113年度教育部「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」 設計團隊徵選中

歡迎加入學美，讓我們一起為校園注入設計力，成就一個美感與教育並重的未來，實現校園改造的無限可能！

「學美．美學」計畫即日起開始收件至113年7月29日(一)，參與徵選之設計團隊可針對本計畫公告15間學校之標的物進行設計改造提案，教育部針對各案提供最高新台幣230萬元補助（含施工及設計費），詳情請見連結簡章。