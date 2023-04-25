2023金點沙龍5月前進曼谷、吉隆坡！台、泰、馬設計師跨界交流 共談永續與價值創造

金點設計獎「設計觀點×金點沙龍」，今年度將於亞洲巡迴辦理三場講座，分別於5月在曼谷及吉隆坡、6月在深圳輪番登場！率先舉辦的5月9日曼谷場、5月11日吉隆坡場，將集結四位年度最佳設計獎得主，包括森林木人建築工作室主持人郭恩愷、好說設計創辦人歐世勛、泰國國家文藝獎得主建築師 Varudh Varavarn 及馬來西亞 Tsubaki Studio 共同創辦人 Vivian Toh等四位優秀設計師及創意人，分享對設計之於永續及價值創造的獨到見解。泰馬兩場沙龍將於當地辦理實體活動，現正開放報名中，並將同步提供線上直播，歡迎各地設計夥伴參與交流！

由經濟部工業局主辦、台灣設計研究院執行的金點設計獎，自2015年起，陸續在台北、上海、成都、深圳、香港、澳門、新加坡等20多個亞洲城市舉辦「設計觀點×金點沙龍」，期待作為開放、多元的設計交流平台，透過各地設計師的參與及分享，共同探討當代設計趨勢與未來方向，以促進設計產業及文化的發展與創新。金點沙龍迄今已舉辦過30多場活動、邀請過近百位不同領域設計師及創意人分享，吸引上千位設計愛好者參與，廣獲各界好評，為亞洲設計圈不容錯過的盛會。今年全球疫情趨緩解封，金點沙龍將首度前往曼谷辦理，並第三度來到吉隆坡，與當地設計圈展開深度對話交流。

曼谷場主題為「設計的力量——如何透過設計實踐永續」，邀請到泰國知名建築事務所 Vin Varavarn Architects 創辦人暨主持建築師 Varudh Varavarn 擔任講者。Varavarn 的作品涵蓋住宅、商業及社區空間，以簡約卻精巧的設計、環境永續的實踐，以及擅長以極富想像力的方式應用在地材料而聞名。他與事務所積極參與社區改造計畫，與不同非營利組織和基金會合作，在泰國許多偏遠地區為社區設計學校及低成本房屋，其中《災後學校》項目曾於2017年被選為第8屆芭芭拉．卡波欽國際建築雙年展獲獎者，並於2018年入選英國皇家建築師學會（RIBA）當年度國際名錄。去年， Varavarn 更因其在建築領域的卓越成就，獲泰國文化部頒發國家文藝獎（Silpathorn Award）建築獎的至高榮耀。本次他將以「轉變的契機：建築如何連結過往知識與轉型，推動社區邁向更永續的未來」為講題，分享他獲得2021金點設計獎年度最佳設計獎的「PANNAR 豐足經濟和農業學習中心」項目。