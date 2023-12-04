2023金點設計獎、金點概念設計獎年度最佳設計獎得主揭曉！

「2023金點設計獎頒獎典禮」於台北時間12月1日晚間，在臺北表演藝術中心球劇場盛大登場，揭曉象徵最高榮譽的「年度最佳設計獎」得主！今年度金點設計獎及金點概念設計獎，共收到來自全球23地、近8千件作品報名參賽，最後經決審階段，金點設計獎選出25件「年度最佳設計獎」、2件「年度特別獎」得主，分別來自台灣、中國大陸、香港、日本、泰國、立陶宛等地；在金點概念設計獎，則由3組台灣年輕新銳團隊脫穎而出，抱回「年度最佳設計獎」及獎金。表彰對台灣設計研究、推廣或實踐具特殊貢獻者的「最佳設計成就獎」，今年則由台灣建築師潘冀獲此殊榮，並於典禮上正式表揚。
超能創意突破框架，頂尖團隊打造典禮新面貌
今年度頒獎典禮，再度由華語樂壇知名製作人陳鎮川，帶領金馬、金曲獎典禮頂尖製作團隊，精心營造高規格典禮體驗。本次以「超能負荷」為主題，象徵當今設計師在面對愈加龐大複雜的種種挑戰下，不斷突破框架、超越自我的創新精神；由設計師楊士慶操刀的主視覺，則將此主題概念化身為一個形象酷炫逗趣的虛擬創作者角色，在金點設計獎的能量挹注下，正準備爆發大腦中的超能創意。現場舞台則由參與過電影《少年Pi的奇幻漂流》場景製作設計、經手過台灣無數戲劇表演及演唱會舞台的設計師陳慧打造，她以六面螢幕展開扇形陣列，搭配新銳影像團隊圈外映像設計的層次豐富動態，巧妙創造出無限延展的趣味視覺效果，在流光溢彩的舞台創意中，讓入圍及得獎者的優秀作品精彩呈現。
本次主持人由台灣主持界的亮眼新星陳明珠擔綱，首度在大型典禮獨挑大樑的她，表現相當出彩，流利且轉換自如的中英雙語主持功力，更讓來自海外的嘉賓與得獎者賓至如歸。開場表演由知名創作歌手安溥，以「這世界如此美好」與「最好的時光」兩首膾炙人口的經典之作，在溫暖歌聲中為典禮揭開序幕。中場表演則由鳳小岳帶來「風車」及「從今以後你自由了」兩首個人創作，展現他從演員跨足樂壇的超能舞台魅力。此外，今年頒獎人除了有多位重量級金點獎評審擔任，也邀請到知名藝人許哲珮、魏如昀、張景嵐、劉品言與音樂製作人王希文等嘉賓跨界共襄盛舉，共同見證揭曉年度大獎的榮耀時刻。
▲ 今年典禮主持人由陳明珠擔綱，這是她首度在大型典禮獨挑大樑，中英雙語主持表現精彩。
▲ 知名創作歌手安溥，以溫暖歌聲為典禮揭開序幕。
▲ 知名創作歌手安溥，以溫暖歌聲為典禮揭開序幕。
▲ WDO世界設計組織理事長Thomas Garvey與仁寶電腦集團創意中心設計長陳禧冠攜手頒獎。
▲ 知名音樂人許哲珮、王希文擔任頒獎嘉賓。
▲ 知名藝人劉品言擔任頒獎嘉賓。
2023金點設計獎：得獎作品百花齊放，年度特別獎鼓勵新創與設計導入城市治理
2023金點設計獎及金點概念設計獎，共邀請來自台灣、中國大陸、香港、法國、美國、英國、烏克蘭、泰國、印度、澳洲、日本、韓國、冰島、加拿大、越南、挪威、土耳其、立陶宛、荷蘭等19地共97位海內外設計及創意領域專家，組成陣容堅強的初、複、決審三階段評審團，共同發掘優秀的設計作品予以表揚。今年親自來台參與決審的世界設計組織（WDO）理事長Thomas Garvey、日本知名設計師三宅一成、越南建築大師武仲義、挪威建築師事務所斯諾赫塔合夥人及亞太地區董事總經理Robert Greenwood等國際評審，皆對於金點設計獎參賽作品整體水準、國際性與多元性，給予高度評價。
今年金點設計獎複審評選出552件作品獲得「金點設計獎標章」，再經決審階段選出72件作品入圍「年度最佳設計獎」，最終選出25件得主，其中產品設計類9件、傳達設計類8件、空間設計類5件、整合設計類3件。在產品設計類，有不少台灣業者及設計公司囊獲大獎，展現優異的設計與製造實力，包括路力設計有限公司精緻優雅的「L系列家具」、塊樂方程式股份有限公司打造親子共玩的「Qbi STEM教育玩具—探索系列」、亞帝昇生醫科技股份有限公司為提升靜脈注射成功率開發的「3D靜脈定位儀」、BLKTEC適應全地形的創新自行車輪組「C1D」、台灣普特絲有限公司的「防霾紗網」等；台灣雀巢股份有限公司奈斯派索分公司與物外YSTUDIO合作的「完美鋁程精品置物盒」，則以運用設計為廢棄咖啡膠囊賦予新生的ESG實踐獲獎。中國大陸則有木衛智能科技（深圳）有限公司的創新家用乾衣機「Morus 木衛 Capsule 2」，以及蛋殼寵物用品（上海）有限公司美感與功能兼具的「pidan寵物新風出行箱」獲獎。來自立陶宛的新創吉他品牌Lava Drops，也以設計工藝精湛的電吉他「Infinite Fretless Drop Electric Guitar」取得評審團青睞。
