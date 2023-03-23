義大利設計日20件經典義式設計松山文創園區隆重開展

本展覽選品由台灣「明日選品MOT Select」協助規劃，展出榮獲義大利金圓規設計獎（Compasso d’Oro）的設計作品，該獎項是1954年由義大利工業設計協會在米蘭創設，是義大利產品及工業產品設計中的最高殊榮。至2022年為止總共評審了超過3萬件多作品，其中僅有379件作品榮獲金圓規設計獎、157座終生成就獎、1,991座榮譽獎以及 62座新銳設計師獎，榮獲義大利金圓規設計獎的設計作品，皆在米蘭設計博物館中展出。

本次展覽主題為「啟迪品質-為人類與環境的設計力」，義大利設計不僅僅是在傳統營銷活動上增加價值，更至關重要的策略性意義是展現「義大利製造品質」的價值。品質將整個義大利設計鏈整合串連在一起，從材料、生產技術到最終產品，從設計師到消費者，從產品功能訴求到使用者身心健康，從技術創新到減少對環境的影響，品質不再被視為奢華，而是一種永續和負責任的發展方式。配合展覽舉辦，在3月23到25日連續3天邀請了義大利和台灣重量級設計界專家進行研討，擴大台灣和義大利設計界和產業界的相互交流。

本次展覽有需多傑出的作品，也包含不同領域例如義大利國民電費帳單設計、PAGANI跑車設計、機械手臂等等，充分展現出義大利工業設計的精隨與技術，讓台灣民眾更貼近義大利設計的風格。