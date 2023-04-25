2023金點沙龍5月前進曼谷、吉隆坡！台、泰、馬設計師跨界交流 共談永續與價值創造

▲ 2023金點沙龍5月場次講者由左至右：歐世勛、Sanitas Pradittasnee (泰)、郭恩愷、Vivian Toh (馬)、Varudh Varavarn (泰)、Alan Fong (馬)
金點設計獎「設計觀點×金點沙龍」，今年度將於亞洲巡迴辦理三場講座，分別於5月在曼谷及吉隆坡、6月在深圳輪番登場！率先舉辦的5月9日曼谷場、5月11日吉隆坡場，將集結四位年度最佳設計獎得主，包括森林木人建築工作室主持人郭恩愷、好說設計創辦人歐世勛、泰國國家文藝獎得主建築師 Varudh Varavarn 及馬來西亞 Tsubaki Studio 共同創辦人 Vivian Toh等四位優秀設計師及創意人，分享對設計之於永續及價值創造的獨到見解。泰馬兩場沙龍將於當地辦理實體活動，現正開放報名中，並將同步提供線上直播，歡迎各地設計夥伴參與交流！
由經濟部工業局主辦、台灣設計研究院執行的金點設計獎，自2015年起，陸續在台北、上海、成都、深圳、香港、澳門、新加坡等20多個亞洲城市舉辦「設計觀點×金點沙龍」，期待作為開放、多元的設計交流平台，透過各地設計師的參與及分享，共同探討當代設計趨勢與未來方向，以促進設計產業及文化的發展與創新。金點沙龍迄今已舉辦過30多場活動、邀請過近百位不同領域設計師及創意人分享，吸引上千位設計愛好者參與，廣獲各界好評，為亞洲設計圈不容錯過的盛會。今年全球疫情趨緩解封，金點沙龍將首度前往曼谷辦理，並第三度來到吉隆坡，與當地設計圈展開深度對話交流。
曼谷場主題為「設計的力量——如何透過設計實踐永續」，邀請到泰國知名建築事務所 Vin Varavarn Architects 創辦人暨主持建築師 Varudh Varavarn 擔任講者。Varavarn 的作品涵蓋住宅、商業及社區空間，以簡約卻精巧的設計、環境永續的實踐，以及擅長以極富想像力的方式應用在地材料而聞名。他與事務所積極參與社區改造計畫，與不同非營利組織和基金會合作，在泰國許多偏遠地區為社區設計學校及低成本房屋，其中《災後學校》項目曾於2017年被選為第8屆芭芭拉．卡波欽國際建築雙年展獲獎者，並於2018年入選英國皇家建築師學會（RIBA）當年度國際名錄。去年， Varavarn 更因其在建築領域的卓越成就，獲泰國文化部頒發國家文藝獎（Silpathorn Award）建築獎的至高榮耀。本次他將以「轉變的契機：建築如何連結過往知識與轉型，推動社區邁向更永續的未來」為講題，分享他獲得2021金點設計獎年度最佳設計獎的「PANNAR 豐足經濟和農業學習中心」項目。
▲ Varudh Varavarn得獎作品「PANNAR Sufficiency Economic and Agriculture Learning Center」
吉隆坡場主題為「設計如何為世界創造價值——探討設計的經濟、社會與文化影響力」，邀請協辦本次沙龍的 Tsubaki Studio 共同創辦人 Vivian Toh 擔任講者。Vivian Toh 為馬來西亞的知名創意人，擅長品牌規劃設計、活動策展、媒體行銷等，最著名的身份為獨立平面設計雜誌《CUTOUT》總編輯。她運用自己的媒體專業，讓 Tsubaki Studio 的設計作品獨樹一格、在國際間獲獎無數，《CUTOUT》亦曾於2014年獲得金點設計獎年度最佳設計獎肯定。她不僅活躍於亞洲設計圈，亦對設計教育充滿熱情，曾於馬來西亞伯樂大學及 Point College 任教，教授創意思考、設計管理與溝通等課程，亦經常受邀至設計院校演講。這次她將以「揭示創意作品中的設計本質」為講題，分享他們運用設計創意的實例及策略思考。
