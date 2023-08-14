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《Punk Graphics: 龐克美學的逆襲》台灣首次以龐克美學Punk Aesthetics為主題的展覽計畫

2023-08-14
《Punk Graphics: 龐克美學的逆襲》台灣首次以龐克美學Punk Aesthetics為主題的展覽計畫

龐克文化起源於70年代的英美搖滾音樂界，最初是一場針對主流音樂形式的反叛運動，後來這股反動浪潮席捲了設計界，並發展出一種帶有破壞、反抗的美學風格。

本次展出受到龐克文化｢Anyone can do it.｣的精神影響，進而發展出的平面設計作品、黑膠唱片、海報、小誌、傳單，以及在龐克設計中，不可或缺的重要書籍。這些作品透過多媒材挪用、拼貼的手法，顛覆傳統美學風格的視覺圖像，不只展現龐克「DIY手作精神」的原始本質，還散發出一股驚人的創作力量。

本展匯聚多位知名設計師和藝術家，包含以龐克風格而聞名的美國西雅圖平面設計師Art Chantry，曾為多個知名龐克樂團如Mudhoney、Mono Men、Soundgarden、The Sonics等設計海報與專輯封面；活躍於70年代末龐克思潮的設計師Winston Smith，其著名作品是為美國硬核龐克樂隊Dead Kennedys設計DK Logo。此外，還有以街頭藝術闖進當代藝術圈的雙人組Faile、拉丁裔龐克設計師CM Ruiz、拼貼藝術家Kevin Bergkvist 、Paul Rentler等等。

本展另有設立台日設計師展區，呈現多位台灣當代設計師觀點，並展示以Riso印製為主的獨立樂團海報，分享龐克設計所帶來的革命性影響。

Punk Graphics: 龐克美學的逆襲

展覽地點｜不只是圖書館
展覽期間｜2023.7.7-9.10（週一休館）
開放時間｜10:00 – 18:00 （最後售票時間17:00）
展覽票價｜50元／40元 （10人以上團體票）／符合優待票資格者免費

主辦單位｜台灣設計研究院、不只是圖書館
協辦單位｜Retro印刷Jam、Circle、吸膠少年
策展單位｜洋蔥設計
策展人｜黃家賢、余汶瑾
視覺設計｜Onion Design

主展區｜Winston Smith、Art Chantry、Faile、Kevin Bergkvist、C.M Ruiz、Paul Rentler
台日展區｜劉悅德、洪彰聯、陳逸、邱正文、楊牡丹、張智豪、吳立揚、張玳綸 、宋彥柔 、Alica Han、Tina Cho、Yagi、Kohei、Sherry、Raying Studio
贊助單位｜百威啤酒Budweiser、大亞紙業、峻揚紙業、小福印刷、搖籃本文化事業有限公司 、解放之聲、Fujifilm 富士軟片
特別感謝｜Jamie Reid、Russ Bestley、Paul Gorman、簡妙如、江家華、高小糕、八十八顆芭樂籽 阿強、韋耀基、仙人掌選物店（毛毛）、空氣腦唱片、拍謝少年、黑熊部落、雙峰唱片、浮噪音樂祭、溫蒂漫步、共勉之音樂、Angel baby、王渝茵、Po wei、Willy 、Kenny Katayama、黃迦勒、賴彥霖、賴方伃、周大任、潘培原

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