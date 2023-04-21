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112年度台灣設計研究院接受經濟部補助之科技專案計畫產學研合作計畫項下合作對象徵求公告

2023-04-21
112年度台灣設計研究院接受經濟部補助之科技專案計畫產學研合作計畫項下合作對象徵求公告

設計驅動企業創新開發

為協助產業導入設計創新 (Design for Innovation)，運用設計驅動『新情境、新服務、新產品、與新技術』之應用優化或創新，透過未來情境之描繪，協助業者推進技術或商業之突破，以使用者為導向 (User-Centered Design)，透過使用者體驗或客戶需求，重新定義產品或服務之價值，與跨產業、跨領域之夥伴協作共創。

辦理單位

主辦：經濟部技術處
執行：財團法人台灣設計研究院

類別範疇

本計畫呼應國際永續發展、橘色科技、AI 智能、6G…等議題，與「5+2」產業創新發展與「六大核心戰略產業」政策，鎖定「智慧生活」、「智慧移動」、「智慧機械」類別，探求使用者需求與未來技術應用樣貌，邀請企業提出需求，以設計思維引導市場洞見。

申請資格

  • 國內依法登記成立之獨資、合夥事業、有限合夥事業或公司。且公司負責人及經理人未具有「大陸地區人民來臺投資許可辦法」第3條所稱投資人之情事。
  • 公司非屬銀行拒絕往來戶，且公司淨值不得為負。
  • 本計畫可為『單一企業』、『多家企業聯合』、『企業與研究機構聯合』提案申請。提案廠商應於提案計畫書內敘明其合作廠商，並由其中 1 家擔任核心廠商代表提案。
  • 提案單位需具有研究發展及技術整合能力之研發團隊，或具有設計整合或科技服務布建能力之團隊。

 

申請時間       

第一梯次：即日起至112年5月12日(五) 17時止
第二梯次：即日起至112年5月30日(二) 17時止

 

簡章下載

https://reurl.cc/V8ooaZ

 

若有任何疑問，歡迎來電或來訊詢問

財團法人台灣設計研究院｜產業前瞻組

電話：02-27458199

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