▲ 馬來西亞知名設計雜誌《CUTOUT》
本次泰馬兩場沙龍，也將有兩位台灣設計師前往參與交流。森林木人建築工作室主持人郭恩愷，畢業於英國建築聯盟學院，在攻讀木構建築碩士時，開啟了與森林資源的緣分，從此展開一系列與林木為伍的設計創作。回台後，他投入木構設計研發並親力施作，以森林木為材料，運用傳統工藝革新木作思維，打造出具建築尺度的拱木系統，作品「窩流餘燼｜EMBERS 曲木吧台空間」及「MAKER SPACE｜瓶蓋工廠臺北製造所」，先後於2020、2021年獲得金點設計獎年度最佳設計獎殊榮。這次他將以「與森共生：手作木構建築的永續實踐」，分享他如何以環境友善工法實踐自然建築。
▲ 郭恩愷得獎作品「窩流餘燼｜EMBERS 曲木吧台空間」
▲ 郭恩愷得獎作品「MAKER SPACE｜瓶蓋工廠臺北製造所」
另一位台灣講者為好說設計有限公司創辦人歐世勛，他曾任知名手機品牌HTC設計經理，主導多款旗艦機種設計研發超過十年經驗，獲得多項國際大獎。2016年旅居美國西雅圖期間，與聯合創辦人林家葳成立好說設計（Duolog Design LLC），專為新創公司執行產品與品牌之規劃與設計，客戶遍及美國、加拿大、中國與台灣。2020年返台後專注於循環設計，並於2021年創立循環生活品牌「Hibāng」，以回收廢棄漁網製成的第一項產品「友漁循環眼鏡」，獲得2022金點設計獎年度最佳設計獎殊榮。這次他將以「設計師在循環經濟中的角色」為題，分享他們投入循環永續的設計開發經驗。
▲ 歐世勛得獎作品「Hibāng 友漁循環眼鏡」
此外，本次兩場沙龍也將攜手「點子松 Ideathon」，特別邀請泰國知名景觀設計師 Sanitas Studio 創辦人 Sanitas Pradittasnee，以及馬來西亞室內設計公司 Millimetre Design Sdn Bhd 設計總監 Alan Fong 同場分享交流，精彩可期！
2023「設計觀點×金點沙龍」即日起開放報名，5月9日曼谷場在台北時間晚間7點，於泰國創意設計中心（TCDC）舉辦；5月11日吉隆坡場則在台北時間晚間7點，在孟沙區 PAM Centre 登場。活動全程免費，請至以下頁面報名：曼谷場（bit.ly/3L0JnBS）、吉隆坡場（bit.ly/3myrYY1）。因現場名額有限，兩場皆將同步提供直播，歡迎各界線上參與！直播相關資訊，請繼續關注各場活動頁或金點設計獎社群平台最新消息。
2023金點設計獎、金點概念設計獎現正熱烈徵件中！「金點設計獎」針對已商品化且上市銷售之產作品，6月12日（一）以前報名可享早鳥價優惠，收件至7月5日（三）截止。「金點概念設計獎」徵求創新概念提案，總獎金高達新台幣120萬元，學生、設計師或公司皆可以個人或團體方式參賽，報名免費，收件至6月29日（四）截止。詳細參賽辦法，請至金點設計獎官網查詢。
活動資訊
2023 設計觀點×金點沙龍 曼谷場
- 日期：5/9 (二)
- 時間：18:00 – 20:00 (GMT+7)
- 地點：泰國創意設計中心 (TCDC) Auditorium 1 (M FLOOR)
- 主辦單位：金點設計獎、台灣設計研究院
- 執行單位：泰國藝術與工藝發展協會 (TACDA)
- 活動專頁：ly/3L0JnBS
- 線上報名：ly/41gUqMD (5/4 截止)
2023 設計觀點×金點沙龍 吉隆坡場
- 日期：5/11 (四)
- 時間：19:00 – 21:00 (GMT+8)
- 地點：PAM Centre
- 主辦單位：金點設計獎、台灣設計研究院
- 執行單位：Tsubaki Studio
- 活動專頁：ly/3myrYY1
- 線上報名：ly/41gjtj8 (4/28 截止)