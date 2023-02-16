2030未來智慧移動情境探索 台灣設計研究院與自行車中心跨領域共創

編輯｜陳郁真、郭憶璇
未來，你期待什麼樣的交通生活？不論是空中計程車、共享交通服務或是無人物流，技術的進步提供未來移動的無限可能，然而科技帶來便利的同時，社會安全、永續循環與個人需求等議題也逐漸浮現，使移動產業面臨更繁複的挑戰。
面對相繼而來的新興議題，台灣設計研究院與自行車暨健康科技工業研究發展中心從2022年5月展開「未來移動情境共創」系列工作坊，陸續進行「未來情境探索」、「創新移動產品構思」、「策略藍圖規劃」、「成果發表與應用衍生」四場共創討論。邀請產業趨勢專家、工程師與產品設計師，藉由設計方法與趨勢分析探討未來10年交通移動將如何轉變，進而提出前瞻技術的創新應用方向，協助產業技術策略擬定並且提高市場應用機會。
▲ 藉由系列跨域共創工作坊探索未來10年後的移動樣貌。
藉由跨域共創打造對話空間，發展2030年創新移動服務
設研院以「移動 (moility)」作為資料收集的基礎，網羅各國產業相關技術、社會、政策、生活型態等不同層面的議題，挑選未來移動的關鍵發展，如：微型交通（micromobility）、共享經濟與淨零碳排等，將資料轉換為可供討論的趨勢牌卡，協助自行車中心的專家們以多元觀點，探討技術發展、社會環境與生活型態的轉變，逐步勾勒人們未來的移動生活樣貌。
▲ 以設計思考工作坊建立共創空間，讓不同領域的專家們相互交流對於趨勢如何影響未來移動的看法。
▲ 以情境故事版 （storyboard）描繪人們未來移動生活的樣態，最後彙整出6大未來移動情境主題。
將創意想法具體描繪以利後續開發延伸
從對未來移動情境的描繪，思考使用者在移動行為上將會發生什麼樣的改變，進而找出創新移動產品的發展機會點，為了突破固有框架同時讓創意想法更加具體，也邀請浩漢產品設計的設計師們共同創造，藉由打造開放式的對話空間，讓專業想法彼此碰撞，讓工作坊的參與者在發展創意時也能針對技術、功能細節、周邊情境，建構移動載具原型、基本功能與服務模式。
▲ 【移動載具原型提案1】以親子旅遊情境出發，藉由智慧化、多功能、模組化的載具感受輕鬆愉快、方便的家庭旅遊體驗。
▲ 【移動載具原型提案2】從通勤族的移動情境發展未來新興的移動載具，可藉由虛擬管家服務系統以及智慧化的微型載具使工作更有效率。
▲ 【移動載具原型提案3】以高齡者日常騎行為主要情境，藉由智能車輛調派及智慧騎行系統滿足日常移動需求並促進健康。
為了有效實現方案，也進一步規劃每個創新產品的行動實踐，瞭解移動服務所要向市場傳達的價值、目標族群，同時也能站在服務提供方的立場，盤點所需要的關鍵資源、合作夥伴以及資金流，提前思考可能發展的商業模式，並布局組織目前還需要強化的研發能量、對產業的影響與對公共議題擴散的影響力。
▲ 藉由設計工具的問題框架，協助參與者思考產品定位、服務價值，發展商業模式提升市場應用的可能。
從未來使用者需求驅動產業研發創新
與自行車中心的共創過程，作為將設計思維帶入產業前瞻研發的合作示範，為移動產業提出更多元的創新產品服務，成果也藉由影片述說未來移動生活的轉變，以不同使用者的移動行為拓展人們對未來移動的期望，透過影片傳遞的資訊，協助相關的研發單位或產業作為未來技術選題的參考，能夠提前配置研發資源。而這次的共創合作，也有助於將設計思考方法擴散到法人組織間，讓研發人員能從設計思維的角度應用於未來的研發業務上，提升技術應用創新的可能性。
▲ 藉由情境影片描述不同角色在未來移動的方式，說明大趨勢下可能交通發展形式，幫助移動產業作為研發布局策略的參考。
對於將設計與科技結合的合作過程，台灣設計研究院院長張基義指出：在科研發展的過程，設計能夠作為一個相互溝通、讓技術落地實踐與環境建構的平台，而由台灣設計研究院扮演平台建構的角色是恰當的，希望能夠用設計驅動產業創新，應用科技和設計方法的結合，探討設計研究導入前瞻研發的可能性。
而自行車中心的吳永盛總經理也對此次的合作表示：工作坊提供自行車研發中心同仁進行2030未來載具共創發想，藉由跨領域、跨專業創意注入巧思，激盪研發單位創新思維革命，引領自行車產業未來發展願景。
▲ 共創工作坊成果發表會參與者合影。
設計思考做為一種有結構、有創意的問題解決的方法論，藉由系列的問題框架，有效幫助企業及研發單位提升創造力與開發速度，並藉由共創工作坊跨領域的特性，有助於不同領域的專家進行多方的交流探索，改變過去由技術導向的開發模式，轉而從未來思考的觀點找出未來的情境樣貌，探討使用者需求，對焦所需技術方向，除了提前幫助組織做資源的策略規劃，更可提升設計與科研間跨領域合作的可能，打造跨產業共創的設計創新網絡。
更多移動載具原型概念影片介紹
■ 移動載具概念原型1：模組化水陸兩用移動載具
https://www.youtube.com/watch?v=PJLiqPozykw
■ 移動載具概念原型2：智慧化微型移動載具
https://www.youtube.com/watch?v=Z2fmo93iL1I
■ 移動載具概念原型3：共享多功能電輔車
https://www.youtube.com/watch?v=YX242qiIdFo