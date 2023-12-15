112年「學美．美學」教師專業發展空間設計團隊徵選 – 即日起開放申請

112年「學美．美學」首度將改造範圍擴大至教師專業發展空間，以提供「符合教師備課、研習需求」之專業發發展空間為目標，在過去幾個月來的評選及田野調查後，遴選出3所合作單位，歡迎設計達人前來挑戰改造！

設計提案徵選自即日起開始收件至113年1月26日（五）上午12:00止，設計團隊可針對本計畫公告的3所合作單位之標的物進行設計改造提案，教育部針對各案提供新台幣300萬元補助（含施工及設計費），詳情請見連結簡章，歡迎大家踴躍提案！