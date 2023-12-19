布英熊針車會館＋品牌再造文化深耕 1

在色彩視覺上，業者整館預算考量希望先延續舊有的色系，另一面未來有設櫃願景，想突破現行的保守視覺，所以對於兩種衝突，提出溫暖明亮色系搭配日系簡約的精緻，給人帶有安全感的飽和色作為基礎底色，圖像以大人與小孩都能一眼辨識理解的線條，勾勒出熊嬤嬤在針車館針車的情景，希望呈現出溫馨歡樂的品牌標記，提高館域與親子同樂的情感連結。