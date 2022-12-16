設計思考協助傳產轉型論壇活動精華：從OEM代工踏上自有產品ODM+之路

▲ 為了突破傳統產業低階價值鏈困境，台大智活舉辦設計思考協助傳產轉型論壇。圖左起為點睛設計總監韓世國、義高工業專員郭育昕、經濟部工業局知識服務組科長陳全政、台大智活中心主任劉佩玲、台大智活中心策略長賴宏誌。圖／台大智活提供。
為了突破傳統產業低階價值鏈困境，跨域推動設計與傳產的創新應用，經濟部工業局、台大智活中心、台灣設計研究院12月16日於集思台中新烏日會議中心舉辦「設計思考協助傳產轉型論壇－從OEM代工踏上自有產品ODM+之路」，邀集產官學界的設計創新推手，探討如何以設計思考、設計力為製造業加值，從0到1研發、設計自有產品，邁向高值化轉型的「ODM+」。
論壇中由台大智活中心、義高工業、點睛設計等代表分享共創合作案的「ODM+創新流程」，供其他欲轉型的傳產參考。座談會由設研院副院長林鑫保、外貿協會主任張曉茜、義高工業總經理郭田坤、英發企業總經理陳泰宏一同與談，並邀請法人、產業公協會及製造業業者共同參與。
運用ODM+創新流程，傳產結合設計創新
▲ 座談會由（圖左起）台大智活中心副主任陳俊杉、設研院副院長林鑫保、外貿協會主任張曉茜、英發企業總經理陳泰宏、義高工業總經理郭田坤一同與談，探討製造業從OEM到ODM+的機會與挑戰。圖／台大智活提供。
台大智活中心主任劉佩玲指出：傳產從OEM邁向ODM有許多挑戰，新產品開發失敗常常是因為：不了解顧客需求、錯誤的市場定位、缺乏完善的商業模式。因此，傳產往高值化轉型的關鍵是「ODM+創新流程」，可運用設計思考的「4D (Discover、Define、Develop、Deliver)」創新手法，完成產品開發及設計的四大階段：洞察潛力市場目標客戶需求、訂定產品經驗規格、定位創新產品價值及發展新商業模式。
設計不只是設計產品功能、外觀，更是創新的策略和一套系統化的流程方法。台大智活中心策略長賴宏誌說：設計思考可以協助傳統產業達成三大成果，第一，界定「新市場」，定義目標客群；第二，打造「新產品」，透過使用者需求洞察制定經驗規格，提出獨特價值主張，並連結外部設計業者共創設計全新產品；第三，建立「新商模」，擬定市場策略，發展新的獲利模式。台大智活已成功運用「ODM+創新流程」協助英發企業、義高工業等傳產製造業與設計業共創合作開發新產品。
▲ 傳統製造業可藉由新增「設計思考創新力」，以使用者為核心，提升產品在代工市場上的差異化價值，並建立台灣製造業者設計生產自有產品、邁向品牌之路的重要基礎。圖／台大智活提供。
跨域整合設計業與製造業，打造自有新產品
曾代工OKAMURA辦公椅Contessa、奇想奶油刀等產品的義高工業，是業界知名奉行5S管理文化的零組件代工廠。義高工業總經理郭田坤指出：義高想透過研發自有產品提升品牌識別以開拓新客戶，與台大智活、點睛設計的共創合作，讓義高能用最經濟、有效益的流程開發符合使用者需求的新產品，減少研發產品的試錯成本。
點睛設計總監韓世國表示：傳產要邁向高值化，必須結合設計做到產品差異化。這次的共創合作，透過設計思考在產品開發前期的研究洞察，加速產品設計的流程，踏出工業製造整合工業設計的第一步。期望未來政府能透過設計加值，攜手更多台灣廠商以設計力將產品賣向全世界。
▲ 座談會由（圖左起）台大智活中心副主任陳俊杉、設研院副院長林鑫保、外貿協會主任張曉茜、英發企業總經理陳泰宏、義高工業總經理郭田坤一同與談，探討製造業從OEM到ODM+的機會與挑戰。圖／台大智活提供。
台灣設計研究院副院長林鑫保表示，設研院在經濟部工業局支持之下，近年來致力於設計驅動跨域整合創新，協助跨產業創新，許多企業都在探索既有技術的新領域應用可能，或尋求企業對社會的影響力，包含以建構設計跨域平台進行「消費者行為改變」、「健康促進」、「運動科技」等跨域輔導創新，運用不同種類的設計，協助企業合作 (Co-)、跨界 (Cross Over) 與創造 (Create)，進而推動跨產業合作創新，設研院接下來也將持續透過使用者顏就OPEN CALL、補助款與輔導案等不同資源，由設計協助轉譯服務業對用使用者的觀察、進而串聯製造業及科技業合作創新。
在永續消費、及健康趨勢等未來商機下，設研院將持續與台大智活合作以設計思考推動製造業往高值化轉型，期待能吸引更多渴望創新的企業夥伴，跨域整合設計業共同開發自有產品，讓設計帶動台灣傳產創新、邁向設計加值的品牌之路。