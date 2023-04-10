T22深入花蓮千年礦石寶山！顛覆石材傳統印象，全新場域空間開創永恆情感記憶

花蓮位於板塊交接處，頻繁的造山運動、歷經數千萬年的積累，成就花蓮獨特的山海景緻，同時也為花蓮積攢了令人稱羨、豐富的天然礦脈。花蓮的大理石礦藏高達三千億公噸，是白、灰、黑等的大理石和蛇紋岩的原產地，穩定的礦石開採、精密細膩的加工品質，使花蓮的大理石遠近馳名、享譽國際的「大理石王國」。

隨著世界經濟市場的轉變與環保意識的興起，石材產業被誤認為污染環境、和永續環保搭不上邊的產業，經濟部工業局與台灣設計研究院發起「 T22設計振興地方產業」，以「打造花蓮成為台灣第一個以永續發展品牌形象為主軸的產地聚落」為目標，於2022年跨領域結合石材與工藝精品設計後，2023年進一步擴大地方創生規模，透過「工廠見學改造」計畫，讓更多人有機會認識台灣的大理石和蛇紋石加工品牌，藉由廠區的改變，引領世人走進礦山，了解石材的魅力，並從生活日常切入，成為豐富你我生活的物件。

「T22花蓮」集結具備製造能力的花蓮石材工廠，擁有獨到理念的設計品牌，邀請日本設計採購第一人-山田遊、時尚創新創業家喜事國際創辦人-馮亞敏和Renato Lab創辦人-王家祥等顧問團隊，結合中小企業輔導、商業展示與採購，講求環保與永續等理念，歷時超過一年，以及無數次的來回溝通與會議修正，用心打磨、以別具匠心的工法，為花蓮冰冷的石材產業帶來溫度和全新印象，並且賦予石材更寬廣的未來。