112年「城市美學│公共場域設計共創」設計提案徵選 評選結果出爐

經濟部工業局推出「城市美學｜公共場域設計共創」計畫，以優化台灣城市公共空間與服務品質、翻轉城市美學形象為目標。
在第一階段公共場域徵選中，城市美學徵集到遍佈全台10縣市、共14案的改造命題。感謝各界的熱烈迴響，第二階段設計提案徵選，共收到78件改造提案，最終選出共14組陣容堅強的獲選團隊。
獲選名單詳見以下附件：
經濟部工業局推出「城市美學｜公共場域設計共創」計畫，以優化台灣城市公共空間與服務品質、翻轉城市美學形象為目標。
在第一階段公共場域徵選中，城市美學徵集到遍佈全台10縣市、共14案的改造命題。感謝各界的熱烈迴響，第二階段設計提案徵選，共收到78件改造提案，最終選出共14組陣容堅強的獲選團隊。
獲選名單詳見以下附件：
本計畫以公開徵求方式，徵求經設計導入後，能彰顯公共服務價值的公共場域或服務空間，期透過「城市美學」的共創平台，促進公部門、設計團隊、跨領域專家攜手共創，以設計力實踐城市美學，實質改變台灣城市空間！
由台灣設計研究院與日本GK設計集團共同企劃辦理的「公共指標系列課程」，從去年12月陸續展開並以線上講座的形式開放大眾免費參與，課程在釋出後獲得各領域廣大迴響，顯示公共議題已經在生活周遭中逐漸發酵，也受到各界高度的關注。