首屆台灣設計週，匯集百位設計師與跨域專家精彩創意，10天展期吸引22萬人次參觀！

今年台灣設計週除了松山文創園區的實體活動外，也特別與Giloo紀實影音、博客來、FunNow等品牌跨業合作，規劃一系列線上主題影展、線上主題書展、手作體驗商家推薦，也開放國際論壇線上直播，讓無法親臨現場的民眾，可以透過策展人及設計團隊的選片及選書，一起上線參與台灣設計週系列活動，為日常生活橋接嶄新視野。