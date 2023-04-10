Ciao Ciao 瞧瞧－義大利童書展 在「不只是圖書館」

義大利童書以其獨特的插畫和文學風格聞名，不僅在國內廣受歡迎，在世界各地都有許多愛好者。本次挑選35本來自義大利波隆那童書展的無字繪本，敘事內容多元、畫風各具特色，有經典改編的故事，也有新生代創作的作品。這些書籍共同的特點即是透過視覺元素來傳達故事和情感，用最少或沒有任何文字的圖像來敘事，充滿了詩意和幽默感，並且展示出兒童世界的多種面向。

本次展覽希望以繪本跨越不同文化和語言的藩籬，透過個人化的創作風格及視覺上的創意表達，鼓勵各位讀者打開視野，嘗試去理解或想像故事情節。孩子們也可以學著在書中的各種情境裡，推展出屬於自己的故事，或進入書裡，一起來~瞧瞧~這些精彩之作。