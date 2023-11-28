AI設計工具研發合作對象公開徵求

石井裕教授是一位電腦科學家，他創立了MIT媒體實驗室的實體媒體小組，是人機互動領域的大師，並受到科學、藝術、科技、設計等不同專業領域的讚賞。設研院特別訪問他的研究歷程和理念，一窺他願景驅動的研究與創作哲學。