臺北體育館品牌空間再設計 打造年輕運動員新殿堂

臺北體育館前身為臺北羽球館，於1994年改建落成為綜合體育館後，眾多國際級賽事都曾在此舉行，包括2009臺北聽奧、2017臺北世大運，以及即將辦理的2025雙北世界壯年運動會，臺北體育館除了是許多運動員的發跡地，更是全國競技運動的最高殿堂。
然而場館建館時屆近30年，受限於硬體器材以及具年代感的建築，往往只能設備的加裝補強維持基礎的功能，為了持續服務下一世代的運動員與民眾，以及邁向智慧場館之路，臺北體育館需要更了解場館使用者現今的期待與需求，以重新定位臺北體育館的形象與功能，提供選手與民眾們更好的運動體驗，因此今年在經濟部工業局的指導下，台灣設計研究院與臺北市體育局共同合作，偕同長期耕耘職業運動的沛肯品牌視覺與無有設計，從臺北體育館的成立概念與場館精神開始深掘，發展臺北體育館新的視覺形象及整合空間服務。
▲ 表一：金點設計獎自轉型後（2014年）參賽情形
This is my House! 臺北體育館是我的主場也是我的家
臺北體育館俗稱紅館，位於臺北市心臟地帶，是臺北體育園區中提供綜合運動賽場的重要場館，許多年輕運動員，在成為職業運動選手甚至是國手前，特別是籃球、羽球以及排球的年輕運動員，往往必須在臺北體育館舉辦的競賽中過關斬將拔得頭籌，以此為起點，展開成為職業選手的生涯，臺北體育館可以說陪伴著運動員、家人與觀眾們一起成長。
▲ 2022臺北體育館形象主視覺設計。
因此在臺北體育館的形象溝通上，以「家」為核心設計概念，強調臺北體育館溫暖支持、青澀回憶與振奮人心的形象，延伸至「This is my house!」的精神，彷彿籃球員捍衛主場與守護禁區，大聲吶喊出「這裡是我的主場」的態度，運用這些元素發展出臺北體育館萬眾同心與多元豐富的視覺形象系統，並且制定完整的視覺規範，讓未來在臺北體育館的各處都將充滿著主場精神。
▲ 臺北體育館入口空間形象改造與指標系統改造。
體驗精彩台灣運動精神，從踏入場館的第一步就開始
臺北體育館在空間重新設計規劃前，往往走進大廳即見眾多的賽事易拉展宣傳，又因疫情期間，陸續加裝了許多不同的體溫偵測與消毒設備，加上服務台設備傳統老舊，整體空間看起來相當破碎與凌亂，因此賽事單位必須在門口進行引導與分流，除了讓動線更為混亂並且堵住出入口外，也需要使用較多的人力進行管理，甚至有初次進入場館的民眾，錯以為走進警察局。
▲ 入口空間形象改造，讓臺北體育館更現代。
然而在透過現場的研究訪談後，實際上運動選手以及民眾仍相當肯定臺北體育館的服務滿意度，特別提到場館服務人員的親切與溫暖，因此發展空間設計與服務的優化，以場館入口為改造的第一步，放大服務民眾的優點，新設服務台為核心，發展同心圓結構的空間服務規劃與無障礙櫃台，並加設數位面板與加強溝通資訊設計，包含統一的形象視覺、場館形象動畫的播放以及現場賽事資訊，讓前來比賽的選手與民眾能在走進場館就可以找到自己需要的訊息，同時感受到充滿運動精神與多元豐富的形象，讓充滿歷史的老運動場館，透過設計整合規劃後重新發展出現代智慧場館的基礎，並同時再強化場館形象與解放空間美感。
▲ 臺北體育館入口空間形象改造，模擬科技體育館應用功能。
本次的臺北體育館導入設計優化改造，目的希望台灣的運動好手與民眾在參與國內賽事，以及國際選手來台時有更好的運動體驗，臺北市政府體育局李再力局長認為本次的設計導入合作，提供「積極落實運動平權，重建大眾對臺北體育館的歸屬感，使臺北體育館不只是一個運動場域，而是一個家的意象，讓選手安心在家比賽，觀眾舒適在家觀賽的全新感受。」；台灣設計研究院張基義院長認為「設計的力量源自於對使用者的觀察，洞察他們的需求，以解決問題為目標，並且提供一個良好的美學體驗，如同這次的設計合作案打開導入友達光電的智慧面板，與創立空間的雲端智慧系統機會，也讓台灣不同的產業能夠有更好的跨域合作與發揮」。
▲ 臺北體育館場館品牌與空間再設計，今（12/13）日舉辦成果發表記者會。
臺北體育館導入設計入口空間優化改造只是一個起點，未來將持續擴展到臺北體育館各個空間，並帶動台灣的更多運動產業與場域發展跨領域的設計整合，以及促進市民健康管理與城市治理的經典案例。