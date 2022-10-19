設研院與台北捷運攜手改造捷運中山站！以優化升級的售票機台揭開序幕

此次優化是建立在硬體及系統的既有條件下，以使用者為中心，建構旅客由遠到近的觀看脈絡。

第一眼（遠景）：提供旅客對於售票機的初步認知，藉由一致性的印象呈現售票區域。

第二眼（中景）：建立資訊的理解。將機台種類以功能區分，調整位置，將服務性質相同的機台擺放在一起，方便使用者快速辨認；另將票價資訊以符合大眾認知的圖文呈現。

第三眼（近景）：了解機台介面的操作步驟，以簡潔有序的售票機介面設計讓購票體驗更加順暢。