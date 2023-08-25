從台東美學總監到台灣美學造浪者 張基義的城市美學接力賽

「每一個時代都應該留下，代表這個時代讓人感動的建築， 因為它是城市、國家在文化創意、經濟實力、技術科技展現上 最好的綜合體，也是一個城市、國家的名片。」
在美國心理學家馬斯洛提出的需求層次理論當中，美學屬於最高領域，與人類文明程度息息相關，這點台灣也不例外，近年民眾對藝術的渴求正在逐漸提升，這點，從二○二二年的高雄盛夏或許可見一二。
去年八月，台灣文博會首度移師南台灣，用「群島共振」的島嶼意象吸引五十萬人次參觀，十月登場的台灣設計展更集結上百名設計師之力，將高雄蓬萊商港區打造成五光十色的磅礡「設計中島」，吸引全台六百萬人次朝聖，短短三個月共創造四十九億元的觀光產值，盛況堪稱空前。
鋼鐵之都變成眾多文化青年眼中的美學天堂，並非一蹴可幾，其實與近年逐漸發酵的「美學導入」概念脫不了關係，靠的是一種軟實力的滲透，而這一切看似柔美實則堅韌的轉變，背後推手正是如今台灣設計研究院（設研院）的院長──張基義。
靠思考模式 導入美學
黑色往往給人高雅、低調，同時神秘又感性的既定印象，類似形容用在張基義身上似乎不違和。攤開他過去出席各大場合照片一看，幾乎全是黑襯衫、黑西裝，就連領帶都是全黑，再配上輕柔略帶沙啞的嗓音，以及每分鐘一百字上下的說話速度，重視細節的特質將黑色另一種特質「嚴謹」演繹得恰到好處。
要實現理念，光靠嚴謹態度可不夠，更少不了方法。被問起美學導入的概念，張基義透露，靠的是一套名為「雙鑽石設計思考模型」的研究方法，分為「做正確的事」及「用正確的方法」做事兩階段，過去常被設計師用於創作過程當中，關鍵則在設計思考的流程。
原型打樣 驗證可行性
事實上，這套模型在張基義手中早已經多次用在各種公共政策上，像是蘇花改全線通車，與公路總局合作打造的「北花線—回遊號」公運品牌，及公共消防設備再設計、衛生所再設計、改造校園美感等案例，都有其蹤影，因此，這次美學南進的成功水到渠成。
他認為，設研院所推動的每一個專案，都是在為未來各產業做示範，必須起到領頭羊的作用，好讓追隨者可以跟從，因此，為了讓結果高度合乎正確性，在規劃上也講求驗證，「公共服務的議題非常重視正確性，以及可持續發展性。」
除了美感，公共政策更少不了實用性，對此，張基義補充：「我們還會做原型打樣，找到具體使用者來驗證可行性，例如『衛生所再設計』案，就找了醫師、病患來驗證指標的視認性。在『捷運中山站再設計』案，則製作一比一的詢問處空間打樣及機台模型，並找來站長、維運員、輪椅受測者等，進行友善使用者的服務體驗。」
▲ 「消防栓」案，重新規劃時，以符合大眾認知經驗、業界操作習慣及容易被實際執行為設計方向。
▲ 「捷運中山站再設計」案，下降詢問處監控螢幕高度，改善站務員仰頭監控困擾，友善使用體驗。
遭抵抗 當面被嗆聲
和公部門、社會大眾談設計，一開始難免被人貼上太抽象、太過風花雪月的標籤，溝通立場一不對盤，甚至可能遭到抵抗者的當面挑戰，在張基義的腦海裡，就有那樣擦槍走火的場景。
二○二○年推動「北花線—回遊號」案時，在第一次跨部門會議上，張基義從車體塗裝到識別標誌都提出有別以往的想法，因此遭到公會代表嗆聲，沒想到最後成果出來，最滿意也最興奮的人竟然就是當初開口嗆他的人。
回憶起這段歷程及結果，張基義認為是一種必然，因為設研院早在成立之初，就展開產業調查，進行系統化的記錄跟分析，藉此作為政策發展的基石，之後再透過大數據做出理性決策，靠著與美學迥異的科學根據，他對提案的成功率自然有著異於旁人的底氣。
「根據設研院升格三年來的經驗，每個案件都應該進行的過程，就是『服務設計研究』，我們必須先為案件梳理出一個清晰的方向、定義對的命題跟策略，並讓跨部、跨領域參與設計的人，在初期對專案都有初步認識，才能確保後期有效溝通，增加團隊參與感；更重要的是，這個方法並非線性，所以也鼓勵創作者來回了解問題所在，提出解題方案。」他說。
至於和外界溝通新事物新想法的成功法門，張基義不假思索地說：「公共服務創新的推動，必須由上而下來，只有首長支持才能改變，在規劃內容上，要從務實角度出發，考量到所有利害關係人，包括使用者。」