▲ 亞帝昇生醫科技股份有限公司的「3D靜脈定位儀」獲獎。
▲ 立陶宛新創吉他品牌Lava Drops的電吉他「Infinite Fretless Drop Electric Guitar」榮獲大獎。
▲ 台灣雀巢股份有限公司奈斯派索分公司與物外YSTUDIO合作的「完美鋁程精品置物盒」獲獎。
傳達設計類獲獎作品多元，包括白輻射影像今年以「第三十四屆金曲獎視覺包裝」再度掄元；永真急制設計工作室的「田中央作品集」與和圃數位文創有限公司的「三個太陽」，則以技藝高超的出版品設計出線；包裝則有宏吉盒藝有限公司與三澤設計研究室台日合作的「HEMEL茶飲禮盒」，與誠食好日國際有限公司為特力屋設計的「台灣五嶽擴香系列」；六杉品牌設計有限公司為「花蓮美術館」打造的品牌識別，也以運用簡約語彙詮釋花蓮山海之美的獨特巧思一舉獲獎。曾多次在金點設計獎奪得大獎的香港設計工作室Toby Ng Design，這回以突破一般財經雜誌風格印象的「1611 Magazine」拔得殊榮；同樣來自香港的A hundred times，則以視覺巧妙轉化沉重議題的「監獄改革」書籍設計榮獲肯定。
▲ 「花蓮美術館」設計團隊感性發表感言。
▲ 白輻射影像再度獲得年度大獎。
▲ 香港設計工作室Toby Ng Design第四度拿到年度最佳設計獎殊榮。
本次空間設計類得獎作品也相當精彩，如暁房子創意設計有限公司的「高雄市光武國小資源及垃圾集中場改造」、時境建築師事務所的「榕錦時光生活園區—原台北刑務所官舍歷史建築再利用」，皆以極為出色的公共空間改造之作獲獎。海外作品則有泰國IDIN Architects以體驗為核心設計的獨特咖啡店空間「NANA Coffee Roasters Bangna」、泰國Chat Architects為活化老漁村打造的海上廊亭「Angsila Oyster Scaffolding Pavillion」，以及日本o+h architects以共融式理念設計的室內兒童遊樂場「Shelter Inclusive Place Copal」榮獲大獎。
在整合設計類，偶然設計的「2023倫敦設計雙年展臺灣館｜人人材料行」，與高雄市政府文化局的「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」，皆為創意詮釋台灣設計與產業實力的策展之作，以精湛的跨域整合成果奪獎；發起自日本澀谷的公益計畫「SHIBUYA FONT」，以整合設計師、社福機構與企業力量的創新協作模式，與實踐多元包容的社會設計行動，深獲評審團肯定。
▲ 「高雄市光武國小資源及垃圾集中場改造」獲得大獎。
▲ 日本澀谷的社會設計計畫「SHIBUYA FONT」榮獲大獎。
金點設計獎今年頒發兩件「年度特別獎」，表彰對產業具有典範意義的傑出作品。一件為文曲星有限公司的「我寫的這一年 — 造字曆」，其透過輕鬆趣味的方式，讓人們在日常書寫儀式中創造出個人字型，以結合傳統與科技的設計巧思備受肯定，盼藉此鼓勵更多年輕新創團隊勇於實現創意。另一件得獎作品則為吳氏設計有限公司（無氏製作）的「臺東城市品牌加值計畫—設計導入公共政策」，其運用設計的洞察與策略，透過不同載體，為地方提出改變或創新的解方，以整體成果對於設計導入城市治理的示範意義獲頒特別獎。
▲ 臺東城市品牌加值計畫—設計導入公共政策」榮獲年度特別獎。
2023金點概念設計獎：台灣設計新生代大放異彩
今年金點概念設計獎競爭亦相當激烈，經複審階段選出38件標章得獎作品，再經決審階段評選，選出5件作品入圍「年度最佳設計獎」，最終由3件台灣作品奪得大獎，各可獲得新台幣40萬元獎金。決審評審Thomas Garvey表示，整體入圍作品水準很高、各具特色，對於參賽者們積極運用設計提出各種問題解方，或再現詮釋自身所在土地之美的創意，令他印象深刻。
本次3件獲獎作品，皆以新穎的設計創意，獲得評審團的高度肯定。陳品蓉的「衣著x再製x鞋」計畫，設計了以採用單一材料即可製鞋的流程，並讓人們能親身參與手作，體驗資源循環利用的價值與可能。洪巧紜、林芳嬉的「樣山—臺灣山林點心」，以甜點形式萃取台灣山脈意象，創作概念獨特，視覺表現手法與整體美感亦相當出色。翁于晶、李如芸、柯欣廷、顏色凡、謝𡶎𦥍的「輝金姑」，以極富藝術性的視覺風格，創意詮釋科普教育內容，從概念到設計手法等各方面，皆為優異之作。
▲ 臺東城市品牌加值計畫—設計導入公共政策」榮獲年度特別獎。
年度大獎之作，台北松菸金點展現正展出中
2023金點設計獎、金點概念設計獎「年度最佳設計獎」完整得獎名單與作品介紹，歡迎至金點獎官網（www.goldenpin.org.tw）查詢。此外，年度得獎作品特展「2023金點設計展──超維增生」，現正於台北松山文創園區台灣設計館盛大展出中，展期至2024年3月17日（日）止，歡迎把握時間前往參觀，一睹獲得年度大獎的精彩之作！