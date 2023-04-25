台灣金針花協會-包裝識別與行銷設計

我們協助台灣金針花協會，結合高科大研發資源，從產品至識別到包裝行銷，完成在市場上可行的方案，並且也實際產出相關產品。我們總在一時之間選擇障礙、懶得準備、耍廢至上，現在貼心的「一食研選」全幫你準備好了!