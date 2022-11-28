2022金點設計展11月29日盛大開展！精選百餘件得獎作品 台灣設計館展出多元創意

「2022金點設計展」將於11月29日在台灣設計館正式開展！今年展覽由知名策展團隊偶然設計操刀展覽及視覺設計，以「THUMB-STOPPING CREATIVE」為主題，精選本年度金點設計獎及金點概念設計獎得獎作品百餘件，於極富未來感的展場空間展出，呈現多元創意的精彩交織。主辦單位今（11/28）日於台北松山文創園區創意劇場，與「未來交易所」跨域輔導成果展聯合舉辦開展記者會，經濟部工業局主任秘書周崇斌、台灣設計研究院院長張基義、策展人曾令理與多家參展業者及設計公司代表熱情與會，共同為展覽揭開序幕。展期至明年3月26日止，歡迎前往台灣設計館03、04展間參觀，鑑賞台灣及來自世界各地的好設計。

由經濟部工業局主辦、台灣設計研究院執行的「金點設計獎」，每年評選出優質設計作品，表彰設計者與業者的優秀表現，是台灣歷史最悠久、具指標性的設計獎項，且自開放向全球徵件以來，專業且具公信力的評選，亦吸引眾多來自美國、日本、中國大陸、港澳、泰國、新加坡、馬來西亞等地企業或設計公司角逐榮耀。而每年舉辦的「金點設計展」，更是能一次飽覽台灣及世界各地優秀得獎作品的重要平台。