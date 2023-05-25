112年「城市美學│公共場域設計共創」設計提案徵選 評選結果出爐

由台灣設計研究院與日本GK設計集團共同企劃辦理的「公共指標系列課程」，從去年12月陸續展開並以線上講座的形式開放大眾免費參與，課程在釋出後獲得各領域廣大迴響，顯示公共議題已經在生活周遭中逐漸發酵，也受到各界高度的關注。