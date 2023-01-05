2023「IDDI 設計驅動產業創新補助」說明會開放報名中！

政府全新計畫2023「IDDI 設計驅動產業創新補助」正式啟動！經濟部工業局為鼓勵台灣「一般製造業」運用設計轉型升級，藉由設計、跨界合作等方式，發展出創新應用與新商業模式，及協助「設計服務業」服務高值化、新創潛力與創意商品開發，提升國際競爭力。
本補助分為「設計服務能量提升」、「設計價值跨域整合」、「設計導入創新加值」三大類，將於台北、高雄、台中、花蓮舉辦共四場說明會，除了本補助內容詳細解說、會計科目專業介紹，並邀請成功設計導入產業的業者或設計團隊來進行案例分享，歡迎有興趣的廠商及設計公司一同參與交流！
日期｜台北場1月17日 (二)、高雄場2月7日 (二)、台中場2月8日 (三)、花蓮場2月9日 (四)
時間｜14:30-16:30 ( 14:10 開放報到入場 )
對象｜一般製造業、設計服務業
報名｜https://www.accupass.com/go/iddi
備註｜免費參加，現場名額有限
流程｜
14:30 – 14:33 開場
14:33 – 14:53 案例分享
14:53 – 15:08 補助須知說明
15:08 – 15:15 能量登錄介紹
15:15 – 15:30 會計科目說明
15:30 – 16:00 Q&A
16:00 – 16:30 交流
台北場
時間｜1月17日 (二) 14:30-16:30
地點｜台灣設計研究院 • 創意劇場（台北市信義區光復南路133號2樓）
高雄場
時間｜2月7日 (二) 14:30-16:30
地點｜駁二8號倉庫 • Pinway商周書房（高雄市鹽埕區瀨南街8號）
協力宣傳：高雄市政府青年局
台中場
時間｜2月8日 (三) 14:30-16:30
地點｜沃茲新創空間 • 漢口館（台中市西屯區四川路87號B1-104室）
花蓮場
時間｜2月9日 (四) 14:30-16:30
地點｜後山．山後故事館 • 大型階梯教室（花蓮縣吉安鄉南濱路一段532號）
協力宣傳：財團法人石材暨資源產業研究發展中心
聯絡方式 • 台灣設計研究院 – IDDI 設計驅動產業創新補助專案辦公室
02-2745-8199 分機116 黃小姐
Email iddi@tdri.org.tw
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