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112年「學美．美學」教師專業發展空間設計團隊徵選 – 即日起開放申請

2023-12-15
112年「學美．美學」教師專業發展空間設計團隊徵選 – 即日起開放申請

112年「學美．美學」首度將改造範圍擴大至教師專業發展空間，以提供「符合教師備課、研習需求」之專業發發展空間為目標，在過去幾個月來的評選及田野調查後，遴選出3所合作單位，歡迎設計達人前來挑戰改造！

設計提案徵選自即日起開始收件至113年1月26日（五）上午12:00止，設計團隊可針對本計畫公告的3所合作單位之標的物進行設計改造提案，教育部針對各案提供新台幣300萬元補助（含施工及設計費），詳情請見連結簡章，歡迎大家踴躍提案！

▊ 申請方式

申請資格｜政府合法登記（許可設立）之公司、工作室或事務所。
申請期限｜即日起至113年1月26日（五）（中午12:00截止）
申請方式｜將「申請表」及「提案計畫簡報」寄至＜dmoc@tdri.org.tw＞，請務必確認收到「申請完成確認」信件，方完成申請。
簡章相關資料下載｜https://reurl.cc/x6z6Ye

▊ 設計團隊徵選說明會（採預先報名制，名額不限，線上視訊）

報名資格｜欲申請報名參與徵選之設計團隊
活動日期｜112年12/19（二）13:30 
報名時間｜即日起至112年12/19（二）（中午12:00截止）
報名連結｜https://reurl.cc/a4QKqQ
說明會連結｜https://tinyurl.com/53wb7ap9

▊各校場勘

場勘期間｜112年12/21 (四) ~112年12/29(五)，各單位場勘時間請詳報名表
報名時間｜各場勘日期前1日截止
報名連結｜https://reurl.cc/L69434

【聯絡資訊】

FBhttps://www.facebook.com/design.movement.on.campus/
LINEhttps://lin.ee/A3XFscO
電話｜(02) 2745-8199 分機353（彭先生）、354（葉小姐）

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