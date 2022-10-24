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台灣循環設計特別企劃「the SP!RAL」日本DESIGNART TOKYO 2022盛大登場！

2022-10-24
台灣循環設計特別企劃「the SP!RAL」日本DESIGNART TOKYO 2022盛大登場！

DESIGNART TOKYO 2022以東京為舞台，自2017年開始，每年秋季舉辦，集結世界各地的設計、藝術、室內裝飾、時尚等多元企劃，於城市中各種不同的空間展出，為城市即展場的概念。今年的主題是「Emotions～感動的入口～」，自10月21日至10月30日，10天的展覽期間內，透過設計與藝術，引領人們在城市中穿梭漫遊，從每一次的相遇，挖掘出不一樣的感動與體驗。

台灣設計研究院特別受到主辦單位邀請，呼應主展場的策展主題「NEXT CIRCULATION : Sustainable & Technology」，帶來台灣循環設計特別企劃「the SP!RAL」，共有7家台灣循環設計品牌於主展場內展出，包含W春池計畫與向罕設計合作，使用回收技術展現玻璃之美的作品「CRYSTN」，鳳嬌催化室顛覆想像的100%紙紗製成大衣，洛陽紙櫃蜂窩結構的伸縮沙發，本質創作室用竹所編織出的生活物語，好說設計使用台灣漁網再生尼龍製作的「Hibāng友漁循環眼鏡」，小智研發的回收再製多功能揚聲器，由世界首見的離網型廢棄物再生系統「TRASHPRESSO」再製而成，以及台電文創由電力設備廢棄物所製成的循環杯墊等，皆是將循環永續理念，融入品牌精神及產品製作技術，在日常生活中落實多面向的創意趣味與實用價值。

▲ DesignArt Tokyo主展場。

▲ DesignArt Tokyo台灣展品。

DesignArt Tokyo開幕記者會現場

開幕記者會貴賓合影。

從台灣的設計理念及觀點出發，本著「從台灣到世界，越轉動，越循環」的願望，透過這次展覽，展示台灣循環設計的力量，讓更多的人們了解，台灣如何將循環理念落實到日常生活當中，並進一步為世界帶來貢獻。也藉由此次參展，與來自不同國家的設計師共聚一堂，透過設計展開交流，台灣設計研究院也與DESIGNART建立友好關係，促成未來「Asia Design Relation亞洲巡迴展」的合作可能，連結亞洲設計，一同為提升影響力而奮鬥。

展覽日期2022.10.21 (五)－10.30 (日)
展覽時間10:00-18:00
展覽地點World Kita-Aoyama BLDG， 日本東京
參展品牌小智研發、台電文創、本質創作室、好說設計、洛陽紙櫃、W春池計畫x向罕設計、鳳嬌催化室（依筆劃順序排列）

台灣參展品牌介紹https://designart.jp/designarttokyo2022/exhibitions/1871/?lang=en

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