Ciao Ciao 瞧瞧－義大利童書展 在「不只是圖書館」

義大利童書以其獨特的插畫和文學風格聞名，不僅在國內廣受歡迎，在世界各地都有許多愛好者。本次挑選35本來自義大利波隆那童書展的無字繪本，敘事內容多元、畫風各具特色，有經典改編的故事，也有新生代創作的作品。這些書籍共同的特點即是透過視覺元素來傳達故事和情感，用最少或沒有任何文字的圖像來敘事，充滿了詩意和幽默感，並且展示出兒童世界的多種面向。
本次展覽希望以繪本跨越不同文化和語言的藩籬，透過個人化的創作風格及視覺上的創意表達，鼓勵各位讀者打開視野，嘗試去理解或想像故事情節。孩子們也可以學著在書中的各種情境裡，推展出屬於自己的故事，或進入書裡，一起來~瞧瞧~這些精彩之作。
展覽資訊
展覽名稱｜Ciao Ciao 瞧瞧－義大利童書展
展覽期間｜2023.3.23-6.11（週一休館；開放時間若另有特殊異動，將公佈於臉書、IG）
開放時間｜10:00 – 18:00（最後售票時間17:00）
展覽地點｜不只是圖書館 Not Just Library
售票資訊｜線上 https://tdri.com.tw/event/detail/100004/20230106；現場「設計點服務台」
展覽票價｜50元／40元（10人以上團體票）／符合優待票資格者免費
主辦單位｜台灣設計研究院、ADI義大利工業設計協會、義大利經濟貿易文化辦事處、義大利波隆那童書展
執行單位｜不只是圖書館