推動臺歐設計鏈結 臺灣義大利擴大簽訂合作備忘錄

透過本次設計合作備忘錄的簽訂，促成了義大利工業設計協會在明(2023)年3月來臺辦理義大利工業設計日，舉辦義大利設計展、台義設計高峰論壇等相關設計推廣活動，屆時台灣設計設計研究院將共同推動雙邊設計人才的交流，同時介紹優質義大利設計作品給台灣的民眾認識。

近年因為疫苗與防疫互助讓台歐互動更密切，歐洲國家外也更願意與臺灣有更多樣的合作開發，台灣設計研究院持續推動設計導入政策及跨領域的合作，如今正逢全球解封重啟，臺灣更應抓緊此機會，強化對歐布局，擴大臺灣與歐洲的設計合作，強化雙邊友好關係。