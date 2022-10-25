企業綠色設計示範輔導方案 即日起開放申請至10月31日止

永續從源頭開始

為協助國内中小企業因應國際淨零趨勢、碳關稅、及國際品牌商對生產供應鏈之要求，維持台灣業者之國際競爭力，協助企業從源頭的設計開發即導人綠色設計、永續策略、串聯上中下游生產業者，與品牌通路商合作、掌握市場規範需求，進行產品、服務、系統與營運模式的設計創新，開發低碳產品、永續服務。

輔導對象

中小企業：具「工廠登記證」者為優先

設計服務業：具「設計能量登錄證書」或企業「近3年曾獲國際設計獎項」、或符合行政院主計處之行業統計分類「7402工業設計類」，及「7409其他專門設計業」或「營利事業登記證 1501010產品設計業 / 1599990其他設計業」之設計業者。

輔導經費

企業聯盟減碳開發（3家以上）：輔導經費上限$500萬元（含稅）

低碳產品設計 : 輔導經費上限$150萬元（含稅）

※ 詳見簡章說明

※ 每案輔導金額須經審查委員會會議核定之申請

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