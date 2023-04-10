T22深入花蓮千年礦石寶山！顛覆石材傳統印象，全新場域空間開創永恆情感記憶

花蓮位於板塊交接處，頻繁的造山運動、歷經數千萬年的積累，成就花蓮獨特的山海景緻，同時也為花蓮積攢了令人稱羨、豐富的天然礦脈。花蓮的大理石礦藏高達三千億公噸，是白、灰、黑等的大理石和蛇紋岩的原產地，穩定的礦石開採、精密細膩的加工品質，使花蓮的大理石遠近馳名、享譽國際的「大理石王國」。
隨著世界經濟市場的轉變與環保意識的興起，石材產業被誤認為污染環境、和永續環保搭不上邊的產業，經濟部工業局與台灣設計研究院發起「 T22設計振興地方產業」，以「打造花蓮成為台灣第一個以永續發展品牌形象為主軸的產地聚落」為目標，於2022年跨領域結合石材與工藝精品設計後，2023年進一步擴大地方創生規模，透過「工廠見學改造」計畫，讓更多人有機會認識台灣的大理石和蛇紋石加工品牌，藉由廠區的改變，引領世人走進礦山，了解石材的魅力，並從生活日常切入，成為豐富你我生活的物件。
「T22花蓮」集結具備製造能力的花蓮石材工廠，擁有獨到理念的設計品牌，邀請日本設計採購第一人-山田遊、時尚創新創業家喜事國際創辦人-馮亞敏和Renato Lab創辦人-王家祥等顧問團隊，結合中小企業輔導、商業展示與採購，講求環保與永續等理念，歷時超過一年，以及無數次的來回溝通與會議修正，用心打磨、以別具匠心的工法，為花蓮冰冷的石材產業帶來溫度和全新印象，並且賦予石材更寬廣的未來。
【棟隆企業Ｘ生活起物 googoods design】
翻轉「硬」像！強化永續概念，撐起花崗岩產業基石
創立於1987年，棟隆企業是台灣規模最大的花崗岩供應商，以鑄造花崗岩專業建材的穩固基石立足於台灣，國際建築大師李天鐸、台灣高鐵和臺北捷運等都是其合作對象。近年棟隆企業致力於品質與環保節能的品牌精神，攜手參與過兩次T22計畫的「生活起物googoods design」，翻轉世人對石材業污染環境的既定印象，讓大家了解石材業的高循環度。此次改造緊扣「可靠Reliable」、「遠見Visionary」、「永續Sustainable」三大準則，強化花崗岩有如強壯肩膀的核心概念，提取企業字首DL加強品牌識別度，表現企業大方專業的厚實感，延伸出企業的硬底子與軟實力。
廠區則設立包含企業概述、廠區地圖、樣品和表面處理展示區，透過統一的品牌形象和簡易符號文字，強化與參觀者的視覺溝通，可抽換logo石材花色的電動柵欄則增加廠區的豐富度和多樣性，襯以白底沖孔板方式的戶外驗版區讓石材選擇體驗更完整。面對大環境和市場更迭，藉由「實踐型工廠見學改造」賦予石材業廣闊的未來，並讓更過人了解石材業獨有、璀璨的魅力。
【同達大理石Ｘ那個空間NAKNAK】
小空間大想像，自在開啟專業石材對話的想像空間
走過半世紀、能夠將大理石製成薄如磁磚的同達大理石，是台灣唯一能夠量產大理石薄板的品牌，掌握獨門技術、兼具品質的大理石薄板，被歐美國家和國際五星級酒店大量使用。「那個空間 NAKNAK」本次改造以「彈性」二字為主體，打破特定空間場域概念，場域能夠配合當下所需進行調整，小小不到二十坪的空間兼具辦公、展示技術、傳達理念，維繫情感連結等功能。
從大門外牆、廠辦外觀到辦公室內部陳設，以遠、中、近三層不同接觸距離，逐步鋪陳同達大理石希望重新賦予客戶的工廠品牌定位及體驗，呈現專業職人性格的沉穩外牆色調，襯著自信內斂的招牌字樣，獨有的薄板技術則作為廠辦外觀立面，闡述其市場獨特性，再輔以展示、對話為主軸的訂製家具配置，開啟顧客對石材加工的自由想像，同時感到輕鬆自在的互動體驗，大理石不再冰冷遙不可及，而是創造日常生活各式想像的物件。
