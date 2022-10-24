台灣循環設計特別企劃「the SP!RAL」日本DESIGNART TOKYO 2022盛大登場！

DESIGNART TOKYO 2022以東京為舞台，自2017年開始，每年秋季舉辦，集結世界各地的設計、藝術、室內裝飾、時尚等多元企劃，於城市中各種不同的空間展出，為城市即展場的概念。今年的主題是「Emotions～感動的入口～」，自10月21日至10月30日，10天的展覽期間內，透過設計與藝術，引領人們在城市中穿梭漫遊，從每一次的相遇，挖掘出不一樣的感動與體驗。

台灣設計研究院特別受到主辦單位邀請，呼應主展場的策展主題「NEXT CIRCULATION : Sustainable & Technology」，帶來台灣循環設計特別企劃「the SP!RAL」，共有7家台灣循環設計品牌於主展場內展出，包含W春池計畫與向罕設計合作，使用回收技術展現玻璃之美的作品「CRYSTN」，鳳嬌催化室顛覆想像的100%紙紗製成大衣，洛陽紙櫃蜂窩結構的伸縮沙發，本質創作室用竹所編織出的生活物語，好說設計使用台灣漁網再生尼龍製作的「Hibāng友漁循環眼鏡」，小智研發的回收再製多功能揚聲器，由世界首見的離網型廢棄物再生系統「TRASHPRESSO」再製而成，以及台電文創由電力設備廢棄物所製成的循環杯墊等，皆是將循環永續理念，融入品牌精神及產品製作技術，在日常生活中落實多面向的創意趣味與實用價值。