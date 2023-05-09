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教科圖書設計輔導補助 即日起開放申請至6月2日止

2023-05-09
教科圖書設計輔導補助 即日起開放申請至6月2日止

由教育部指導、台灣設計研究院執行的「教科圖書設計獎」，將辦理教科圖書設計輔導補助計畫，期透過教育與設計的跨領域合作共創，持續提升國民中小學教科圖書之品質，增進學生學習動機及興趣，並涵育其美學素養及感受力。

今年度輔導補助計畫，自即日起開放申請，至6月2日截止。不論是出版社想找到優秀設計人才，或是對教育領域充滿熱情的設計師，期盼能有一展長才的機會，皆可來報名申請。歡迎一起加入教科圖書創新的行列！

輔導標的

本國108課綱適用之國民中學、國民小學之教科圖書，針對不同設計類型分為兩類輔導標的：

  • 封面設計

需於113、114學年出版之課本，可依科目一學年（兩冊）為單位，或以學習階段系列（四~六冊）為單位。

  • 修訂冊設計

需於113、114學年度修訂出版之課本，依科目課本冊別為單位。

報名日期

  • 出版社報名：即日起至2023年6月2日（五）17時00分止（台北GMT+08:00）
    • 第一階段繳件 : 於2023年5月15日（一）17時00分前繳交輔導申請表
    • 第二階段繳件 : 於2023年6月2日（五）17時00分前繳交計畫書細部資料
  • 設計師報名：即日起至2023年6月2日（五）17時00分止（台北GMT+08:00）

輔導補助金額度及範圍

  • 封面設計：每冊補助上限新台幣2.5萬（實報實銷）。總數至多30冊。
  • 修訂冊設計：每冊補助上限新台幣15萬（實報實銷）。總數至多3冊。

報名方式

  • 出版社
    • 第一階段繳件 ：郵寄輔導申請表至台灣設計研究院
    • 第二階段繳件：線上填寫表單並上傳計畫書
  • 設計師
    • 線上填寫表單並上傳作品集
    • 不限公司/工作室或個人，具備教育設計相關經驗優先

輔導辦法詳情

https://bit.ly/3NP8Jog

 

若有任何疑問，歡迎來電或來訊洽詢

執行單位 | 台灣設計研究院 教科圖書設計獎團隊
電話：02-2745-8199 分機333
信箱：schooltextbooksdesign@tdri.org.tw

協辦單位｜社團法人美感細胞協會
信箱：contact@aestheticell.org

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