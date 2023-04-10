形碩板金設計股份有限公司
THINKSO CO.,LTD.
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形碩板金設計股份有限公司
THINKSO CO.,LTD.
簡介
板金設計事業部
THINKSO 是一間專門設計板金機殼的工業設計公司，整合工業設計的人才與板金業的專家，是設計界中難得同時擁有工業設計與板金工程專業的公司。
因為板金拆圖不須假他人之手，因此我們所設計的產品相對較適合板金廠加工，能夠嚴格控制成本。協助客戶規畫可行的量產方案、導入全系列產品，建立品牌辨識度。至今已服務過無數客戶，包含綜合加工機、車床、食品加工、醫療器材、電子、半導體、包裝、檢測設備等類別。
數位講桌事業部
THINKSO 於 2019 與台灣科技大學合作開發數位講桌機殼，爾後持續投入環控系統研發，逐漸為各大學所使用，我們秉持整機台灣設計、生產確保工藝品質，熟悉『設計思考的』的 THINKSO 自然更重視產品使用體驗，無論是造型、操作介面亦或是人因工程，皆為市場首屈，並譽有數位講桌中的精品之稱。
服務項目
產品工業設計、板金機構設計、數位講桌銷售
設計標籤
DE1 工業設計
聯絡資訊
作品/專案
U118 智慧講桌
U118是THINKSO設計團隊收集了近百位教授對數位講桌的使用回饋，透過VR進行人因工程模擬，所設計開發的旗艦型數位講桌。
U118 智慧講桌 2
電容式觸控面板防潑水設計，耐壓不易損壞。
U118 智慧講桌 3
實際案例 / 台灣科技大學 & 成功大學。
Almatec X 光非破壞檢測設備
視覺以簡潔的不對 稱造型來呈現較為跳脫之感 受，並搭配上圓角元素來呈 現高端的檢測儀設計。 在機身右側設計有大塊的導 光壓克力板，在機台運作時 燈光便能隨之亮起，增添質感。
Almatec X 光非破壞檢測設備 2
細節解說。
WSI 800 大型砂輪磨邊機
以簡約大方的塊體去做搭配來呈現出 精準大器的感受 。將塊體鑲嵌的交 織過程，利用配色方式呈現，有著強烈的視覺記憶。將交換台兩側以大面積壓克力減少使 用者的壓迫感。利用造型創建出來的斷差，將雙手開關與緊急開關錯開， 避免操作錯誤。
WSI 800 大型砂輪磨邊機 2
實機案例。