設計思考協助傳產轉型論壇活動精華：從OEM代工踏上自有產品ODM+之路

為了突破傳統產業低階價值鏈困境，跨域推動設計與傳產的創新應用，經濟部工業局、台大智活中心、台灣設計研究院12月16日於集思台中新烏日會議中心舉辦「設計思考協助傳產轉型論壇－從OEM代工踏上自有產品ODM+之路」，邀集產官學界的設計創新推手，探討如何以設計思考、設計力為製造業加值，從0到1研發、設計自有產品，邁向高值化轉型的「ODM+」。

論壇中由台大智活中心、義高工業、點睛設計等代表分享共創合作案的「ODM+創新流程」，供其他欲轉型的傳產參考。座談會由設研院副院長林鑫保、外貿協會主任張曉茜、義高工業總經理郭田坤、英發企業總經理陳泰宏一同與談，並邀請法人、產業公協會及製造業業者共同參與。