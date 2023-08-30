2023-2024年「第十屆新一代設計產學合作」學生徵件——即將開放申請！

▊ 計畫概述
2023-2024第十屆 「新一代設計產學合作」首度改變模式，由執行團隊制定產學合作主題，協助各領域具代表性企業或單位組隊並挑選相關場景參與。
本計畫將協助學生瞭解產業如何發展概況，徵選各校優秀團隊提案，協助入選團隊取得技術指導、贊助獎金等資源進行設計產學合作。挑戰近年國內外極受重視的「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），期望各國發展經濟之餘，亦能解決社會問題，從「永續」出發。透過學生創新思維與企業從「共好」的角度找出產業設計創新的每個契機點，邀請莘莘學子共同挑戰。
▊ 申請方式
申請資格｜國內設計相關科系（含產品、平面、視傳、多媒體、建築、空間、室內、時尚、工藝、文創）等設計相關科系在學學生，皆可報名。上述科系學生，可依提案需求進行跨校、跨系、跨領域組隊。個人或團隊形式皆可報名參加，團隊每隊最多以 4 人為限(含跨科系成員)。跨科系團隊學生需為設計科系之外修習其他非設計科系正式學位之學生，可包含雙主修，不包含輔系。
申請期限｜10月1日 (日) 10點00分00秒至10月20日(五) 17點00分00 秒截止
申請方式｜本計畫一律採取線上報名，請於截止時間前完成網路報名並上傳資料。
申請網址／簡章下載｜https://www.yodex.com.tw/intro_register/student_zone
▊ 系列活動
- 設計在永續上的創新價值 產學推廣講座
超越 SDGs 框架的思維，才能創造改變生活的設計。以「超越永續」為題所延伸的生活場景，將邀請即將成為年輕新銳設計師的各位，一同為產業創造不一樣的面向。
活動日期｜9月13日（三）14:00-17:00 線上講座
活動講師｜優視覺溝通U Visual 王德明總監/ 單挑概念工作室 白睿騰總監／Process普羅品牌 葉信鋐總監
報名連結｜https://www.accupass.com/event/2308250625021117653169
- 共創有感的永續商業價值 產學推廣講座
挑戰國內外極受重視的「2030 永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）從「永續」出發，透過學生創新思維與企業從「共好」的角度找出產業設計創新的每個契機點。
活動日期｜112年9月22日（五）14:00-16:00
活動地點｜台灣設計研究院 創意劇場
活動講師｜電通行銷 王馥蓓企業永續發展合夥人／呈曜包裝 許呈湧總監
報名連結/活動介紹｜https://tdri.surveycake.biz/s/Wy7le
▊ 聯絡資訊
台灣設計研究院「新一代設計產學合作專案」工作小組
寄件地址｜11072 台北市信義區光復南路 133 號 (松山文創園區) 2F 台灣設計研究院
聯絡電話｜02-2745-8199 ext.657 廖先生、645莊先生、659 趙小姐
電子郵件｜pocheng_liao@tdri.org.tw, johnnyg_chuang@tdri.org.tw, violette_chao@tdri.org.tw