112年「城市美學│公共場域設計共創」公共場域徵選 說明會開放報名中

「由公部門、設計團隊、跨領域專家共創共論解決方案」
「共同打造友善、宜居、具有特色與魅力的城市」
「城市美學｜公共場域設計共創徵選」係由經濟部工業局主辦、台灣設計研究院執行，旨在推動設計導入城市治理、提升公共環境美學與服務品質。
本計畫以公開徵求方式，徵求經設計導入後，能彰顯公共服務價值的公共場域或服務空間。透過「城市美學」的共創平台，導入專責顧問及跟案機制，媒合專業設計團隊進場，協助前期研究、定義適切的設計規格。促進公部門、設計團隊、跨領域專家攜手共創，以設計力實踐城市美學，實質改變台灣城市空間！
徵求對象｜由中央機關或各直轄市及縣（市）政府所管轄之公共場域或服務空間
申請期限｜自公告日起至112年2月13日（一）17:00 止
申請方式｜請來信洽詢專責聯繫窗口：public_design@tdri.org.tw
相關資料｜https://reurl.cc/qZ6Xmq
徵選說明會
活動時間｜112年1月6日（三）11:00（10:30開放入場）
活動說明｜本說明會採實體與線上併行，請預先報名以保障名額
報名連結｜https://tdri.surveycake.biz/s/KeGBW
聯絡資訊｜02-2745-8199 分機575（陳小姐）或洽 LINE官方帳號：https://lin.ee/9bv0bZZ