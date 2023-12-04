2023金點設計獎、金點概念設計獎年度最佳設計獎得主揭曉！

今年度頒獎典禮，再度由華語樂壇知名製作人陳鎮川，帶領金馬、金曲獎典禮頂尖製作團隊，精心營造高規格典禮體驗。本次以「超能負荷」為主題，象徵當今設計師在面對愈加龐大複雜的種種挑戰下，不斷突破框架、超越自我的創新精神；由設計師楊士慶操刀的主視覺，則將此主題概念化身為一個形象酷炫逗趣的虛擬創作者角色，在金點設計獎的能量挹注下，正準備爆發大腦中的超能創意。現場舞台則由參與過電影《少年Pi的奇幻漂流》場景製作設計、經手過台灣無數戲劇表演及演唱會舞台的設計師陳慧打造，她以六面螢幕展開扇形陣列，搭配新銳影像團隊圈外映像設計的層次豐富動態，巧妙創造出無限延展的趣味視覺效果，在流光溢彩的舞台創意中，讓入圍及得獎者的優秀作品精彩呈現。

本次主持人由台灣主持界的亮眼新星陳明珠擔綱，首度在大型典禮獨挑大樑的她，表現相當出彩，流利且轉換自如的中英雙語主持功力，更讓來自海外的嘉賓與得獎者賓至如歸。開場表演由知名創作歌手安溥，以「這世界如此美好」與「最好的時光」兩首膾炙人口的經典之作，在溫暖歌聲中為典禮揭開序幕。中場表演則由鳳小岳帶來「風車」及「從今以後你自由了」兩首個人創作，展現他從演員跨足樂壇的超能舞台魅力。此外，今年頒獎人除了有多位重量級金點獎評審擔任，也邀請到知名藝人許哲珮、魏如昀、張景嵐、劉品言與音樂製作人王希文等嘉賓跨界共襄盛舉，共同見證揭曉年度大獎的榮耀時刻。