教科圖書設計輔導補助 即日起開放申請至6月2日止

由教育部指導、台灣設計研究院執行的「教科圖書設計獎」，將辦理教科圖書設計輔導補助計畫，期透過教育與設計的跨領域合作共創，持續提升國民中小學教科圖書之品質，增進學生學習動機及興趣，並涵育其美學素養及感受力。

今年度輔導補助計畫，自即日起開放申請，至6月2日截止。不論是出版社想找到優秀設計人才，或是對教育領域充滿熱情的設計師，期盼能有一展長才的機會，皆可來報名申請。歡迎一起加入教科圖書創新的行列！