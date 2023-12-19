優思國際品牌股份有限公司
Yours International Brand CO., LTD.
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優思國際品牌股份有限公司
Yours International Brand CO., LTD.
簡介
優思擁有資訊系統、品牌設計、企劃行銷的豐富經驗，ㄧ條龍的品牌定位、市場區隔、形象建立、行銷擬訂與系統建置等，幫合作廠商打造客製化服務，創造ㄧ加ㄧ大於二的成效。
服務項目
異業資源整合鏈結、自動化生產控制系統架設、AR、VR虛擬整合應用、客製化影片拍攝、系統資訊架站、影像視覺辨識
設計標籤
DE2 視覺傳達設計
聯絡資訊
公司地址：40757 台中市西屯區朝富路213號20F-9(B3)
連絡電話：04-2254-3119
公司網址：https://design.yours.net.tw/
E-mail：juchi@yours.net.tw
作品/專案
布英熊針車會館＋品牌再造文化深耕 1
在色彩視覺上，業者整館預算考量希望先延續舊有的色系，另一面未來有設櫃願景，想突破現行的保守視覺，所以對於兩種衝突，提出溫暖明亮色系搭配日系簡約的精緻，給人帶有安全感的飽和色作為基礎底色，圖像以大人與小孩都能一眼辨識理解的線條，勾勒出熊嬤嬤在針車館針車的情景，希望呈現出溫馨歡樂的品牌標記，提高館域與親子同樂的情感連結。
布英熊針車會館＋品牌再造文化深耕 2
在色彩視覺上，業者整館預算考量希望先延續舊有的色系，另一面未來有設櫃願景，想突破現行的保守視覺，所以對於兩種衝突，提出溫暖明亮色系搭配日系簡約的精緻，給人帶有安全感的飽和色作為基礎底色，圖像以大人與小孩都能一眼辨識理解的線條，勾勒出熊嬤嬤在針車館針車的情景，希望呈現出溫馨歡樂的品牌標記，提高館域與親子同樂的情感連結。
促進產業升級之品牌重塑計畫-湧鑫LOGO設計
以閥門圓型為基礎，V型的水流帶入公司名稱又展現水流動的優美。T型代表閥門控制器，清楚呈現出液體迅速通過門閥的概念，也是公司名稱第一個字母，箭頭設計成三條線的組成，代表湧鑫的三大服務宗旨「穩定品質、快速交期、顧客至上」，清楚呈現湧鑫的目標。
促進產業升級之品牌重塑計畫-湧鑫VI設計應用 1
輔導擺脫傳統中小製造業形象~ 以VI設計著手，品牌LOGO、標準色與製作物標準VI版型訂定、名片版型、大信封、小信封、信紙、制服(POLO衫)、LOGO旗幟…等。須配合創新VI設計，對外文件、公司內部標準色應用，統一員工制服、旗幟運用，提升企業形象，塑造國際品牌。在各個國際展覽或客戶拜訪時均能露出運用，有別於傳統閥製品獨具識別性的宣傳效果，讓客戶耳目一新。
瑋鋒U-PAK＋品牌多元整合行銷計畫 1
瑋鋒在泰國及菲律賓當地的知名度均相較於世界同業為低，故針對瑋鋒科技進行系列多元化的廣告行銷模式整合與革新，包括：官方形象網站整改設計、SEO關鍵字廣告投放、GA設計及企業形象影片形象設計與企劃拍攝，以確實對外傳達企業與品牌形象。
瑋鋒U-PAK＋品牌多元整合行銷計畫 2
瑋鋒在泰國及菲律賓當地的知名度均相較於世界同業為低，故針對瑋鋒科技進行系列多元化的廣告行銷模式整合與革新，包括：官方形象網站整改設計、SEO關鍵字廣告投放、GA設計及企業形象影片形象設計與企劃拍攝，以確實對外傳達企業與品牌形象。
