公共服務場域調研Know How大公開：五堂課掌握設計之前的大小事

系列課程由設研院及奧沃趨勢共同企劃，每堂課皆有一個調查研究主題搭配實際的公共服務創新案例，透過實際的案例來幫助學員想像這些調查研究如何在案件中發生。在講師介紹方法後，也透過線上聊天室的即時互動幫助學員直接練習、思考；課堂的尾聲由講師提出作業，加深學員理解與實際完整的操作。

系列課程以公共服務場域常應用的五種研究方法為主軸，包含：利害關係人定義、深度訪談、場域觀察、問卷調查及資料整理與分析，以5堂系列課公開調研方法的精髓：