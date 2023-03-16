台灣設計研究院2023年暑期實習生招募計畫開跑！歡迎各大專院校學子體驗職場生活，從中探索未來方向、認識自我，進而對人生擁有更多的期許與規劃，激發有志於設計研究領域的夥伴加入本院。

（※ 本次實習共區分四個類別，請依照專長及興趣精準投遞履歷）

招募對象 ：就讀國內外大專院校大學部、研究所及博士班在學學生（應業畢業生請勿投遞履歷）。

實習內容與相關規定：

一、預計招募人數：20~25人。

二、實習類別：本院提供多元領域之實習機會，並安排學伴從旁協助實習生工作學習與發展（視專案需求），並有機會參與本院與其他企業之跨領域實習專案！

（一）設計研究：主要業務包含：前瞻科技應用工作坊規劃及辦理、科專計畫：科技導入專案研究及執行、產業創新設計需求訪談、參與數位設計工具開發與測試、台灣設計政策生態系研究、蒐集資料與文獻、協助議題統整、分析及訪談執行等。

（二）產業輔導：主要業務包含：台灣設計週、世界設計大會、藍色公路專案、點子松國際推廣、TGA農產業輔導、設計產學合作及調研、在地輔導城市產業創新聯盟、跨域輔導運動場域創新、淨零碳排、循環設計、智慧生活/機械、設計業者推廣活動、國際議題蒐集及研究、使用者設計研究、UIUX、2023世界客家博覽會、金點設計獎、IDDI 設計驅動產業創新補助等。

*IDDI 設計驅動產業創新補助之實習地點：TDRI信義辦公室（台北市大安區信義路三段41號3樓）

（三）公共服務：主要業務包含：公共服務調查研究及實務參與、「學美．美學」校園美感改造、城市美學計畫跟案見習、台灣設計展主題館策畫及活動整合、地方產業成果展與產地活動、台灣設計館、不只是圖書館、設計點場域社群行銷企劃、點子松展覽企劃及評選會辦理等。

（四）社群與媒體關係：參與TDRI所有媒體活動，並將素材轉化成為行銷語言，你的創意作品將登上TDRI的FB / IG社群媒體上。主要業務包含社群媒體行銷、網路社群經營操作、創意內容發想、文案撰寫與圖像設計等。

三、實習時間：2023/7/3至2023/8/31，共計約2個月全月實習，每日實習時數8小時、每周40小時，或依各實習單位及各實習生需求（研究案、論文等）延長實習期間。

四、實習津貼與保險（需另扣勞保費）：

（一）大學部：每月新台幣27,000元整。

（二）研究所：每月新台幣33,000元整。

（三）博士班：每月新台幣37,000元整。

申請流程：

一、報名期間：即日起至111/5/24（三）止，本院將視實際狀況調整截止日期。

二、報名方式：請於本院104人力銀行網站投遞履歷，履歷內容須包含：

（一）個人照片。

（二）個人自傳，請於自傳開頭說明：

1.我目前就讀年級：大學○年級/碩士○年級/博士○年級。

2.我可以配合的實習期間：2023年7月3日~○月○日。

（三）作品集（頁數及格式不拘）。

（四）學生證或在學證明（應業畢業生請勿投遞履歷，實習期間須為在學身份，如未檢附相關證明者恕不接受申請）。

三、本院進行初審後將另行通知面試時間（預計將於2023/6月初辦理），面試後，確定錄取者將另行通知報到時間。

實習時間與規定：

一、本院實習期程將自2023/7/3至2023/8/31，或依各實習生及各實習單位彈性需求延長實習期間。

二、實習期間須遵守本院規範之各項管理規定，勿隨意缺席。

三、實習生因故須提前終止實習活動，須事先向本院提出終止實習之申請。

四、實習生應於實習結束前10天，提交心得報告。

徵才連結：

（一）2023年暑期實習生（設計研究）

https://www.104.com.tw/job/7xnko?jobsource=company_job

（二）2023年暑期實習生（產業輔導）

https://www.104.com.tw/job/7xnku?jobsource=company_job

（三）2023年暑期實習生（公共服務）

https://www.104.com.tw/job/7xnkx?jobsource=company_job

（四）2023年暑期實習生（社群與媒體關係）

https://www.104.com.tw/job/7xnl0?jobsource=company_job