瑋鋒U-PAK＋品牌多元整合行銷計畫 3
瑋鋒在泰國及菲律賓當地的知名度均相較於世界同業為低，故針對瑋鋒科技進行系列多元化的廣告行銷模式整合與革新，包括：官方形象網站整改設計、SEO關鍵字廣告投放、GA設計及企業形象影片形象設計與企劃拍攝，以確實對外傳達企業與品牌形象。
瑋鋒U-PAK＋品牌多元整合行銷計畫 4
瑋鋒在泰國及菲律賓當地的知名度均相較於世界同業為低，故針對瑋鋒科技進行系列多元化的廣告行銷模式整合與革新，包括：官方形象網站整改設計、SEO關鍵字廣告投放、GA設計及企業形象影片形象設計與企劃拍攝，以確實對外傳達企業與品牌形象。
瑋鋒U-PAK＋品牌多元整合行銷計畫 5
瑋鋒在泰國及菲律賓當地的知名度均相較於世界同業為低，故針對瑋鋒科技進行系列多元化的廣告行銷模式整合與革新，包括：官方形象網站整改設計、SEO關鍵字廣告投放、GA設計及企業形象影片形象設計與企劃拍攝，以確實對外傳達企業與品牌形象。
瑋鋒U-PAK＋品牌多元整合行銷計畫 6
瑋鋒在泰國及菲律賓當地的知名度均相較於世界同業為低，故針對瑋鋒科技進行系列多元化的廣告行銷模式整合與革新，包括：官方形象網站整改設計、SEO關鍵字廣告投放、GA設計及企業形象影片形象設計與企劃拍攝，以確實對外傳達企業與品牌形象。
元園廖媽嗎的店品牌整合VI輔導暨形象廣告物計畫：LOGO設計
概念： ●「老店必須活化」、「味道必須傳承」 ●傳統美食，數位行銷 設計： ●品牌徽誌設計以元寶造型崁入元園的篆體字，象徵傳承客家傳統美食文化，美好圓滿之寓意。 ●紅色代表積極、勤奮、熱情的客家傳統精神與特質
品牌特色包裝
讓傳統技藝與文創結合，目標在如何有效提高消費族群來到文化創意館消費的動機；我們將針對針車皮件、包包等與客家藍染、花布及大甲媽祖、陣頭等在地文化之意象圖騰精神塑造，體現在針車體驗會館的傳藝品品牌印象中。
促進產業升級之品牌重塑計畫-湧鑫VI設計應用 2
輔導擺脫傳統中小製造業形象~ 以VI設計著手，品牌LOGO、標準色與製作物標準VI版型訂定、名片版型、大信封、小信封、信紙、制服(POLO衫)、LOGO旗幟…等。須配合創新VI設計，對外文件、公司內部標準色應用，統一員工制服、旗幟運用，提升企業形象，塑造國際品牌。在各個國際展覽或客戶拜訪時均能露出運用，有別於傳統閥製品獨具識別性的宣傳效果，讓客戶耳目一新。
促進產業升級之品牌重塑計畫-湧鑫VI設計應用 3
輔導擺脫傳統中小製造業形象~ 以VI設計著手，品牌LOGO、標準色與製作物標準VI版型訂定、名片版型、大信封、小信封、信紙、制服(POLO衫)、LOGO旗幟…等。須配合創新VI設計，對外文件、公司內部標準色應用，統一員工制服、旗幟運用，提升企業形象，塑造國際品牌。在各個國際展覽或客戶拜訪時均能露出運用，有別於傳統閥製品獨具識別性的宣傳效果，讓客戶耳目一新。
促進產業升級之品牌重塑計畫-湧鑫VI設計應用 4
輔導擺脫傳統中小製造業形象~ 以VI設計著手，品牌LOGO、標準色與製作物標準VI版型訂定、名片版型、大信封、小信封、信紙、制服(POLO衫)、LOGO旗幟…等。須配合創新VI設計，對外文件、公司內部標準色應用，統一員工制服、旗幟運用，提升企業形象，塑造國際品牌。在各個國際展覽或客戶拜訪時均能露出運用，有別於傳統閥製品獨具識別性的宣傳效果，讓客戶耳目一新。