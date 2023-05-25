闖蕩藝術商業展30年 林宜標撰書暢談策展之最

從太陽劇團到「海賊王」，四大古文明到當代藝術家草間彌生，策展人林宜標踏入商業藝術展覽領域逾30年，藉由五花八門的策展主題，出書回顧箇中堂奧，並在今天發表會暢談心中「策展之最」。

林宜標30年策展經歷橫跨聯合報系、中時報系2媒體策展單位，推動展覽包含創下67萬人次的國立歷史博物館「米勒展」、台北及台中共創100萬人潮的「長毛象展」等，也引進平均票價新台幣4千元的太陽劇團演出，共14萬張票在開演前3個月就完售。

「開展‧藝術商業特展大解密：台灣展演20年全紀錄」新書發表會中，林宜標表示，拜COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情所賜，讓他終於能將出書的想法付諸行動，希望集結30年經驗，讓對文創產業有興趣的後進可以參考。

新書發表會上冠蓋雲集，包含公廣集團前董事長陳郁秀、國立故宮博物院院長蕭宗煌、故宮前院長馮明珠、台灣生活美學基金會董事長彭俊亨、國立台灣博物館館長洪世佑、國立國父紀念館館長王蘭生、中央社社長張瑞昌等人皆共襄盛舉。

林宜標回憶，1989年退伍隔天就到「民生報」活動企劃組報到，「文創產業」的概念是在2002年左右興起，最初他是以接觸「活動」開始，還記得1990年代曾一起和大提琴家馬友友到奇美基金會借琴演出。後來隨「民生報」停刊，才到聯合報系任職，並接觸商業展。

2008年，林宜標連續推動「米勒特展」、「長毛象特展」及太陽劇團在台演出。他說，那應該是公司部門有史以來賺最多錢的一段時間，「應該有好幾億」，開箱「長毛象特展」展品的屍體味道也令他難忘。

策展生涯最令林宜標驕傲的則是在台灣策劃過中國、印度、兩河流域及埃及的四大古文明展，「就算在不同時間辦，對我來說還是很大的成就。」其中，「兵馬俑展」還創下台灣史上最高特展入場紀錄，共超過100萬人次。

林宜標最喜愛的展覽則是「普立茲新聞攝影展」，「這是我辦過展覽裡面最感動人心的，第1次辦時還沒有攝影展敢收費，但吸引17萬人來看。」同樣感動的還有太陽劇團搭好演出帳篷的景象，「加拿大團隊升起我們國旗與他們國旗。」

無數成就底下，林宜標也曾踢過展覽開天窗、賠錢等鐵板，並在書中一一細數歷程。他表示，踏入職場34年一下就過去了，他一個「理工男」因為展覽意外造訪世界各個地方，如充滿驚喜的旅程，未來也有很多路要走，希望讓產業更加發揚光大。

張瑞昌致詞形容，林宜標是「衝南、衝北、衝第1；衝官、衝府、為藝文」，與故宮、史博館合作展覽，到各地搭起文化橋樑，一出書就衝到暢銷榜第1名，如劇場大師李國修所言「人一輩子能做好一件事就功德圓滿了」，專心奉獻文化策展領域超過30年，書中不只收錄獨到策展心法還有策展血淚、辛酸，還能進一步透過藝文展覽引領讀者與自己的靈魂對話。