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113年度T22彰化「實戰型產地學院B.S.T.計畫」設計團隊招募中

2024-07-17
113年度T22彰化「實戰型產地學院B.S.T.計畫」設計團隊招募中

由經濟部產業發展署發起，台灣設計研究院自2019年執行的「T22 設計振興地方產業計畫」，從首發地鶯歌開始，T22 陸續發展出北投、花蓮兩個產業聚落。2023年底前進彰化，希望透過跨產業的服務整合，讓彰化製造廠商持續與供應鏈上下游溝通，形塑「彰化製造」的地域品牌。

為回應更彈性的市場需求與商業型態，2024年T22以「打造彰化為第一個提供綜合型技術服務的產地聚落」為目標，提出「實戰型產地學院—T22 彰化 B.S.T.計畫」，試圖整合企業的品牌（Brand）、服務（Service）與技術（Technique）三要素，並邀請跨域顧問從中小企業輔導、設計及企業經營等角度，針對參與廠商提出個性化的企業形象提升方案，同時，也希望邀請設計團隊的專業導入，從軟體與硬體層面，進行彰化製造廠商的企業形象提升優化，建構彰化製造產業新型態的代工專業形象。

▊ 申請方式

（1）申請資格：依工廠改造需求，鼓勵空間設計、產品設計、品牌規劃、網站設計等各領域專業設計團隊，共同組隊申請，惟聯合申請者應推派整合代表，作為未來簽定三方合約之代表。

（2）申請時限：即日起自 8/2（五）23:59前

（3）申請方式：請將「報名表」、「提案計畫書」、「公司登記或相關商業證明文件影本」及「個人資料提供同意書」寄至＜weijyun_chen@tdri.org.tw＞，請務必確認收到「確認申請完成」通知信，才算完成申請作業。

招募辦法詳見雲端資料：https://shorturl.at/8plPt

▊ 聯繫窗口

陳小姐 02-27458199 ext. 557，weijyun_chen@tdri.org.tw

 

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