執行單位台灣設計研究院，感謝所有參展團隊、響應單位，以及參觀民眾的熱情支持！主題展將延長展出至2024年1月28日，歡迎大家前往松菸台灣設計館03展區，親身感受台灣設計彈性思考、勇於跨界的豐滿能量！