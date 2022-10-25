企業綠色設計示範輔導方案 即日起開放申請至10月31日止

永續從源頭開始
為協助國内中小企業因應國際淨零趨勢、碳關稅、及國際品牌商對生產供應鏈之要求，維持台灣業者之國際競爭力，協助企業從源頭的設計開發即導人綠色設計、永續策略、串聯上中下游生產業者，與品牌通路商合作、掌握市場規範需求，進行產品、服務、系統與營運模式的設計創新，開發低碳產品、永續服務。
輔導對象
- 中小企業：具「工廠登記證」者為優先
- 設計服務業：具「設計能量登錄證書」或企業「近3年曾獲國際設計獎項」、或符合行政院主計處之行業統計分類「7402工業設計類」，及「7409其他專門設計業」或「營利事業登記證 1501010產品設計業 / 1599990其他設計業」之設計業者。
輔導經費
- 企業聯盟減碳開發（3家以上）：輔導經費上限$500萬元（含稅）
- 低碳產品設計 : 輔導經費上限$150萬元（含稅）
※ 詳見簡章說明
※ 每案輔導金額須經審查委員會會議核定之申請
申請報名相關資訊
- 報名時間｜即日起至111年10月31日（一）18點00分00秒止
- 簡章下載｜ https://reurl.cc/rRMzgO
- 報名方式｜ E-mail 或 實體郵寄（依郵戳為憑）
若有任何疑問，歡迎來電或來訊詢問
02-2745-8199 #649 ／ lupeiyu@tdri.org.tw 呂經理
02-2745-8199 #647 ／ yinhsuan_lee@tdri.org.tw 李經理
02-2745-8199 #530 ／ vivianwu@tdri.org.tw 吳組長