板金設計事業部

THINKSO 是一間專門設計板金機殼的工業設計公司，整合工業設計的人才與板金業的專家，是設計界中難得同時擁有工業設計與板金工程專業的公司。

因為板金拆圖不須假他人之手，因此我們所設計的產品相對較適合板金廠加工，能夠嚴格控制成本。協助客戶規畫可行的量產方案、導入全系列產品，建立品牌辨識度。至今已服務過無數客戶，包含綜合加工機、車床、食品加工、醫療器材、電子、半導體、包裝、檢測設備等類別。

數位講桌事業部

THINKSO 於 2019 與台灣科技大學合作開發數位講桌機殼，爾後持續投入環控系統研發，逐漸為各大學所使用，我們秉持整機台灣設計、生產確保工藝品質，熟悉『設計思考的』的 THINKSO 自然更重視產品使用體驗，無論是造型、操作介面亦或是人因工程，皆為市場首屈，並譽有數位講桌中的精品之稱。