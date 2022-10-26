台灣設計研究院2023年寒假實習生招募計畫開跑！歡迎各大專院校學子體驗職場生活，從中探索未來方向、認識自我，進而對人生擁有更多的期許與規劃，激發有志於設計研究領域的夥伴加入本院。

∎ 招募對象：就讀國內外大專院校大學部、研究所及博士班在學學生。

∎ 實習內容與相關規定：

一、預計招募人數：8~12人。

二、實習類別：本院提供多元領域之實習機會，安排學伴從旁協助實習生工作學習與發展（視專案需求），並有機會參與本院與其他企業之跨領域實習專案！

(一) 產業輔導：協助設計與產業的接軌，不論面對國際或國內廠商，你都需要有服務的熱忱之心！主要業務包含農委會ACO電商小農輔導計畫、跨域計畫城市產業輔導、永續設計、智慧移動、淨零碳排、智慧醫療、智慧生活、趨勢及市場商模與使用者研究等，以及透過輸出臺灣頂尖跨域團隊，建立國際設計網絡，如曼谷設計週、倫敦設計雙年展等。

(二) 公共服務：主要業務包含公共服務設計研究、公共場域改造示範及調查研究、資訊蒐集與實務分析，以及台灣設計館、不只是圖書館、設計商店-設計點等場域之社群行銷企劃，為喜愛設計與生活美學的人們提供看展、學習、創作的空間與交流場所。

三、實習時間：2023/1/16至2023/2/17，共計1個月全月實習，每日實習時數8小時、每周40小時，或依各實習單位及各實習生需求（研究案、論文等）延長實習期間。

四、實習津貼與保險（需另扣勞保費）：

(一) 大學部：每月新台幣26,000元整。

(二) 研究所：每月新台幣32,000元整。

(三) 博士班：每月新台幣36,000元整。

∎ 申請流程：

一、報名期間：即日起至111/11/27（日）止，本院將視實際狀況調整截止日期。

二、報名方式：請於本院104人力銀行網站投遞履歷，履歷內容須包含：

1. 個人照片。

2. 個人自傳，請於自傳開頭說明目前就讀年級：大學○年級/碩士○年級/博士○年級。

3. 作品集（頁數及格式不拘）。

4. 學生證或在學證明（實習期間須為在學身份，如未檢附，恕不接受申請）。

三、本院進行初審後將另行通知面試時間，面試後，確定錄取者將另行通知報到時間。

∎ 實習時間與規定：

一、本院實習期程將自2023/1/16至2023/2/17，共計1個月全月實習，每日實習時數8小時、每周40小時，或依各實習單位及各實習生需求（研究案、論文等）延長實習期間。

二、實習期間須遵守本院規範之各項管理規定，勿隨意缺席。

三、實習生因故須提前終止實習活動，須事先向本院提出終止實習之申請。

四、實習生應於實習結束前10天，提交心得報告。

∎ 徵才連結：

(一) 2023年寒假實習生 (產業輔導)：https://www.104.com.tw/job/7ss9x?jobsource=company_job

(二) 2023年寒假實習生 (公共服務)：https://www.104.com.tw/job/7ssa1?jobsource=company_job