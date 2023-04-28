打開邊陲的校園機能與學習角落，以設計共創多元學習場景

隨著時代與教育思潮的改變，學習的樣貌愈趨豐富多元，因此教育不再僅止於在課堂上發生，校園中各處的空間環境，同樣也是學習及核心素養養成的重要一環。教育部委託財團法人台灣設計研究院執行的「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」是設計與教育體系的首度大規模合作，協助全國公私立高中職、國中、國小等，公開徵選專業設計團隊，透過設計思考的導入，共同完成校園美學改造，並開創新的教育思維與解決方法。自108年啟動迄今，已在全國各地共樹立75所校園美感改造示範學校。
111年「學美．美學4.0」在公開徵選期間共有190所學校提出申請，經過專業評審團三階段的評選及實地考察後，選出20所合作學校、18組設計團隊共同完成學習環境的美感變身。除了持續優化改造如理化、韻律、天文、家政、音樂等各類主題教室之外，也改造包含校犬校貓生命教育園地，以及桃花心木生態場域等「無牆教室」，延續108課綱核心素養精神，鼓勵孩子實際走進學習現場進行探索。更值得一提的是，今年有更多全校共用、各校共通的公共機能場域首度參與改造，如資源及垃圾集中場、體育器材室、戶外遊具等。其中「技術型高中」更是第一次入選，包括宜蘭高商、新北高工及員林農工等3所學校，分別改造國樂教室、模具科大樓川堂與指標系統。
為遺忘的校園機能角落注入設計活水，打開生活教育現場的風景
校園裡的資源及垃圾集中場、體育器材室、健康中心、圖書室等，這些僅具備單一用途、卻肩負著全校性集散服務功能的機能空間，是平日每位師生都會使用、出入頻繁的場所，然而往往也是最容易被忽視的角落。高雄市光武國小的資源及垃圾集中場為舊式磚造鐵皮臨時建物，內部環境昏暗老舊，缺乏通風與收納，且為了方便垃圾車進出清運而設置於校門口，造成學校門面觀感不佳。改造團隊「暁房子創意設計」大膽打破傳統制式的封閉隔間，改用霧面小圓浪板及金屬圍籬網等構成輕巧、通透的波浪牆序列，林立在多樣化植栽點綴的地景緩坡上，透過地面及牆面的變化，同時編排出完善、清楚的機能分區及使用動線。不僅將垃圾場刻板的陰暗與囤積印象，轉化成明亮、清新的軟性質地，更重新定義內外邊界的對話關係，開放垃圾處理流程的觀摩路徑，為生活教育現場增添展示互動的全新層次。
▲ 高雄市光武國小：以輕巧、通透的波浪牆序列，延續地景緩坡，局部融入多樣化植栽，創造出明亮乾淨的資源回收場域。
同樣位於高雄港都的文府國小，校內唯一的體育器材室每周供全校120節體育課使用，平均每天有高達24班次的借用頻率。然其空間卻缺乏整體規劃，造成器材借還、取用的不便。改造團隊「有禮設計」在牆面的收納上，運用沖孔板的通透特性，方便快速識別已被分門別類的各種球類；預留未來空間配置的彈性也是校園改造的一大重點，因此針對大型球類的收納特別設計了移動式矮櫃，讓各年級學童都能輕鬆取放，櫃體也可依照室內課程需求機動調整位置。在解決機能性問題之外，設計團隊也賦予器材室新的氛圍定位，透過高明度的色彩線條與大量自然光的流動，創造出如運動賽道的視覺意象，打造一個實用與美感兼具的「體育實驗場」。
▲ 高雄市文府國小：針對大型球類特別設計移動式矮櫃，讓各年級學童都能輕鬆取放。
近年來，許多學校的早期遊具面臨未能符合現行法規、卻又受限於經費或腹地環境不足等條件限制而無法進行改善，只能選擇拉起警示線，成為校園裡禁止進入的角落。澎湖縣的中正國小在22年前二期校舍工程落成時，在微笑廣場上建造了4座長長的水泥溜滑梯，曾是下課時全校最熱鬧、笑聲最歡快的所在，更是每位畢業生邁向人生新階段的離校必「滑」之路。4年前因部分檢驗未合格而被迫封鎖，校方不想拆除這個充滿記憶與歡笑的地方，卻又苦無對策。改造團隊「多龍工務設計所」進場後，利用原本滑梯結構改造成兩道攀爬坡，更活用滑梯間的階梯地形，重新創造出一座既符合各項安全標準且更大面積的溜滑梯！讓承載情感與回憶的微笑廣場重生，也延續全校師生及校友的笑聲與記憶。
