桃園國際機場公司與台灣設計研究院攜手合作推動公共服務升級

台灣設計研究院自升格後，致力於推動公共服務創新，針對公共性高、民眾有感的議題進場。四年來在交通領域建立多項標竿典範案例，如北花線回遊號、台北捷運中山站再設計、新竹台鐵微改造、台北捷運指標系統與固定設施優化、航港局藍色公路品牌計畫、候船室等。張基義院長提及，機場是台灣的第一張名片，也是國家的門面，機場的公共的服務升級是非常重要的。希望透過完善設計思考、研究先行，來幫助提出最適切的解決方案；很期待透過階段性的服務升級為國家建構更友善且專業的形象。