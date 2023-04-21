112年度台灣設計研究院接受經濟部補助之科技專案計畫產學研合作計畫項下合作對象徵求公告

為協助產業導入設計創新 (Design for Innovation)，運用設計驅動『新情境、新服務、新產品、與新技術』之應用優化或創新，透過未來情境之描繪，協助業者推進技術或商業之突破，以使用者為導向 (User-Centered Design)，透過使用者體驗或客戶需求，重新定義產品或服務之價值，與跨產業、跨領域之夥伴協作共創。