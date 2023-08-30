2023-2024年「第十屆新一代設計產學合作」學生徵件——即將開放申請！

▊ 系列活動

設計在永續上的創新價值 產學推廣講座

超越 SDGs 框架的思維，才能創造改變生活的設計。以「超越永續」為題所延伸的生活場景，將邀請即將成為年輕新銳設計師的各位，一同為產業創造不一樣的面向。

活動日期｜9月13日（三）14:00-17:00 線上講座

活動講師｜優視覺溝通U Visual 王德明總監/ 單挑概念工作室 白睿騰總監／Process普羅品牌 葉信鋐總監

報名連結｜https://www.accupass.com/event/2308250625021117653169

共創有感的永續商業價值 產學推廣講座

挑戰國內外極受重視的「2030 永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）從「永續」出發，透過學生創新思維與企業從「共好」的角度找出產業設計創新的每個契機點。

活動日期｜112年9月22日（五）14:00-16:00

活動地點｜台灣設計研究院 創意劇場

活動講師｜電通行銷 王馥蓓企業永續發展合夥人／呈曜包裝 許呈湧總監

報名連結/活動介紹｜https://tdri.surveycake.biz/s/Wy7le