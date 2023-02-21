3/28國際色彩及綠色材質趨勢講座暨媒合交流會 即日起開放報名

一、活動資訊

活動｜國際色彩及綠色材質趨勢講座暨媒合交流會

日期｜2023/3/28（二）10:00-17:45

地點｜松山文創園區 創意劇場（台北市信義區光復南路133號2F）

內容｜

< 綠色設計x趨勢 Green CMF講座 >

邀請全球珠光顏料領導品牌大廠默克Merck、國際塑膠著色以及添加劑方面具有全球領先地位的供應商埃萬特Avient，以及專注於科技解決廢棄物問題的小智研發Miniwiz，針對國際色彩與綠色材質應用趨勢做最專業的前瞻分析，提供CMF領域最專業的宏觀縱述。

< 綠色設計x場域 參觀導覽 >

跟著小智研發腳步參觀再生循環材料的創新場域「垃圾廚房」，認識材料再循環的各種應用，讓循環落實在生活中。

< 綠色設計x材料 媒合交流會 >

邀請13家知名綠色材料廠商及設計師，現場展示及分享綠色材料，一次網羅多種產業，跨業拓展好機會。分享業者：高昌貿易（厝內） 、英本工業、億薈塑膠、成大昶閎科技、大全彩藝、興采實業、益鈞環保科技、綠腳印國際、無氏製作、物外設計、事事設計、同心圓設計、好說設計等。

< 綠色設計x投資 媒合交流會 >

新創設計業者實務案例發表，幫助媒合天使投資人/機構，扶植潛力企業營運穩健成長。