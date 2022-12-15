最新消息 / 新聞資料

推動臺歐設計鏈結 臺灣義大利擴大簽訂合作備忘錄

2022-12-15
推動臺歐設計鏈結 臺灣義大利擴大簽訂合作備忘錄

▲ 由義大利經濟貿易文化推廣辦事處紀大為代表（左1）、經濟部國際貿易局江文
若局長（左2）、台灣設計研究院張基義院長（右2）與義大利外交部Liborio
Stellino司長（右1）共同見證簽約儀式。

為加深臺灣與義大利雙邊設計與人才交流合作，並推廣臺灣設計的國家形象，本（2022）年12月15日台灣設計研究院（TDRI）與義大利工業設計協會（ADI）雙方攜手合作，於第10屆臺義（大利）經貿對話會議中，由台灣設計研究院張基義院長及義大利工業設計協會主席Luciano Galimberti 共同續簽署設計合作備忘錄。

本次臺灣與義大利簽署的合作同意書內容包含2項擴大合作亮點，首先是臺灣金點設計獎與義大利金圓規設計獎的互惠合作，推薦雙邊設計專業人士擔任評審，並且協助進行雙邊設計獎項的推廣與宣傳。再來是臺灣與義大利雙邊的設計活動交流，包含展會活動、設計論壇等等，促成臺灣與義大利設計師及企業之間相互交流，激發彼此設計發想，促進雙方更多的合作同時推廣臺灣設計前進歐洲市場。

▲ 第10屆臺義（大利）經貿對話會議雙邊貴賓大合照。

透過本次設計合作備忘錄的簽訂，促成了義大利工業設計協會在明(2023)年3月來臺辦理義大利工業設計日，舉辦義大利設計展、台義設計高峰論壇等相關設計推廣活動，屆時台灣設計設計研究院將共同推動雙邊設計人才的交流，同時介紹優質義大利設計作品給台灣的民眾認識。

近年因為疫苗與防疫互助讓台歐互動更密切，歐洲國家外也更願意與臺灣有更多樣的合作開發，台灣設計研究院持續推動設計導入政策及跨領域的合作，如今正逢全球解封重啟，臺灣更應抓緊此機會，強化對歐布局，擴大臺灣與歐洲的設計合作，強化雙邊友好關係。

相關文章

臺北體育館品牌空間再設計 打造年輕運動員新殿堂

臺北體育館品牌空間再設計 打造年輕運動員新殿堂

為重新定位臺北體育館的形象與功能，提供選手與民眾們更好的運動體驗，因此今年在經濟部工業局指導下，設研院與臺北市體育局共同合作，偕同長期耕耘職業運動的沛肯品牌視覺與無有設計，從臺北體育館的成立概念與場館精神開始深掘，發展臺北體育館新的視覺形象及整合空間服務。

, ,
設計跨領域創新！華碩攜手設研院 為新世代教育Think Next

設計跨領域創新！華碩攜手設研院 為新世代教育Think Next

華碩電腦有感於臺灣教育在疫情後驟變，為了讓臺灣教育科技發展能與國際趨勢並進，特別邀請台灣設計研究院攜手合作，邀請全國新世代大專院校學生共同思考，為下一代打造更具前瞻的教育解決方案。比賽競賽歷經３個月，終在今日（23日）於華碩企業總部頒發金獎大獎得主。

, ,
台灣設計研究院2023年寒假實習生招募計畫開跑！

台灣設計研究院2023年寒假實習生招募計畫開跑！

台灣設計研究院2023年寒假實習生招募計畫開跑！歡迎各大專院校學子體驗職場生活，從中探索未來方向、認識自我，進而對人生擁有更多的期許與規劃，激發有志於設計研究領域的夥伴加入本院。

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *

Slider
Copyright © Taiwan Design Research Institute. All rights reserved.