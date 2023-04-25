安根文化設計有限公司
ACnD
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安根文化設計有限公司
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簡介
以打造「生活」與「美食」作為核心價值，將設計美學提升至另一個更深度的層次，打磨各種細節，包含「品牌、包裝、廣告、空間、餐飲」等設計服務，讓「安根文化設計」成為美感餐飲文化的幕後推手，然而我們也在2020前後陸續與客戶創建出不少具市場能見度、品牌力的專案，如：武松殿-肉鬆餅、咬咬果-酸甜果乾塔、加樂小廚-澎湖島食、暖空咖啡-咖啡與刈包⋯⋯等，我們持續創建各種餐飲品牌，讓生活中的選擇變得更有價值。
服務項目
品牌形象設計 Brand Identity Design
餐飲品牌規劃服務 Branding
包裝設計 Package Design
廣告設計 Advertising Design
字體設計 Font type Design
展場視覺設計 Exhibition Visual Design
插畫設計 Illustration
設計標籤
DE2 視覺傳達設計
聯絡資訊
公司地址：830 高雄市鳳山區建國路三段 285 號 6 樓
連絡電話：0972-897158
公司網址：https://acnd.myportfolio.com/
E-mail：no89design@gmail.com
作品/專案
台灣金針花協會-包裝識別與行銷設計
我們協助台灣金針花協會，結合高科大研發資源，從產品至識別到包裝行銷，完成在市場上可行的方案，並且也實際產出相關產品。我們總在一時之間選擇障礙、懶得準備、耍廢至上，現在貼心的「一食研選」全幫你準備好了!
日訪承茶-形象整合設計
打造屏東在地飲品指標，我們從品牌企劃至識別規劃設計為日訪承茶做整合。
日訪承茶-形象整合設計 2
並且透過廣告設計試圖傳達品茶的單純與美好。
日訪承茶-形象整合設計 3
也讓這樣的美好成為日常的一部分。
僾品果 DriGO 形象整合設計
僾品果是以台灣在地小農為定位，翻轉在地農產印象的精緻果食品牌，我們探討如何用不同樣貌與形象及實體門市，推廣在地小農&健康飲食文化，其中以果品愛人的角度作為核心價值，讓現代人用簡單的方式更貼近自然果物。
浣熊烘咖啡 Raccoon Coffee
直送日常，喝一杯無失真的咖啡。
暖空咖啡 Warm Air Café
暖空咖啡如其名，整個空間與品牌都在講究空氣感，並且用服務給予滿滿的溫暖，所以我們除了下午、傍晚喝咖啡之外的時刻，早午餐也一併構思進去。
暖空咖啡 Warm Air Café 2
經過實驗與產品研發後，腦筋動到屬於我們的傳統漢堡「刈包」，而這是一個充滿古早味的特色餐點，沒人想到與咖啡更是絕配，為我們品牌帶來很暖的人情味。