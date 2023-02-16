2030未來智慧移動情境探索 台灣設計研究院與自行車中心跨領域共創

編輯｜陳郁真、郭憶璇

未來，你期待什麼樣的交通生活？不論是空中計程車、共享交通服務或是無人物流，技術的進步提供未來移動的無限可能，然而科技帶來便利的同時，社會安全、永續循環與個人需求等議題也逐漸浮現，使移動產業面臨更繁複的挑戰。

面對相繼而來的新興議題，台灣設計研究院與自行車暨健康科技工業研究發展中心從2022年5月展開「未來移動情境共創」系列工作坊，陸續進行「未來情境探索」、「創新移動產品構思」、「策略藍圖規劃」、「成果發表與應用衍生」四場共創討論。邀請產業趨勢專家、工程師與產品設計師，藉由設計方法與趨勢分析探討未來10年交通移動將如何轉變，進而提出前瞻技術的創新應用方向，協助產業技術策略擬定並且提高市場應用機會。