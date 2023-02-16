2023「綠色設計交流參訪」限時報名中！

地球正在劇變
產業永續、淨零趨勢成為顯學
綠色設計如何導入加速市場成效？
面對國際趨勢又該如何擬訂策略並提升競爭力？
聽聽標竿業者怎麼說
一起跨業交流並拓展新機
誠摯邀請對綠色設計有興趣的設計師、業者和夥伴一起參與
從觀念、產品、服務到商業模式創新
一起邁向永續淨零目標
一、活動資訊
活動日期｜2023年3月8日（三）
活動時間｜08 : 30出發，16 : 30賦歸（全程搭乘遊覽車）
集合地點｜臺北文創大樓 (臺北市松山區菸廠路88號)
參訪費用｜免費
參加對象｜對綠色設計淨零碳排有興趣之設計服務業者、製造業者、品牌通路商及回收業者
招收名額｜30名為限，額滿為止
參訪單位｜
「中台資源科技股份有限公司」 一、二、三廠
成立於2001年，持續創新發展原料化、材料化、能源化的循環經濟解決方案，建構成為產業界綠色供應鏈的最佳合作夥伴。主要經營項目包含廢光源、廢印刷電路板資源回收再利用事業，並正設置熱裂解及焚化處理設施、以及熱能回收發電系統等，積極地配合政府推動循環經濟與再生能源相關政策。
「聚紡股份有限公司」
成立於1999年，專為國際大廠代工透濕防水機能性紡織品，充分運用新科技與材料技術之組合與強化，依據功能需求進行產品設計。主要產品為透濕防水機能性紡織品，包含乾式、濕式加工透濕防水紡織品，並自創G-Tex品牌，以及其他機能性紡織品的開發。
二、辦理單位
主辦單位：經濟部工業局
執行單位：財團法人台灣設計研究院
三、聯繫窗口：
財團法人台灣設計研究院
產業前瞻組 林小姐
TEL：02-27458199 #538
Email：pan_lin@tdri.org.tw