桃園國際機場公司與台灣設計研究院攜手合作推動公共服務升級

▲ （左起）桃園機場公司楊偉甫董事長、台灣設計研究院張基義院長於桃園國際機場簽署合作備忘錄。
為提升桃園國際機場服務體驗，桃園國際機場公司與台灣設計研究院將攜手合作推動公共服務升級，今（18日）由桃園國際機場公司董事長楊偉甫與台灣設計研究院院長張基義共同簽署合作備忘錄，針對機場尋路體驗及公共服務創新，展開合作交流。
台灣設計研究院自升格後，致力於推動公共服務創新，針對公共性高、民眾有感的議題進場。四年來在交通領域建立多項標竿典範案例，如北花線回遊號、台北捷運中山站再設計、新竹台鐵微改造、台北捷運指標系統與固定設施優化、航港局藍色公路品牌計畫、候船室等。張基義院長提及，機場是台灣的第一張名片，也是國家的門面，機場的公共的服務升級是非常重要的。希望透過完善設計思考、研究先行，來幫助提出最適切的解決方案；很期待透過階段性的服務升級為國家建構更友善且專業的形象。
▲ 台灣設計研究院張基義院長期待透過階段性服務升級建構機場友善且專業的形象。
▲ （左起）機場公司孫宏彬副總經理、范孝倫總經理、楊偉甫董事長、台灣設計研究院張基義院長、艾淑婷副院長、
機場公司劉曉萍處長於T2接機大廳合影。
因應交通部民航局與航警局推動之「一站式保安（One-Stop Security）」服務，機場轉機動線的順暢度及服務效能，皆是桃園機場公共服務升級的重要課題。設研院將協助機場公司重新梳理T1、T2航廈的轉機尋路體驗，並將T3由GK設計規劃的指標系統導入在舊的航廈，讓旅客有一致性的尋路體驗。楊偉甫董事長表示，希望透過本次雙方合作備忘錄之簽署，奠定未來長期合作之基礎，循序漸進提升機場服務體驗並建構專業形象，為桃園機場公共服務做創新升級。