2023第六屆中華設計獎設計大賽公告

第六屆中華設計獎以「應變而進」為主題，「變化」是近年全球性關鍵字。設計行業應在多變的世界中發揮動態智慧，從而做到隨機應變，不斷前行。

一．比賽日程

徵集：2023年4月－7月31日

評審：2023年8月

頒獎：2023年9月上旬

二．大賽類別

智慧生活：讓人民生活幸福就是「國之大者」，良好的人民生活品質事關中華民族偉大復興、事關人民幸福安康、事關社會長治久安。智慧生活的設計是提高現代人生活幸福感的關鍵手段，該類別以提高生活幸福感的智能產品為主線，徵集家居家電、服裝穿戴、交通工具等品類中具有突破性創新性，引領行業革新的優秀設計方案或產品。

文化創意：中華優秀傳統文化是中華文明的智慧結晶和精華所在，更是中華民族的根和魂，中華文化為中國特色現代化的發展提供了豐厚的文化滋養，同時，中華文化在推動構建人類命運共同體，共同建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界過程中必將發揮重要的影響力。為了以設計啟動優秀傳統文化，實現傳統文化更好地繼承與創新，本屆大賽徵集針對記錄在冊的非物質文化遺產為元素符號/創作內容的設計作品，以及文化衍生品、潮流玩具、IP形象、陶瓷作品等相關優秀設計方案或產品。

地球設計：全球整體正處於綠色低碳發展，然而低碳是保護地球家園的最低限度活動，建設人類文明與自然生態的可持續共生是我國現代化發展的必然路徑和未來願景，更是中國大國擔當的體現。該類別以推動人與自然和諧共處的設計為主線，徵集系統設計、服務設計、產品設計等領域中具有前瞻性和落地性的優秀設計方案（包括視覺傳達類）或產品。

鄉村振興：為進一步探索「以文化引領鄉村、以藝術賦能鄉村、以設計改變鄉村、以產業振興鄉村」，通過設計的力量，助力鄉村振興，推進共同富裕進程。重點聚焦未來鄉村（社區）建設展開設計。未來鄉村（社區）是以人本化、生態化、數位化為建設方向，以未來鄰里、教育、健康、創業、建築、交通、能源、物業和治理等九大場景創新為引領的新型城市功能單元。

該類別徵集未來鄉村規劃、未來社區專案策劃、鄉村規劃設計（產業、旅遊、鄉村建設規劃、公共區域品牌等）、建築與空間設計（公共與文化建築、老宅改造、民宿與商業空間設計改造等）、文旅藝術設計（公共藝術、文旅IP等）、視覺傳達設計（村莊VI系統及應用、導視系統、店招等）、旅遊產品設計（非遺包裝與民藝開發、農特產品包裝、工業產品設計等）等優秀設計方案或產品。

寧波鎮海專題設計：專題設計具有高度辨識度的家電家居、汽車裝備、文具模具、服裝紡織等智能製造作品；能夠體現現代化濱海大都市先行示範區「書藏古今、港通天下」「科創鎮海、品質之城」要素的文創產品；體現「寧波幫、幫寧波」特色，助力鄉村振興、推動共同富裕的優秀文旅融合產品；重點開發具有寧波特色的城市禮品與城市形象設計。

三．大賽獎項

產品組：

金獎（1項、20萬元/項）(約新台幣90萬/項)

銀獎（2項、5萬元/項）(約新台幣22.5萬/項)

銅獎（3項、2萬元/項）(約新台幣9萬/項)

新銳獎（若干、3千元/項）(約新台幣1.3萬/項)

優秀作品獎(50項、發放證書，最終數量根據評審結果而定)

概念組：

金獎（1項、10萬元/項）(約新台幣45萬/項)

銀獎（2項、5萬元/項）(約新台幣22.5萬/項)

銅獎（3項、2萬元/項）(約新台幣90萬/項)

新銳獎（若干、3千元/項）(約新台幣1.3萬/項)

優秀作品獎(50項、發放證書，最終數量根據評審結果而定)

四．賽制

本屆大賽設立產品組與概念組，國內外設計機構、院校師生、商業組織及個人原創設計均可報名參賽。

1.報名方式與費用

1.1.本次大賽採用網上報名方式，登陸大賽官網（www.cidip.cn）訪問「中華設計獎」專區，根據頁面提示和相關說明完成報名和作品提交流程，同一作品不能同時投遞產品組和概念組。

1.2.所有參賽者提交作品圖紙及電子檔（提交檔均不退回），參賽者必須是參賽作品的設計方或者知識產權的所有者， 所有參賽者必須實名制填寫個人資訊，參賽作品不得侵犯他人知識產權。

1.3.本屆大賽採取專家提名和公眾報名相結合方式，專家提名作品直接進入大賽終評。為保證大賽公平公正性，提名專家和評審專家相互獨立，提名專家及提名作品經評審委員會與大賽組委會審核後生效。

1.4.本次大賽不收取報名、參評、參展等費用，參評產品寄送費和獲獎嘉賓交通食宿費， 由參賽者自行承擔。

2.設計內容要求

符合相應類別主題，適應市場，兼具文化性、創新性、實用性、可延展性的創意作品，彰顯品質生活。設計方案需充分考慮並表現出作品的人文關懷、功能創新、材料環保、用戶體驗、市場價值等方面。參賽作品必須為原創，不得侵犯他人的知識產權或其他任何權利；若存有剽竊等不誠信行為，大賽組委會將取消其參賽資格、獲獎資格並保留追訴權力。

