2023 ADA ISDW 臺日韓國際學生設計工作坊－熱烈招生中！

國境開放！跨國交流回溫一起肉身相見！
熱情邀請 臺灣、日本、韓國 三國設計愛好者，來到臺灣參與 終於回歸實體舉辦「ADA ISDW 臺日韓國際學生設計工作坊」！
►► 國際學生工作坊首選！
★ 掌握臺日韓工業設計最新發展資訊
★ 數位科技導入工作坊，結合AI技術與設計趨勢
★ 最真實的跨國交流，臺日韓師生全方位面對面交流
★ 提前銜接業界，拓展未來海外工作良機
★ 走出校園 跨國界跨語言，一起用設計邂逅不一樣的臺灣！
★ 超充實工作坊：Workshop、設計講座、課程研討、城市地景巡禮，在地文化參訪
★ 結業獲頒證書：含金量最高！一次獲得臺日韓三國工業設計協會用印授證！
►► 報名表單傳送門 ►► 5月26日截止 ‼️
https://forms.gle/vM3izW8FLKbXTAss6
活動時間┃2023年8月20日(日)～8月26日(六)，七天六夜
2023研習主題┃reFREEDOM
2023主辦城市┃基隆市
參加對象┃喜愛設計／交流的你（以大專院校在學學生(含研究所)、應屆畢業生為主）
學員名額┃臺、日、韓三國合計60名學員（臺灣學員限額20名）。
費用┃臺灣主辦學員優惠每位 15,000元
（包含活動期間的食宿、交通、活動場地費等，原價30,000元）
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主辦單位┃ADA亞洲設計聯盟
承辦單位┃CIDA中華民國工業設計協會、JIDA日本工業設計協會、KAID韓國工業設計協會
主視覺設計┃小麥 GloriaMak
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聯絡方式┃CIDA中華民國工業設計協會 秘書處
Email信箱┃ada.isdw.taiwan@gmail.com
臉書訊息┃中華民國工業設計協會 臉書粉絲專頁 https://www.facebook.com/cida.id