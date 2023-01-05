2023「IDDI 設計驅動產業創新補助」說明會開放報名中！

政府全新計畫2023「IDDI 設計驅動產業創新補助」正式啟動！經濟部工業局為鼓勵台灣「一般製造業」運用設計轉型升級，藉由設計、跨界合作等方式，發展出創新應用與新商業模式，及協助「設計服務業」服務高值化、新創潛力與創意商品開發，提升國際競爭力。

本補助分為「設計服務能量提升」、「設計價值跨域整合」、「設計導入創新加值」三大類，將於台北、高雄、台中、花蓮舉辦共四場說明會，除了本補助內容詳細解說、會計科目專業介紹，並邀請成功設計導入產業的業者或設計團隊來進行案例分享，歡迎有興趣的廠商及設計公司一同參與交流！