2022金點設計展 POP-UP SHOP！得獎商品快閃展售 松菸設計點限定登場

「2022金點設計展」於11月29日在台灣設計館正式開展！今年展覽以「THUMB-STOPPING CREATIVE」為主題，由知名策展團隊偶然設計操刀展覽及主視覺，並精選本年度金點設計獎及金點概念設計獎得獎作品百餘件，於極富未來感的展場空間展出，呈現多元創意的精彩交織。
▲ 2022金點設計展於台灣設計館03、04展間，展出年度得獎作品。
金點設計展POP-UP SHOP 精選展售得獎好設計
本次「設計點 Design Pin」商店亦特別搭配金點設計展，規劃年度快閃活動專區，集結今年甫獲金點設計獎標章的設計商品，與歷年得獎的經典商品一同展售，期望觀眾不僅可以透過展覽，欣賞與了解得獎設計的背後理念，更能近距離體驗、將好設計帶入日常生活中。
即日起自明（2023）年2月15日，歡迎來松山文創園區逛展，將得獎設計商品帶回家！
▲ 2022金點設計展快閃展售於設計點商店方體空間登場！
貝殼鈣循環洗衣精：「從生產到包裝，全程堅持零廢棄！」
回收來自潔淨、無抗生素、無藥物殘留的台灣花蓮立川漁場淡水養殖黃金蜆殼，經高溫鍛燒出的「EcoCal®貝殼鈣」粉，專利生產天然殺菌洗衣精。天然鹼性成分，為食品級的天然殺菌、除臭、去汙劑。
瓶器係100%回收消費後牛奶瓶，進行再生塑料造粒後塑型而成，從內到外堅持零廢棄的環保洗衣精。在2022金點設計獎榮獲「年度最佳設計獎」及「年度特別獎」（循環設計）雙料殊榮！
COLORGEM 顏石蠟筆：「彷彿撿起一顆大理石，取大自然的顏色開始作畫」
蘊藏豐富資源的大自然，不僅孕育萬物，也滋養著許多人的創意泉源，台灣新銳團隊Unto凹凸設計獲得金點設計獎標章的「Color Gem 顏石蠟筆」，便是由天然礦石汲取靈感發想而生，讓人彷彿撿起一顆大理石，取之大自然的顏色自由作畫。
顏石蠟筆以手工製法將天然蠟與色料揉合製成，像是從岩層中採取而下的石塊濃縮著大自然的色彩，一筆一劃將海洋、草木繪在紙上，無毒的材質讓孩童也能安心作畫。而隨著創作的累積，逐漸圓潤縮小的蠟筆，就像是被自然侵蝕的岩塊般，轉化成另一種美麗的樣態。
WOKY 恰恰鍋：「一支專為台灣人設計的無塗層不沾鍋」
因應傳統台灣家庭煎、炒、炸的使用習慣，專為新生代2-3人小家庭設計26cm的深煎鍋型。一體成形的設計，美型俐落又好清潔，26°人體工學手把，好握好拿，同時可以直立放置桌面，再也不用為了鍋蓋要放哪而煩惱。
融合台灣傳統造鍋工藝與現代設計美學，以極簡黑與平整鍋型、一體成型無點焊設計，與無塗層不沾技術、鍋鏟下鍋弧度優化、可直立桌面安全鍋蓋等特性，榮獲2022金點設計獎「年度最佳設計獎」肯定。
潔癖刷／畚箕式抗菌馬桶刷：「一次解決清潔馬桶的所有困擾，開啟你的潔癖人生」
矽膠材質的抗菌疏水刷頭，好刷不卡垢，配畚箕式防滴水的刷座設計，好清不髒手，讓髒水不亂滴、刷座不發臭，解決使用者刷馬桶時遇到的困擾，打造浴廁清潔的全新體驗。獲2022金點設計獎標章肯定。
DRIVER 甘丹茶壺：「不必費工夫，也能喝到功夫茶」
克服注水時表面張力問題，讓每一片茶葉都能盡情舒展，完整釋放甘醇茶韻。不管開飲機、熱水瓶都能不須開蓋即可重複回沖！
「甘丹茶壺」設計出符合現代人的茶具，改善泡茶回沖時燙手的問題，不需開蓋即可注水泡茶。逆向濾網讓茶葉舒展空間最大化，輕鬆組裝好清洗喝茶不再藏汙納垢，僅用三種材料製成，可完全拆解回收為環境永續盡一份心力。獲2022金點設計獎標章肯定。
2022金點設計展「THUMB-STOPPING CREATIVE」參觀資訊
展覽期間｜11月29日（二）至3月26日（日），週一休館
開放時間｜09:30～17:30（售票至17:00）
展覽地點｜台灣設計館 03／04 展區
展覽票價｜100元（全票）/ 50元（學生票、會員票）
2022金點設計展 POP-UP SHOP
展售期間｜至2023年2月15日止
開放時間｜每日09:30－18:00
展售地點｜設計點商店－方體
免費入場