▲ 澎湖縣中正國小：嶄新風貌的微笑廣場，再度迴盪出孩子們快樂的笑聲與活力。
學習無疆界，改造生命與生態教育的無牆教室
延續108課綱列入生命教育為校定必修課程的宗旨精神，「學美．美學4.0」繼去年完成雞舍園地的改造後，今年再次嘗試生命教育新型態現場的改造挑戰，不僅著眼於動植物的生活與觀察場域改造，更著重在創造人與生命互動、對話的關係。台北市復興高中在改造團隊「日衍規劃設計」的進場下，活用2棟建築物間的半戶外下凹閒置空間與向外擴延的扇形平台，為學校領養收容的校犬校貓打造出適合生活、互動與教學的宜居環境。透過觀察動物行為與習慣，營造出既滿足其本能需求，亦可遮風蔽雨的安全居所，並新設入口教學區，提供校內動物保護社團推廣生命教育的基地；大樹林立的扇形平台則做為水電整合的洗澡空間，同時也是課餘師生與動物親近、建立關係的開放式天地。從鼓勵全校師生與動物們共生、共好的概念出發，期待打造一個尊重生命、關懷陪伴、相互學習的生命教學園地。
▲ 台北市復興高中：利用大樹林立的扇形平台打造互動區，是師生為動物洗澡、建立關係的開放式天地。
挺過921震災、陪伴南投縣中峰國小重建的桃花心木老樹們，是全校的精神代表，而環繞其中三棵桃花心木構築而成的戶外平台，在攀藤植物與各類昆蟲的共生下，充滿了豐富多様性的生態景觀紋理，是四季依時進行校本課程教學的無牆教室。然而長年的風吹日曬雨淋，木作平台的損壞情況愈來愈嚴重。改造團隊「參木辛所」與工藝師合作，採用有機形式形塑鋼構錯層平台，以編織攀網取代傳統樓梯，透過高低層次錯落的地景通道與樹屋，讓生態的觀察與體驗不再僅限於水平範圍，創造出讓學童親近大樹的不同角度，以及饒富驚喜的自然多元探索途徑。
為有著特殊翅膀的孩子，設計出能安置身心、自在展能的共融學習天地
每間學校都設有的特殊教育資源班，是全台校園推行融合教育的重要課題，但每個孩子在身心或學習上的特殊需求卻求都不同，各校自辦資源班的軟硬體環境也須相應調整。高雄市四維國小有3間不分類資源班教室，但每間教室必須容納兩位老師共用，加以教具類別與尺寸繁瑣，因此不僅影響到以小組對話為主的教學品質，空間裡也塞滿各式各樣的物件。改造團隊「氛圍設計」將3間教室重新規劃定義，分為教師與公共空間、彈性空間、開放空間，老師可依課程內容、人數等不同條件從中選擇合適的教學地點。同時規劃系統性收納櫃、教學推車及打造專屬移動式家具，增加教學收納與彈性，試圖為支持性環境的建構模式開發出新的可能，也重新打造一個以師生需求為本的特教教室。
▲ 高雄市四維國小：移動式家具除了讓使用更有彈性外，也能營造輕鬆、穩定情緒的氛圍。
一年一度的「學美．美學4.0」成果分享會於本（112）年4月17日舉辦，由教育部林騰蛟次長親自主持，集結今年甫完工，遍及北、中、南、東部及離島澎湖等地共20校的校園美感改造案例進行年度發表與分享。此外，自4月18日至6月18日，更於台灣設計館（位於松山文創園區內）推出「OPEN SCHOOL 走進．學美」展覽，展出110至111年共41所學校、28組設計團隊共同合作完成的改造成果，期待全台灣各校持續接力，以設計思考導入校園，共同創造學習環境更大的可能性。
111年「學美．美學4.0」團隊
指導｜教育部
主辦｜台灣設計研究院
改造學校×設計團隊
北部
宜蘭縣國華國中 × 3+2 Design Studio
宜蘭縣宜蘭高商 × 共序工事
基隆市中山國小 × 樸山+趙志元建築師事務所
台北市復興高中 × 日衍規劃設計
新北市新北高工 × 共序工事
新北市中平國中 × 鴻馬+Mico Studio
新北市光仁中學 × 非常態空間
新竹市陽光國小 × 偶然設計
中部
彰化縣彰化特教 × 參工設計
彰化縣湖東國小 × 永哲制作+跨時代設計
彰化縣員林農工 × 風泉設計
南投縣中峰國小 × 參木辛所
雲林縣西螺國中 × 野之建築
南部
嘉義市蘭潭國小 × 山川設計
嘉義縣新港國中 × 禾重建築
高雄市四維國小 × 氛圍設計
高雄市光武國小 × 暁房子創意設計
高雄市文府國小 × 有禮設計
東部/離島
台東縣池上國中 × 野之建築
澎湖縣中正國小 × 多龍工務設計所
特別感謝
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