設計X新創「設計服務業能量登錄、國發基金創業天使投資方案」申請說明會與新創設計交流活動開放報名中

一、經濟部工業局 設計服務業能量登錄

「設計服務業能量登錄」是經濟部工業局核發之設計服務業者各設計專業之證書（以下簡稱能登），取得能登證書之業者，優先享有或參與產業設計媒合、設計開發相關輔導資源，與展覽講座、數位轉型論壇、工作坊…等活動參與名額。

具設計能登證書之設計服務業者，可免費登錄公司資訊於經濟部工業局產業競爭力發展中心，及台灣設計研究院網站（簡稱TDRI）之設計名錄上，以提高業者曝光度，增進未來產業合作拓展機會，有助提升設計業者之品牌形象。

即日起開放線上申請。

議程

13：45－14：00 線上報到

14：00－14：05 開場序言

14：05－14：45 設計服務業能量登錄平台

14：45－15：00 Q＆A

時間

活動日期｜1月3日（二）

活動時間｜14：00－15：00（13：45開放進入線上會議室）

報名

活動方式｜線上說明會＿Teams

活動費用｜免費，須事先完成報名線上程序

活動報名｜https://reurl.cc/GXLdpx

報名時間｜1月2日（一）23：59截止

提問連結｜https://reurl.cc/VRqd16

二、「國發基金創業天使投資方案」申請說明會

迅速了解國發基金創業天使投資方案最新版本內容，並有專人現場做QA答詢，為想要或是正在創業的新創團隊、想要協助新創團隊的投資人，提供政府資源。

行政院國家發展基金創業天使投資方案自107年正式對外公告受理投資申請迄今逾四年，為使有意申請本方案的業者、新創事業單位快速瞭解掌握新版方案的內容、申請流程、注意事項等，本次活動將採實體方式辦理，以有效解答申請業者的相關問題。

議程

13：45－14：00 活動報到

14：00－14：05 開場序言

14：05－14：35 創業天使投資方案（中華民國創業投資商業同業公會）

14：35－15：00 設計交流媒合｜活動Q＆A

地點

松山文化創意園區 製菸工廠2Ｆ

台灣設計研究院 創意劇場（台北市信義區光復南路133號2樓）

時間

活動日期｜2月14日（二）

活動時間｜14：00－15：00（13：30開放進入創意劇場）

報名

活動費用｜免費，須事先完成報名線上程序

活動報名｜https://reurl.cc/GXLdpx

報名時間｜2月13日（一）23：59截止

提問連結｜https://reurl.cc/VRqdV6

★ 任何有關設計服務業能量登錄平台或創業天使投資方案申請之問題，皆可於活動前提出，我們將於說明會Q＆A時段統一答覆。

三、辦理單位

主辦：經濟部工業局

執行：財團法人台灣設計研究院

合辦：中華民國創業投資商業同業公會

四、聯繫窗口

財團法人台灣設計研究院 孫小姐

TEL：02-27458199 #531

Email：chiachi_sun@tdri.org.tw