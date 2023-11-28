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AI設計工具研發合作對象公開徵求

2023-11-28
AI設計工具研發合作對象公開徵求

壹、說明

因應新興科技帶來的設計創新機會與應用，針對數位應用及人工智慧 (Artificial Intelligence, AI) 技術對於設計研究、創意發想、設計管理等多元層面之影響，擬邀請設計公司、企業、學校、法人等單位，就特定主題進行合作研發之公開徵求。凡符合資格之單位向本院提出合作研發計畫申請，將經本院籌組之專家委員會審查後，擇優執行研發計畫，期能共同投入研發，促進台灣設計產業數位轉型，運用AI技術，提升設計效率及商業價值。

貳、辦理單位

財團法人台灣設計研究院

  • 徵件主題
  1. 計畫就先進國家之設計發展趨勢，提出針對國內設計發展需求之推動策略，進而訂定五大AI設計工具研發主題。期能邀請設計公司、企業、學校、法人等單位共同投入研發，為設計產業提供更好的AI解決方案和工具。
  2. 本次徵求項目請參照下表所列主題，提出研發規劃、產品規格及預期成果。預計核定3案進行合作，惟若無合適提案，得從缺。
  3. 提案單位可參考表列主題與說明延伸提案內容。

肆、合作對象與資格說明

  • 致力於設計領域之國內外設計相關企業、協/學會、法人單位及大專院校等。
  • 團隊內部設有技術人員或部門者尤佳。
  • 申請業者須依法辦理公司登記或商業登記（不含本國設立及外國營利事業在台設立之分公司）。
  • 依據科研採購法利益迴避原則，契約書內須包含利益迴避聲明。

伍、申請時間

  • 即日起竭誠歡迎符合資格之單位／機構，且對本院公告之研發項目有興趣者，向本院提出申請。
  • 申請單位應提出基本資料表（附件1）、提案簡報（附件2）、個人資料蒐集告知暨同意書（附件3），並詳閱合作研發契約書（草案）（附件4）。
  • 本案辦理至公告額滿為止。第一梯次申請請於113年1月12日（五）前，將上述申請資料E-mail至allan_chung@tdri.org.tw 鍾先生。

陸、簡章下載

https://reurl.cc/V4VA6R

柒、聯絡方式

財團法人台灣設計研究院 賴小姐
電話：(02)2745-8199分機292
Email：yinshiu_lai@tdri.org.tw

▊ 如有任何疑問，歡迎來電或來訊詢問

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