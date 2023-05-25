2023 ADA ISDW 臺日韓國際學生設計工作坊－熱烈招生中！

國境開放！跨國交流回溫一起肉身相見！

熱情邀請 臺灣、日本、韓國 三國設計愛好者，來到臺灣參與 終於回歸實體舉辦「ADA ISDW 臺日韓國際學生設計工作坊」！

►► 國際學生工作坊首選！

★ 掌握臺日韓工業設計最新發展資訊

★ 數位科技導入工作坊，結合AI技術與設計趨勢

★ 最真實的跨國交流，臺日韓師生全方位面對面交流

★ 提前銜接業界，拓展未來海外工作良機

★ 走出校園 跨國界跨語言，一起用設計邂逅不一樣的臺灣！

★ 超充實工作坊：Workshop、設計講座、課程研討、城市地景巡禮，在地文化參訪

★ 結業獲頒證書：含金量最高！一次獲得臺日韓三國工業設計協會用印授證！

►► 報名表單傳送門 ►► 5月26日截止 ‼️

https://forms.gle/vM3izW8FLKbXTAss6

活動時間┃2023年8月20日(日)～8月26日(六)，七天六夜

2023研習主題┃reFREEDOM

2023主辦城市┃基隆市

參加對象┃喜愛設計／交流的你（以大專院校在學學生(含研究所)、應屆畢業生為主）

學員名額┃臺、日、韓三國合計60名學員（臺灣學員限額20名）。

費用┃臺灣主辦學員優惠每位 15,000元

（包含活動期間的食宿、交通、活動場地費等，原價30,000元）

⌂

主辦單位┃ADA亞洲設計聯盟

承辦單位┃CIDA中華民國工業設計協會、JIDA日本工業設計協會、KAID韓國工業設計協會

主視覺設計┃小麥 GloriaMak

⌂

聯絡方式┃CIDA中華民國工業設計協會 秘書處

Email信箱┃ada.isdw.taiwan@gmail.com

臉書訊息┃中華民國工業設計協會 臉書粉絲專頁 https://www.facebook.com/cida.id