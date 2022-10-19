設研院與台北捷運攜手改造捷運中山站！以優化升級的售票機台揭開序幕

▲ 台灣設計研究院與台北捷運公司攜手進行捷運中山站的改造案。
2021年台灣設計研究院與台北捷運公司攜手合作展開「台北捷運再設計 （中山站）」的優化案，針對台北捷運舊站體做示範優化，將捷運提供的服務進行整合，包含詢問處、售票機台區域、部分指標等進行優化改造。歷經1年半的時間，即將階段性與大家見面，今（19日）率先發布第一階段售票機區域的改造成果，變革的序曲就此展開！
以旅客最常使用的售票區作為開箱第一站
作為全台旅運量最高的台北捷運系統，隨著旅客需求及多元支付的趨勢下，陸續增加了許多功能，提供旅客更便利多元的服務。這次的「台北捷運再設計」以旅客使用頻率最高的售票區作為示範開箱的第一站，將售票區域重新檢視，在既有條件下，以旅客購票的視角及使用行為，從外觀的整理到操作介面逐一優化、改善，並以一般售票機為示範導入。
▲ 改造前售票機為旅客常用設備，捷運公司因應使用需求逐年增加許多新功能。
由遠而近的視覺引導，建構資訊情報的層次
此次優化是建立在硬體及系統的既有條件下，以使用者為中心，建構旅客由遠到近的觀看脈絡。
第一眼（遠景）：提供旅客對於售票機的初步認知，藉由一致性的印象呈現售票區域。
第二眼（中景）：建立資訊的理解。將機台種類以功能區分，調整位置，將服務性質相同的機台擺放在一起，方便使用者快速辨認；另將票價資訊以符合大眾認知的圖文呈現。
第三眼（近景）：了解機台介面的操作步驟，以簡潔有序的售票機介面設計讓購票體驗更加順暢。
▲ 改造前的機台與介面。
▲ 改造後的機台與介面。
售票機介面改造三大亮點：清楚資訊層級、簡化資訊內容、便利操作流程
針對售票機介面的細節，設計團隊以使用者經驗為主要考量，將服務介面的資訊情報重新整理，在舊機台的限制下，呈現清晰有序的資訊架構及層級：
- 色彩規劃：將畫面以色調進行統合，使用深灰色為背景突顯按鍵。同時，賦予顏色不同意義，例如：金額相關訊息使用黃色、機台設備狀態使用綠色、往下進程的步驟使用藍色、取消及返回則使用紅色。
- 簡化資訊：在首頁就提供語言選項做資訊分流，簡化原先在每頁呈現的雙語資訊。
- 便利操作：依使用者習慣安排按鍵位置，將常用及接續下個步驟的按鈕至於同側，方便旅客順手操作。
▲ 在首頁就提供語言選項做資訊分流，簡化原先在每頁呈現的雙語資訊。
▲ 賦予顏色不同意義，如與金額相關的使用黃色、向下的進程步驟使用藍色等。
更多的服務升級陸續推出
第一階段率先釋出機台介面的優化，下階段將有更多的設計成果陸續推出。台北捷運正在改變，透過示範性實驗，逐一把以使用者為中心的設計思考導入到捷運體系，增進服務體驗。改造持續進行中，將於11月逐一完成、開箱，期待透過系統設計的觀點促使民眾搭乘捷運的體驗再升級！
▲ 由台北捷運公司與台灣設計研究院攜手合作共同推動北捷體驗升級。
主辦單位：台灣設計研究院、臺北大眾捷運股份有限公司
視覺規劃：IF OFFICE、台灣設計研究院 / 介面應用設計：平面室
示範導入站：台北捷運中山站