推動臺歐設計鏈結 臺灣義大利擴大簽訂合作備忘錄

▲ 由義大利經濟貿易文化推廣辦事處紀大為代表（左1）、經濟部國際貿易局江文
若局長（左2）、台灣設計研究院張基義院長（右2）與義大利外交部Liborio
Stellino司長（右1）共同見證簽約儀式。
為加深臺灣與義大利雙邊設計與人才交流合作，並推廣臺灣設計的國家形象，本（2022）年12月15日台灣設計研究院（TDRI）與義大利工業設計協會（ADI）雙方攜手合作，於第10屆臺義（大利）經貿對話會議中，由台灣設計研究院張基義院長及義大利工業設計協會主席Luciano Galimberti 共同續簽署設計合作備忘錄。
本次臺灣與義大利簽署的合作同意書內容包含2項擴大合作亮點，首先是臺灣金點設計獎與義大利金圓規設計獎的互惠合作，推薦雙邊設計專業人士擔任評審，並且協助進行雙邊設計獎項的推廣與宣傳。再來是臺灣與義大利雙邊的設計活動交流，包含展會活動、設計論壇等等，促成臺灣與義大利設計師及企業之間相互交流，激發彼此設計發想，促進雙方更多的合作同時推廣臺灣設計前進歐洲市場。
▲ 第10屆臺義（大利）經貿對話會議雙邊貴賓大合照。
透過本次設計合作備忘錄的簽訂，促成了義大利工業設計協會在明(2023)年3月來臺辦理義大利工業設計日，舉辦義大利設計展、台義設計高峰論壇等相關設計推廣活動，屆時台灣設計設計研究院將共同推動雙邊設計人才的交流，同時介紹優質義大利設計作品給台灣的民眾認識。
近年因為疫苗與防疫互助讓台歐互動更密切，歐洲國家外也更願意與臺灣有更多樣的合作開發，台灣設計研究院持續推動設計導入政策及跨領域的合作，如今正逢全球解封重啟，臺灣更應抓緊此機會，強化對歐布局，擴大臺灣與歐洲的設計合作，強化雙邊友好關係。