主動請纓台東美學總監
黑色除了外在形象的美，也象徵人心當中的執著。這點在張基義身上同樣存在，因為他現在做的事情，早在二○一一年就有跡可循，這是一段持續了十多年的改革。
那年，張基義四十八歲，在生日當天，他毅然接受台東縣副縣長兼文化處處長的任命邀約，接著成立全台第一個縣市等級的官方設計組織「台東設計中心」，並主動請纓以「台東美學總監」身分重新打造縣府人員美學基礎，要求所有宣傳物必須經過美感審核才能對外發布，最後在熱氣球嘉年華、建國百年國際地標等活動加持下，台東靠著有別以往的新氣象，順利建立起屬於自己的城市品牌形象。
時間拉回現在，張基義仍堅持當年的理念，在出任台灣設計研究院首任院長短短三年多，不只帶動台灣公部門的整體設計美感提升，更在去年的美學南進計畫中，創造出相當可觀的實體經濟產值，種種數據看在外人眼中，無疑已繳出亮眼成績單，不過，執著如他卻不打算止步，而是憑著獨特的美學涵養，腦中開始規劃起更宏大的藍圖。
「我想舉辦一場城市美學的接力賽，邀請全民參與，一起用設計改變台灣。」張基義說，今年是城市美學的元年，透過公共場域設計共創計畫，設研院將搭建一個資訊透明、全民參與的平台，而非刻板的體制，「由公部門出題，讓好的專業人才來解題，期待市民參與，讓更多人一起投入這場社會運動，成為改變城市的一份子。」
為此，張基義今年預計在高雄鹽埕區市民廣場、台南西門商場再造、台十一線道路景觀介面整合、屏東縣霧台鄉大武村衛生室重建等十四處改造場域，從山上到城市，從風景區到衛生所，透過體驗學習改變民眾的生活，希望藉此讓台灣各城鄉的公共環境發生質變，並且遍地開花，造出屬於台灣城市美學的新浪潮。
▲ 「學美．美學」案，高雄市光武國小透過輕巧通透的波浪牆，延續地景緩坡，並融入多樣植栽，創造明亮的資源回收場域。
堅信信仰 站穩浪尖
當執著、執念被持之以恆地實現，最後就會成為信仰，尤其是搞設計的人。張基義從學界轉戰政界、文化業界，無論是過去的「台東美學總監」，還是今日的「台灣美學造浪者」，幾乎回回都是站在浪尖上那一個，彷彿引領趨勢就是他的天命，而這一切的背後，似乎都離不開他口中的信仰──設計可以成為改變的力量。
用天命來形容張基義做的事情或許有些誇飾手法在內，卻也有些巧妙。張基義來自有台灣「後山」之稱的台東，從小懂事的他就愛泡在圖書館寫功課，由於父母早年開廣告社，他下課回家後也會幫忙動手做上美工，這與他一手改造那被稱作「不只是圖書館」的設研院空間場景格外呼應，彷彿要提醒自己不忘初心一般，今年耳順的他有感而發，也在推特寫下：「但求無愧於心，無憾於人生。」
這些年，張基義能在推動美學、引領趨勢的各項運動中，站穩浪尖的不二法門就是持續與國際對接，為此，他勤走海外，實際接觸當地的人文與建築，樂於分享的他，甚至還曾出過三本有關建築美學的書籍。
「從一九九○年開始，至今逾三十年，我是很有規劃、紀律的在看全球最好的建築作品，台灣在公共美學、文化設計的推動上，有很多國際典範案例可借鏡，朝這方面努力，我認為永遠都不嫌晚。」他用堅定的語氣說。
張基義也提到，台灣直到二○○○年才第一次參加威尼斯建築雙年展，與全球交流建築公共性的起步稍晚，算是補課，但不遲，「以往國際上對於台灣的認識，多為美食、山水、自然生態，人造設施則是古蹟、廟宇，但我認為這是不夠的，每一個時代都應該留下代表這個時代讓人感動的建築，因為建築是城市、國家在文化創意、經濟實力、技術科技展現上最好的綜合體，也是一個城市、國家的名片。」
建平台 改變傳統框架
值得一提的是，要落實城市美學的改造，張基義心裡比誰都明白，光靠滿腔熱忱恐怕不夠，未來還有一段不短的路要走。
「在現行採購法規範下，設研院針對的案子都比較小，總預算在五千萬元以下，但是這一類是台灣普遍最沒有設計，或是設計價值最沒有被彰顯的一塊，主要因為台灣有關於設計的預算都太少了，所以專業者在這樣工程預算不高的總金額下，較難創造出好的設計品質。」他說。
也因此，張基義期待透過「城市美學」建置的平台，由公部門出題，專業人士來解題，藉此改變傳統，僵化的公共工程採購法的框架跟限制；最後，他說：「今年是設計元年，『城市美學』計畫的作品，最快明年就可以看見，請大家期待。」