城市美學計畫徵求各路專業好手組隊報名！每案整合規劃費高達450萬元

你最想改變城市裡的哪片風景？

根據台灣設計研究院在2022年所作的「城市美學大調查」結果顯示，台灣人希望藉由設計讓生活變得更舒適便利的前五大主題，依序為：街道景觀、交通運輸、城市遊覽、全民教育及醫療衛生。

現在機會來了！為促進台灣設計發揮更強大的能量、引動台灣城市與公共服務更大規模的質變，經濟部工業局推出「城市美學｜公共場域設計共創」計畫，以優化台灣城市公共空間與服務品質、翻轉城市美學形象。第一階段：「徵選公共場域」，共收到來自全台46件提案申請，經三階段評審，共選出 14案分別為：「打造城市地標」(3案)、「創新休憩據點」(4案)、「整合觀光旅運」(2案)、「優化服務空間」(5案)，作為推動城市美學元年的示範場域。

城市美學緊接著登場的第二階段就是「徵選設計提案」。我們要邀請各路專業設計好手組隊報名，一同前進這14個期待改造的公共場域，透過前期完善的研究調查，再據此提出具設計思考之解決方案。每案整合規劃經費高達450萬元！

有關徵求資格、改造案內容說明，歡迎報名參加3月23日、24日辦理的「城市美學｜公共場域設計共創」徵選說明會，由城市美學工作小組及場域主管機關，為您一一說明、解答。

「城市美學｜公共場域設計共創」是首年辦理的跨領域協作平台，透過專業審查及指導機制，協助主管機關與專業團隊合作，透過完善的前期研究調查，為城市的公共場域與服務，共創共論出最適切的解決方案。我們期待，透過推動城市美學，能為城市帶來實質改變。讓公共環境美學在各個角落遍地開花，為台灣打造更美好的城市生活空間，同時引動更多專業人才加入推動城市美學的行列。

不要等待改變，我們就是改變本身！捲起你的袖子，我們一同打造友善宜居的魅力城市！

【設計提案徵選資訊】

❒ 徵求資格｜政府合法許可設立之公司、行號(含工作室)、建築師事務所

❒ 申請期限｜即日起至4月25日(五) 5:00 PM止

❒ 聯繫窗口｜02-2745-8199 分機575、584 或洽 LINE官方帳號(https://lin.ee/9bv0bZZ)

❒ 徵選資料包下載｜https://reurl.cc/ZXV8Np

【說明會資訊】(共4場)

❒ 活動日期｜3/23(四) 13:30、15:30 ，3/24(五) 13:30、15:30

❒ 報名連結｜https://tdri.surveycake.biz/s/0DGPL