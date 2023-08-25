從台東美學總監到台灣美學造浪者 張基義的城市美學接力賽

當執著、執念被持之以恆地實現，最後就會成為信仰，尤其是搞設計的人。張基義從學界轉戰政界、文化業界，無論是過去的「台東美學總監」，還是今日的「台灣美學造浪者」，幾乎回回都是站在浪尖上那一個，彷彿引領趨勢就是他的天命，而這一切的背後，似乎都離不開他口中的信仰──設計可以成為改變的力量。

用天命來形容張基義做的事情或許有些誇飾手法在內，卻也有些巧妙。張基義來自有台灣「後山」之稱的台東，從小懂事的他就愛泡在圖書館寫功課，由於父母早年開廣告社，他下課回家後也會幫忙動手做上美工，這與他一手改造那被稱作「不只是圖書館」的設研院空間場景格外呼應，彷彿要提醒自己不忘初心一般，今年耳順的他有感而發，也在推特寫下：「但求無愧於心，無憾於人生。」

這些年，張基義能在推動美學、引領趨勢的各項運動中，站穩浪尖的不二法門就是持續與國際對接，為此，他勤走海外，實際接觸當地的人文與建築，樂於分享的他，甚至還曾出過三本有關建築美學的書籍。

「從一九九○年開始，至今逾三十年，我是很有規劃、紀律的在看全球最好的建築作品，台灣在公共美學、文化設計的推動上，有很多國際典範案例可借鏡，朝這方面努力，我認為永遠都不嫌晚。」他用堅定的語氣說。

張基義也提到，台灣直到二○○○年才第一次參加威尼斯建築雙年展，與全球交流建築公共性的起步稍晚，算是補課，但不遲，「以往國際上對於台灣的認識，多為美食、山水、自然生態，人造設施則是古蹟、廟宇，但我認為這是不夠的，每一個時代都應該留下代表這個時代讓人感動的建築，因為建築是城市、國家在文化創意、經濟實力、技術科技展現上最好的綜合體，也是一個城市、國家的名片。」