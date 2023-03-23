義大利設計日20件經典義式設計松山文創園區隆重開展

▲ 第七屆義大利設計日展覽於台灣設計館隆重展出，本次展出20件義大利風設計風格作品。
由義大利經濟貿易文化推廣辦事處、義大利工業設計協會（ADI）與台灣設計研究院共同舉辦「義大利設計日」（Italian Design Day, IDD）系列活動，3月23日至4月5日在台北市松山文創園區台灣設計館01館展出。義大利設計日是由義大利外交部和文化部共同主辦的國際性設計活動，旨在廣泛展現義大利的設計與創意。自2017年起已在全球100多個國家舉行超過1,150 場活動，藉由470多名在各自領域具有義式專業風範著稱的設計師、建築師、企業家、學者和專業記者，與地主國在創意、產業以及學術上的交流互動。
2023義大利設計日在台灣：義大利金圓規設計展
本展覽選品由台灣「明日選品MOT Select」協助規劃，展出榮獲義大利金圓規設計獎（Compasso d’Oro）的設計作品，該獎項是1954年由義大利工業設計協會在米蘭創設，是義大利產品及工業產品設計中的最高殊榮。至2022年為止總共評審了超過3萬件多作品，其中僅有379件作品榮獲金圓規設計獎、157座終生成就獎、1,991座榮譽獎以及 62座新銳設計師獎，榮獲義大利金圓規設計獎的設計作品，皆在米蘭設計博物館中展出。
本次展覽主題為「啟迪品質-為人類與環境的設計力」，義大利設計不僅僅是在傳統營銷活動上增加價值，更至關重要的策略性意義是展現「義大利製造品質」的價值。品質將整個義大利設計鏈整合串連在一起，從材料、生產技術到最終產品，從設計師到消費者，從產品功能訴求到使用者身心健康，從技術創新到減少對環境的影響，品質不再被視為奢華，而是一種永續和負責任的發展方式。配合展覽舉辦，在3月23到25日連續3天邀請了義大利和台灣重量級設計界專家進行研討，擴大台灣和義大利設計界和產業界的相互交流。
本次展覽有需多傑出的作品，也包含不同領域例如義大利國民電費帳單設計、PAGANI跑車設計、機械手臂等等，充分展現出義大利工業設計的精隨與技術，讓台灣民眾更貼近義大利設計的風格。
▲ 由不只是圖書館規劃的Ciao Ciao 瞧瞧－義大利童書展。
Ciao Ciao 瞧瞧－義大利童書展 在「不只是圖書館」
義大利童書以其獨特的插畫和文學風格聞名，不僅在國內廣受歡迎，在世界各地都有許多愛好者。本次挑選35本來自義大利波隆那童書展的無字繪本，敘事內容多元、畫風各具特色，有經典改編的故事，也有新生代創作的作品。這些書籍共同的特點即是透過視覺元素來傳達故事和情感，用最少或沒有任何文字的圖像來敘事，充滿了詩意和幽默感，並且展示出兒童世界的多種面向。
本次展覽希望以繪本跨越不同文化和語言的藩籬，透過個人化的創作風格及視覺上的創意表達，鼓勵各位讀者打開視野，嘗試去理解或想像故事情節。孩子們也可以學著在書中的各種情境裡，推展出屬於自己的故事，或進入書裡，一起來~瞧瞧~這些精彩之作。
▲ 台灣設計研究院很榮幸參與這次義大利日。
義大利童書以其獨特的插畫和文學風格聞名，不僅在國內廣受歡迎，在世界各地都有許多愛好者。本次挑選35本來自義大利波隆那童書展的無字繪本，敘事內容多元、畫風各具特色，有經典改編的故事，也有新生代創作的作品。這些書籍共同的特點即是透過視覺元素來傳達故事和情感，用最少或沒有任何文字的圖像來敘事，充滿了詩意和幽默感，並且展示出兒童世界的多種面向。
本次展覽希望以繪本跨越不同文化和語言的藩籬，透過個人化的創作風格及視覺上的創意表達，鼓勵各位讀者打開視野，嘗試去理解或想像故事情節。孩子們也可以學著在書中的各種情境裡，推展出屬於自己的故事，或進入書裡，一起來瞧瞧這些精彩之作。
台灣義大利設計合作里程碑
2022年12月15日在第十屆臺義經貿合作論壇中，台灣設計研究院與義大利工業設計協會(ADI)簽署了合作備忘錄，強化台灣和義大利在文化、工業設計、循環設計等相關產業領域的合作。本次舉辦的2023義大利設計日正是雙邊合作的重要里程碑，台灣設計研究院同時規劃在2024年前往義大利米蘭，展現台灣設計的創意能量與影響力，讓世界看見台灣。
展覽資訊
展覽名稱｜2023義大利設計日在台灣：義大利金圓規設計展
展覽期間｜2023.3.23-4.5 （每週一休館）
開放時間｜ 09:30-17:30 （免費參觀）
展覽地點｜台灣設計館01展間
主辦單位｜義大利經濟貿易文化推廣辦事處、義大利工業設計協會（ADI）、台灣設計研究院
義大利設計日台灣官網：https://www.italiandesignday.tw/
書展資訊
展覽名稱｜Ciao Ciao 瞧瞧－義大利童書展
展覽期間｜2023.3.23-6.11（週一休館；開放時間若另有特殊異動，將公佈於臉書、IG）
開放時間｜10:00 – 18:00（最後售票時間17:00）
展覽地點｜不只是圖書館 Not Just Library
售票資訊｜線上購票 https://tdri.com.tw/event/detail/100004/20230106；現場「設計點服務台」
展覽票價｜50元／40元（10人以上團體票）／符合優待票資格者免費
主辦單位｜台灣設計研究院、ADI義大利工業設計協會、義大利經濟貿易文化辦事處、義大利波隆那童書展
執行單位｜不只是圖書館