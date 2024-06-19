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113年度教育部「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」 設計團隊徵選中

2024-06-19
113年度教育部「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」 設計團隊徵選中

歡迎加入學美，讓我們一起為校園注入設計力，成就一個美感與教育並重的未來，實現校園改造的無限可能！

「學美．美學」計畫即日起開始收件至113年7月29日(一)，參與徵選之設計團隊可針對本計畫公告15間學校之標的物進行設計改造提案，教育部針對各案提供最高新台幣230萬元補助（含施工及設計費），詳情請見連結簡章。

▊ 申請方式

申請資格｜政府合法登記（許可設立）之公司或工作室
申請期限｜即日起至113年7月29日(一)(中午12:00截止)
申請方式｜將「申請表」及「提案計畫簡報」寄至＜dmoc@tdri.org.tw＞，請務必確認收到「申請完成確認」信件，方完成申請。
簡章相關資料連結https://tinyurl.com/24557ssb

▊ 設計團隊徵選明會 (FB線上直播)

報名資格｜欲申請報名參與徵選之設計團隊
活動日期｜113年6月26日 (三) 14:00   
報名連結｜https://reurl.cc/0ve2vY
直播活動｜6月26日(三) 13:50開放上線，於「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」臉書粉絲專頁直播。
直播連結｜https://www.facebook.com/design.movement.on.campus/

▊ 各校場勘

場勘期間｜113年7月2日(二)至1137月10日(三)，各校時間請詳閱報名連結。
報名時間｜各場勘日期前1日中午12:00截止(不含例假日)
報名連結｜https://reurl.cc/NQopN5

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