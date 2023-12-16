設計無界！台日設計小聚翻轉城市美學，玩轉公共空間的逆思維！

設研院在12月16日邀請日本佐賀縣政策部政策小組佐賀設計（SAGA DESIGN）籌劃官江島宏、OpenA Ltd.代表馬場正尊，在不只是圖書館與大家暢談SAGA DESIGN如何以政府視角揭開設計導入體制的服務創新，及OpenA Ltd.如何展開公共空間的逆向提案。

講座並請來中華民國室內設計協會理事長趙璽及臺東設計中心計畫主持人吳孝儒一同加入對談，匯聚了台灣、日本兩地的建築師、設計師與都市規劃專家，透過分享對談，揭開了公共空間的逆思維，探索城市美學的新格局。