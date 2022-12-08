手心志業有限公司
HAND-HEART DESIGN FIRM
能登廠商
↓手機板
手心志業有限公司
HAND-HEART DESIGN FIRM
簡介
手心設計擁有多年大型品牌設計整合經驗，透過設計思考、專業學理分析及豐富的實務經驗，提供細膩且符合市場需求之設計策略，相信能夠透過設計，使品牌價值被看見。
我們擅長設計前端戰略分析及視覺整合，用最嚴謹的態度，將每一件專案、每一個產品都做到完美圓滿，清楚傳達企業風格與自身未來期許，我們希望用那雙守拙並且認真的「手」，溫暖您以及您的「心」。
服務項目
指標系統設計、品牌及企業形象識別設計、視覺設計、包裝設計、網站設計、插畫設計
設計標籤
DE2 視覺傳達設計、DE4 空間設計
聯絡資訊
公司地址：801 高雄市前金區中正四路 136 號 9 樓
連絡電話：07-2857000
公司網址：https://handheart.com.tw/
E-mail：service@handheart.com.tw
作品/專案
全球企業永續論壇 主視覺
將論壇名稱以簡約穩重的文字結構結合光影流動呈現，周圍的變動色彩象徵多元面向的各大企業彼此碰撞交融，帶領社會開創新世代。
全球企業永續論壇 主視覺 2
強烈穩重的視覺延伸出專業、國際的感受，具現代感的編排方式也代表論壇創新突破的精神。
國家教育研究院 10 週年活動主視覺
以明確的「10」作為視覺語彙，交錯、流動的造型傳遞國教院轉型的精神理念，背景強化更迭的意象，並同時帶出理性感性兼容、慶祝十週年的含義。
國家級眷村文化園區品牌識別
以「走進竹籬笆的世界裡，識之、品之、續之」為題。
國家級眷村文化園區品牌識別 2
期待人們能藉由整體品牌形象識別，來看見、體會，並且「再詮釋」眷村文化。
監察院形象識別系統設計提案
以「建立當代且穩重的總體識別轉型，拉近人民與監察院的距離」為核心設計宗旨。
監察院形象識別系統設計提案 2
透過設計與策略，讓監察院成為人民心中正義的典範。（本次設計為概念提案，非正式採用之方案）
監察院形象識別系統設計提案 3
以「建立當代且穩重的總體識別轉型，拉近人民與監察院的距離」為核心設計宗旨。
監察院形象識別系統設計提案 4
透過設計與策略，讓監察院成為人民心中正義的典範。（本次設計為概念提案，非正式採用之方案）
臺南市立圖書總館形象識別
結合建築特色與品牌願景，並考量未來延伸到各區域圖書館的適性。
臺南市立圖書總館形象識別 2
我們打造了能傳遞臺南在地精神，兼顧美觀與實用、同時具有國際級別高度的一套形象識別系統。
臺灣菸酒 麴釀本家
將傳統東方感的視覺元素進行轉譯，保有文化韻味的同時，展現不同的個性與色彩。
臺灣菸酒 麴釀本家 2
以中西方的圖框進行設計，中（陳米醋）、西（蘋果醋）合璧，讓兩支產品優點各自被凸顯，卻仍能看出為同一系列，是本案的設計亮點。
2020 台灣鐵路年鑑
與台鐵「環島鐵路珍珠串鍊願景」相呼應，將「發光」元素與台鐵六大核心價值相結合。
2020 台灣鐵路年鑑 2
以鐵路作為輔助圖形穿插其中，連結並展現了光點中的台鐵價值。
台灣銅業科技 網站
透過品牌形象重塑，開啟產業的新思維，藉由整體的改造更新品牌受眾的陳舊印象，活化產業新氣象。
台灣銅業科技 網站 2
將品牌「城市礦山」的經營理念透過攝影、圖像等方式呈現規劃於形象網站中。
國立高雄師範大學（NKNU ）研究大樓 指標
本案以象徵創意與思考的「點」為概念，透過點與線構築各式圖案，傳遞研究大樓的研究、創新、跨域的三大核心精神。
國立高雄師範大學（NKNU ）研究大樓 指標 2
可重複使用的材質具有永續性，也為後續維護發展提供了模組化的解決方案與延伸擴充的無限可能。
臺南市立圖書總館 吉祥物
與臺南市立圖書總館同位於永康的三崁店糖廠是國內最大的諸羅樹蛙棲息地，因此以樹蛙的形象作為蛙寶的角色雛形。
臺南市立圖書總館 吉祥物 2
活力滿滿的動作表情搭配臺南各個特色景點，除了拉近與民眾的距離外，未來也可以應用於不同的周邊設計。
2021 臺南市政府文化局 和風文化祭展演
本次主視覺以「工藝品」為題，帶出福島工藝品之多元，考量展品鮮豔多彩，規劃以素面垂地的布幔結合展櫃，錯落於展示廳中，使漫步在其中的來客可以身歷其境感受福島之美與深厚的文化積累。