【高陽益實業Ｘ朱志康空間規劃】
去蕪存菁，連結、重現台灣唯一蛇紋石礦山記憶
高陽益實業是由擁有全台唯一量產蛇紋石礦場的三泰礦業所成立，自民國80年代為全國首例進口鑽石鏈鋸機起，三泰礦業前進更完整的礦體和礦脈、開啟了台灣礦石現代化開採之路，時至今日仍穩定地提供國內高品質蛇紋石原石與建材，並大量外銷至中國、韓國及歐洲等市場。
「改造是重新整理，保留好的部分，將雜亂不適合之處去除。」因此朱志康空間規劃重新梳理廠區功能與空間關係，希望透過廠區改造，強化台灣獨有蛇紋石的特殊加工質地和瑰麗的森林系色澤，以及企業品牌的國際知名度與形象，因此設計師將第一次看見蛇紋石礦山的震撼與驚艷刻畫記錄下來，打開倉庫，透過天窗設計將把礦山的陽光、礦石、植物、風引進工廠，自然光線讓礦石呈現最完美的樣貌，綜觀整個場域、位於中央蛇紋石檯面展現企業的加工技術，廠區內部的燈光與機具色調稍作調整，保留傳統噴漆方式呈現導視說明，讓工廠保有自己獨特的個性，同時改善客戶挑選石材過程的舒適與流暢度，並且保留工廠和台灣唯一開採大型蛇紋石礦石的品牌獨特性。
【煌奇石業Ｘ草原市務所】
為故鄉花蓮說話！遠山、藍天映照產區，石頭與人對話的場域
在萬坪的石材工廠裡，有一處小小、發光的地方，打開大門有如開啟世界礦石的寶礦。創立於1973年的煌奇石業，年產超過萬噸原石，主力暢銷石材有雕刻白、卡拉拉白、銀狐、蒙馬特灰、玉石水晶類等；2020年更實現智慧選石概念，推出業界首創產線石材掃描機連動「煌奇雲端石材平台」(cloud.hcephoto.com)。草原市務所將以「石」為主角的場域，轉換成以「人」為主體的空間改造概念，並以花蓮為起點，討論石材作為在地重要產業的特殊意義。透過不同尺寸的展示物件，強化品牌印象和識別度，整體設計風格以現代美學語彙為核心，透過通透的玻璃材質、圓弧形的鋁鎂鋅板，反射廠區遠方山巒與藍天白雲，自然系色調巧妙融合，感受石的大器與精美。
新舊並存的工廠既是展間也是藝廊的全新概念，展示天然石材無可取代之美、石材加工的超高技術，更是煌奇成立50週年里程碑，擦亮大理石第一品牌領導地位，打造兼具美學理念與現代化的石材廠。
創造多方情感連結，T22 重新詮釋花蓮石材產業記憶
經濟部工業局與台灣設計研究院自2019年醞釀發起「T22設計振興地方產業計畫」，用設計思維與跨域協作角度切入近年的地方創生風潮，陸續完成「陶瓷產地─鶯歌」與「都市農業產地─北投」等區域計畫，2022年「石材產地─花蓮」以振興石材產業鏈為目標，帶領人們更加認識大理石、玉紋石、花崗石等時間淬煉出的天然礦石。
以發展石材循環經濟商業模式為策略，正視花蓮石材產業面臨的課題，整合產地形象與專業型採購體驗的角度，導入跨領域專家經驗與能力，培育產地接班人企劃觀念，提出極具產地魅力的工廠見學企劃，串聯製造生態鏈，推廣產地文化及工廠技術傳承，鼓勵工廠打開最真實的製造現場，讓民眾走進石材、接近石材進而了解石材，提升民眾對於石材的情感連結，拉近消費市場與製造端的距離，建立工廠見學的產地聚落型態。
未來也將邀請更多設計採購者、建築愛好者、通路及買家，引動花蓮石材地域活性化的整體發展，期許在未來石材能夠作為詮釋這個時代與空間的一種記憶形式，把花蓮石材產業的故事繼續訴說下去，將設計思考深深烙印在這塊美麗的土地。
T22 花蓮 工廠見學改造
主辦單位｜經濟部工業局
執行單位｜財團法人台灣設計研究院
計劃顧問｜
- 中小企業輔導：日本設計採購第一人 – 山田遊顧問
- 商業展示與採購：時尚創新創業家喜事國際創辦人 – 馮亞敏顧問
- 循環與永續：Renato Lab創辦人 – 王家祥顧問
參與品牌X設計單位｜
- 棟隆企業股份有限公司Ｘ生活起物googoods design
- 同達大理石Ｘ那個空間NAKNAK
- 高陽益實業有限公司Ｘ朱志康空間規劃
- 煌奇石業Ｘ草原市務所