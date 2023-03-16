最新消息

台灣設計研究院2023年暑期實習生招募計畫開跑！

2023-03-16
台灣設計研究院2023年暑期實習生招募計畫開跑！

台灣設計研究院2023年暑期實習生招募計畫開跑！歡迎各大專院校學子體驗職場生活，從中探索未來方向、認識自我，進而對人生擁有更多的期許與規劃，激發有志於設計研究領域的夥伴加入本院。

（※ 本次實習共區分四個類別，請依照專長及興趣精準投遞履歷）

  • 招募對象：就讀國內外大專院校大學部、研究所及博士班在學學生（應業畢業生請勿投遞履歷）。
  • 實習內容與相關規定

一、預計招募人數：20~25人。

二、實習類別：本院提供多元領域之實習機會，並安排學伴從旁協助實習生工作學習與發展（視專案需求），並有機會參與本院與其他企業之跨領域實習專案！

（一）設計研究：主要業務包含：前瞻科技應用工作坊規劃及辦理、科專計畫：科技導入專案研究及執行、產業創新設計需求訪談、參與數位設計工具開發與測試、台灣設計政策生態系研究、蒐集資料與文獻、協助議題統整、分析及訪談執行等。

（二）產業輔導：主要業務包含：台灣設計週、世界設計大會、藍色公路專案、點子松國際推廣、TGA農產業輔導、設計產學合作及調研、在地輔導城市產業創新聯盟、跨域輔導運動場域創新、淨零碳排、循環設計、智慧生活/機械、設計業者推廣活動、國際議題蒐集及研究、使用者設計研究、UIUX、2023世界客家博覽會、金點設計獎、IDDI 設計驅動產業創新補助等。

*IDDI 設計驅動產業創新補助之實習地點：TDRI信義辦公室（台北市大安區信義路三段41號3樓）

（三）公共服務：主要業務包含：公共服務調查研究及實務參與、「學美．美學」校園美感改造、城市美學計畫跟案見習、台灣設計展主題館策畫及活動整合、地方產業成果展與產地活動、台灣設計館、不只是圖書館、設計點場域社群行銷企劃、點子松展覽企劃及評選會辦理等。

（四）社群與媒體關係：參與TDRI所有媒體活動，並將素材轉化成為行銷語言，你的創意作品將登上TDRI的FB / IG社群媒體上。主要業務包含社群媒體行銷、網路社群經營操作、創意內容發想、文案撰寫與圖像設計等。

三、實習時間：2023/7/3至2023/8/31，共計約2個月全月實習，每日實習時數8小時、每周40小時，或依各實習單位及各實習生需求（研究案、論文等）延長實習期間。

四、實習津貼與保險（需另扣勞保費）：

（一）大學部：每月新台幣27,000元整。
（二）研究所：每月新台幣33,000元整。
（三）博士班：每月新台幣37,000元整。

  • 申請流程

一、報名期間：即日起至111/5/24（三）止，本院將視實際狀況調整截止日期。

二、報名方式：請於本院104人力銀行網站投遞履歷，履歷內容須包含：

（一）個人照片。

（二）個人自傳，請於自傳開頭說明：

1.我目前就讀年級：大學○年級/碩士○年級/博士○年級。

2.我可以配合的實習期間：2023年7月3日~○月○日。

（三）作品集（頁數及格式不拘）。

（四）學生證或在學證明（應業畢業生請勿投遞履歷，實習期間須為在學身份，如未檢附相關證明者恕不接受申請）。

三、本院進行初審後將另行通知面試時間（預計將於2023/6月初辦理），面試後，確定錄取者將另行通知報到時間。

  • 實習時間與規定

一、本院實習期程將自2023/7/3至2023/8/31，或依各實習生及各實習單位彈性需求延長實習期間。

二、實習期間須遵守本院規範之各項管理規定，勿隨意缺席。

三、實習生因故須提前終止實習活動，須事先向本院提出終止實習之申請。

四、實習生應於實習結束前10天，提交心得報告。

  • 徵才連結

（一）2023年暑期實習生（設計研究）
https://www.104.com.tw/job/7xnko?jobsource=company_job

（二）2023年暑期實習生（產業輔導）
https://www.104.com.tw/job/7xnku?jobsource=company_job

（三）2023年暑期實習生（公共服務）
https://www.104.com.tw/job/7xnkx?jobsource=company_job

（四）2023年暑期實習生（社群與媒體關係）
https://www.104.com.tw/job/7xnl0?jobsource=company_job

相關文章

112年度台灣設計研究院接受經濟部補助之科技專案計畫研究計畫項下合作對象徵求公告

112年度台灣設計研究院接受經濟部補助之科技專案計畫研究計畫項下合作對象徵求公告

本院執行經濟部112年度科技專案計畫，為扣合國內產業發展需求，建立跨領域的科技研發學研網絡，擬就特定領域進行共同合作之研究公開徵求，凡符合資格之單位，向本院提出合作研究計畫申請，經本院籌組專家委員審查後擇優執行研究計畫，以促進設計研究議題多元化與學研交流。

選舉體驗再升級！地方選舉美學優化示範，率先導入台北市！

選舉體驗再升級！地方選舉美學優化示範，率先導入台北市！

設研院與中選會自2021年起展開三階段的合作，透過設計導入提升台灣選舉美學。第一階段之公投公報再設計成果亮眼，於2022年獲得金點設計獎雙獎殊榮。第二階段除了公投公報外，另與台北市選舉委員會合作，針對選舉公報與投開票所指標優先示範導入於台北市，為第三階段先作暖身！

,
設計改變台灣，設研院擴大徵才！

設計改變台灣，設研院擴大徵才！

我們相信設計是帶動台灣整體發展的關鍵策略，自成立以來，TDRI 不斷致力於連結產、官、學界及不同領域，推動跨域合作共創，帶來更多創新突破與改變的可能。在設計改變台灣的路上，我們誠摯歡迎你一起同行。

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *

Slider
Copyright © Taiwan Design Research Institute. All rights reserved.