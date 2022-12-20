2022金點設計展 POP-UP SHOP！得獎商品快閃展售 松菸設計點限定登場

蘊藏豐富資源的大自然，不僅孕育萬物，也滋養著許多人的創意泉源，台灣新銳團隊Unto凹凸設計獲得金點設計獎標章的「Color Gem 顏石蠟筆」，便是由天然礦石汲取靈感發想而生，讓人彷彿撿起一顆大理石，取之大自然的顏色自由作畫。

顏石蠟筆以手工製法將天然蠟與色料揉合製成，像是從岩層中採取而下的石塊濃縮著大自然的色彩，一筆一劃將海洋、草木繪在紙上，無毒的材質讓孩童也能安心作畫。而隨著創作的累積，逐漸圓潤縮小的蠟筆，就像是被自然侵蝕的岩塊般，轉化成另一種美麗的樣態。

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