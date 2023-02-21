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3/28國際色彩及綠色材質趨勢講座暨媒合交流會 即日起開放報名

2023-02-21
3/28國際色彩及綠色材質趨勢講座暨媒合交流會 即日起開放報名

因應全球淨零碳排、低碳永續趨勢，從多方面向探討綠色設計影響力，邀請綠色材質源頭關鍵企業剖析 Color Material and Finishing (CMF)色彩、材料和表面處理在淨零轉型下的機會，賦予設計創作及產業更多靈感提升設計的美學、功能性和永續性，創造產品附加價值。本次交流會將有各領域綠色材料業者及設計師跨業分享交流，拓展合作新商機！誠摯邀請對綠色設計有興趣的設計師、業者和夥伴一起參與，共創永續淨零未來。

一、活動資訊

活動｜國際色彩及綠色材質趨勢講座暨媒合交流會
日期｜2023/3/28（二）10:00-17:45
地點｜松山文創園區 創意劇場（台北市信義區光復南路133號2F）

內容｜

< 綠色設計x趨勢 Green CMF講座 >

邀請全球珠光顏料領導品牌大廠默克Merck、國際塑膠著色以及添加劑方面具有全球領先地位的供應商埃萬特Avient，以及專注於科技解決廢棄物問題的小智研發Miniwiz，針對國際色彩與綠色材質應用趨勢做最專業的前瞻分析，提供CMF領域最專業的宏觀縱述。

< 綠色設計x場域 參觀導覽 >

跟著小智研發腳步參觀再生循環材料的創新場域「垃圾廚房」，認識材料再循環的各種應用，讓循環落實在生活中。

< 綠色設計x材料 媒合交流會 >

邀請13家知名綠色材料廠商及設計師，現場展示及分享綠色材料，一次網羅多種產業，跨業拓展好機會。分享業者：高昌貿易（厝內） 、英本工業、億薈塑膠、成大昶閎科技、大全彩藝、興采實業、益鈞環保科技、綠腳印國際、無氏製作、物外設計、事事設計、同心圓設計、好說設計等。

< 綠色設計x投資 媒合交流會 >

新創設計業者實務案例發表，幫助媒合天使投資人/機構，扶植潛力企業營運穩健成長。

二、活動議程

09:30 – 10:00  報到
10:00 – 10:05  開場
10:05 – 10:45  默克集團Merck 
10:45 – 11:25  埃萬特Avient 
11:25 – 12:05  小智研發Miniwiz 
12:05 – 12:30  垃圾廚房參觀導覽
12:30 – 13:15  午餐休息
13:15 – 13:30  報到
13:30 – 16:40  綠色設計x材料 媒合交流會 
16:40 – 17:00  交流媒合、報到
17:00 – 17:45  綠色設計x投資 媒合交流會

*執行單位保留變更活動權利

三、報名資訊

報名網址｜https://reurl.cc/2WgyVX
報名時間｜免費參加! 即日起至3/21(二) 中午12:00截止

四、辦理單位

主辦單位｜經濟部工業局
執行單位｜財團法人台灣設計研究院

五、聯繫窗口

02-2745-8199 #546 ／ ciaoting_peng@tdri.org.tw 彭小姐
02-2745-8199 #531 ／ chiachi_sun@tdri.org.tw 孫小姐

歡迎加入綠色設計官方LINE@ https://lin.ee/qm2IJ40

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