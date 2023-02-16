2023「綠色設計交流參訪」限時報名中！

一、活動資訊

活動日期｜2023年3月8日（三）

活動時間｜08 : 30出發，16 : 30賦歸（全程搭乘遊覽車）

集合地點｜臺北文創大樓 (臺北市松山區菸廠路88號)

參訪費用｜免費

參加對象｜對綠色設計淨零碳排有興趣之設計服務業者、製造業者、品牌通路商及回收業者

招收名額｜30名為限，額滿為止

參訪單位｜

「中台資源科技股份有限公司」 一、二、三廠

成立於2001年，持續創新發展原料化、材料化、能源化的循環經濟解決方案，建構成為產業界綠色供應鏈的最佳合作夥伴。主要經營項目包含廢光源、廢印刷電路板資源回收再利用事業，並正設置熱裂解及焚化處理設施、以及熱能回收發電系統等，積極地配合政府推動循環經濟與再生能源相關政策。

「聚紡股份有限公司」

成立於1999年，專為國際大廠代工透濕防水機能性紡織品，充分運用新科技與材料技術之組合與強化，依據功能需求進行產品設計。主要產品為透濕防水機能性紡織品，包含乾式、濕式加工透濕防水紡織品，並自創G-Tex品牌，以及其他機能性紡織品的開發。

報名網址｜https://www.accupass.com/go/linkandgo