3.設計圖紙

A3（297mm×420mm）豎版設計排版圖 1 張，附設計說明及論述（中文 300 字左右）。不同角度效果圖、三視圖（鼓勵手繪製圖）、實物圖片不超過 12 張（不包括豎版排版圖）。解析度不低於 300dpi，圖片檔可選用jpg、Tiff、pdf 格式，單個圖片檔大小不超過 5M。

設計圖紙必須包含參賽作品名稱、作品主題、彩色效果圖、基本外觀尺寸圖，產品設計說明。

4.產品郵寄

產品組參賽作品符合本屆大賽要求的產品、系統及服務。

參賽作品必須為產品實物，已上市銷售，參賽者有知識產權使用權。

所有產品組參賽者網上報名成功後即可寄出產品實物。

作品價值過高或體積過大請聯繫組委會溝通協商後再決定是否郵寄。

注:概念組不要求寄送實物。

4.1. 收件資訊：

浙江省杭州市上城區新業路228號來福士廣場塔一5604室

中華設計獎組委會 張老師 19941402270

（郵寄前請聯繫組委會確認郵寄產品資訊）

4.2.收件截止日期：

2023年7月31日

4.3．郵寄費用及作品退回

1.所有因作品寄送與退回所產生的費用，均由參賽者自行承擔。

2.為進一步推廣優秀參賽作品，組委會將在賽後進行作品展覽活動。獲獎作品需永久留存大賽組委會，用於中華設計獎展覽館展品陳列，其他參賽作品將在展覽結束後統一寄回。

4.4.作品損壞處理

1.作品如在運輸過程中破損，組委會將在收到貨物的第一時間拍照聯繫參賽者， 參賽者可根據作品簽收和破損情況，自行向快遞/物流公司索賠。如作品的破損程度超出了可評審範圍，為避免影響評審結果，建議參賽者立即重新寄送新的產品參加評審。

2．組委會將保證作品在評審過程中不被人為損壞，但因評審需要，將會對產品造成不可避免的使用及操作痕跡，組委會不承擔任何賠償責任。

溫馨提示

1．參賽作品中涉及動態圖形、交互體驗、影像類作品的，請聯繫組委會或發送視頻至大賽官方郵箱（award@cidip.cn），郵件請注明「2023 中華設計獎參賽作品＋姓名＋地區＋參賽類別」，若因參賽者個人未標注產生的誤報漏報，責任由參賽者自行承擔。

2．所有參賽作品內容中不得出現參賽者姓名與參賽機構的相關資訊（包括英文或拼音縮寫或與參賽者身份有關的任何圖示、圖形等），否則被視為違紀，撤銷參賽資格。

5.大賽服務

活動支持媒體和網站及其相關平臺將對大賽進行全面深入報導，相關內容將覆蓋PC 端、移動端和社交媒體。

大賽組委會將對具有良好產業化和市場前景的優秀設計作品，組織評估並推薦有關部門、機構以各種形式開展產品化和商品化孵化；幫助已產品化的優秀設計作品需求對接商業資源，加速其商品化過程；連接製造、品牌和商業資源，為有意向出讓或合作的優秀設計作品牽線搭橋；同時對大賽獲獎作品提供推廣增值服務，對大賽活動對接成功的設計作品，優先推廣市場管道。

6.獎項召回

當遇到以下情況時，中華設計獎組委會有權收回獎項標誌的使用權和已頒發的獎金、獎盃和獲獎證書：

1．獲獎作品造成社會危害或負面影響的；

2．獲獎作品侵犯了其他產品的著作權或其他知識產權的；

3．設計者或生產者在未通知主辦者的情況下對獲獎作品進行明顯修改，並繼續在該作品上使用獲獎標誌或利用其進行宣傳的。

7.知識產權

1．獲獎作品的知識產權歸作者本人所有，大賽組委會有權對參賽作品進行文化藝術傳播、推廣等，並對獲獎作品的知識產權享有優先受讓權，如需知識產權轉讓將與作者另簽訂轉讓合同書。

2．對於所有參賽作品，在參賽者知情的情況下，大賽組委會有權在宣傳和推廣中使用其相關材料，包括作者資訊、設計效果圖等。

3．謝絕一稿多投，一經發現，大賽組委會將取消作品的參賽資格。

4．參賽者嚴禁抄襲或仿冒他人的產品或設計作品。一旦發現參賽者存在侵犯他人知識產權或與他人就參賽作品存在知識產權爭議問題，大賽組委會有權取消參賽者資格；因參賽作品的知識產權侵權導致的法律責任全部由參賽者自行承擔，並賠償因此給大賽組委會造成的包括評審費、諮詢費等所有損失。

5．所有獲獎作品和參評作品，主辦和承辦單位有權出版作品集；所有獲獎作品，將留存組委會用於展覽展示；大賽主辦和承辦單位對參賽作品進行知識產權的保護和協助申請註冊專利。

6．未盡事宜參照《中華人民共和國知識產權法》。

七．組委會聯繫方式

如對報名有任何疑問，請洽:

中華設計獎組委會秘書處

林老師 19941409952

張老師 19941402270

王老師 ( 臺灣 ）0976197355

電話：0571-86801919

郵箱：award@cidip.cn，zwm0908480013@gmail.com(臺灣）

本賽制規則的最終解釋權及修改權歸大賽組委會所有。