打開邊陲的校園機能與學習角落，以設計共創多元學習場景

隨著時代與教育思潮的改變，學習的樣貌愈趨豐富多元，因此教育不再僅止於在課堂上發生，校園中各處的空間環境，同樣也是學習及核心素養養成的重要一環。教育部委託財團法人台灣設計研究院執行的「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」是設計與教育體系的首度大規模合作，協助全國公私立高中職、國中、國小等，公開徵選專業設計團隊，透過設計思考的導入，共同完成校園美學改造，並開創新的教育思維與解決方法。自108年啟動迄今，已在全國各地共樹立75所校園美感改造示範學校。

111年「學美．美學4.0」在公開徵選期間共有190所學校提出申請，經過專業評審團三階段的評選及實地考察後，選出20所合作學校、18組設計團隊共同完成學習環境的美感變身。除了持續優化改造如理化、韻律、天文、家政、音樂等各類主題教室之外，也改造包含校犬校貓生命教育園地，以及桃花心木生態場域等「無牆教室」，延續108課綱核心素養精神，鼓勵孩子實際走進學習現場進行探索。更值得一提的是，今年有更多全校共用、各校共通的公共機能場域首度參與改造，如資源及垃圾集中場、體育器材室、戶外遊具等。其中「技術型高中」更是第一次入選，包括宜蘭高商、新北高工及員林農工等3所學校，分別改造國樂教室、模具科大樓川堂與指標系統。