設計無界！台日設計小聚翻轉城市美學，玩轉公共空間的逆思維！

設研院在12月16日邀請日本佐賀縣政策部政策小組佐賀設計（SAGA DESIGN）籌劃官江島宏、OpenA Ltd.代表馬場正尊，在不只是圖書館與大家暢談SAGA DESIGN如何以政府視角揭開設計導入體制的服務創新，及OpenA Ltd.如何展開公共空間的逆向提案。
講座並請來中華民國室內設計協會理事長趙璽及臺東設計中心計畫主持人吳孝儒一同加入對談，匯聚了台灣、日本兩地的建築師、設計師與都市規劃專家，透過分享對談，揭開了公共空間的逆思維，探索城市美學的新格局。
超前佈署的設計部門
▲ SAGA DESIGN籌劃官江島宏。
「佐賀縣政策部政策小組SAGA DESIGN」於2015年成立，是日本唯一在公務體系內設立的設計部門，其成員皆為公務員。自2020年開始，江島宏擔任SAGA DESIGN籌劃官，以公務員的視角探索政府體制中進行設計創新的機會。
江島宏分享了他的觀點，認為設計創新在政府體制中具有重要意義。他強調了在這個過程中小組成員扮演著縣廳、設計師之間的「翻譯師」角色，將設計理念有效地傳遞給縣廳決策者及各領域專家，以打破體制束縛，導入設計思考，並促進服務創新的發展。
公共空間服務創新的市場機會
OpenA Ltd.的代表馬場正尊身兼建築雜誌編輯和不動產都市規劃專家。他分享透過公私部門合作中的經驗，以重新塑造空間並實現創新設計的過程。成功地展示了如何借助這種合作模式來促進地域行銷，挖掘出公共空間的潛力，並以新穎的方式重新定義城市空間的使用和功能。
▲ OpenA Ltd. 代表馬場正尊。
▲ 中華民國室內設計協會理事長趙璽（中）、臺東設計中心計畫主持人吳孝儒（右）及設研院艾淑婷副院長（右二）參與對談。
▲ 講座有許多關注城市公共空間創新的設計師及民眾參與，現場提問交流熱烈。
今日的講座透過台日雙方的交流，見證了一場城市美學的思想碰撞，公共空間的核心思維在於將空間重新打造成共融、共享、共榮的場所。這不僅是城市發展的深刻交流，更是開啟亞洲地區城市美學運動的新篇章、開啟公共服務的新格局，而一場有關城市、地域、人之間的重新連結與挑戰仍持續不斷的進行中。