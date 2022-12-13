臺北體育館品牌空間再設計 打造年輕運動員新殿堂

臺北體育館前身為臺北羽球館，於1994年改建落成為綜合體育館後，眾多國際級賽事都曾在此舉行，包括2009臺北聽奧、2017臺北世大運，以及即將辦理的2025雙北世界壯年運動會，臺北體育館除了是許多運動員的發跡地，更是全國競技運動的最高殿堂。

然而場館建館時屆近30年，受限於硬體器材以及具年代感的建築，往往只能設備的加裝補強維持基礎的功能，為了持續服務下一世代的運動員與民眾，以及邁向智慧場館之路，臺北體育館需要更了解場館使用者現今的期待與需求，以重新定位臺北體育館的形象與功能，提供選手與民眾們更好的運動體驗，因此今年在經濟部工業局的指導下，台灣設計研究院與臺北市體育局共同合作，偕同長期耕耘職業運動的沛肯品牌視覺與無有設計，從臺北體育館的成立概念與場館精神開始深掘，發展臺北體育館新的視覺形象及整合空間服務。