2022金點設計展11月29日盛大開展！精選百餘件得獎作品 台灣設計館展出多元創意

「2022金點設計展」將於11月29日在台灣設計館正式開展！今年展覽由知名策展團隊偶然設計操刀展覽及視覺設計，以「THUMB-STOPPING CREATIVE」為主題，精選本年度金點設計獎及金點概念設計獎得獎作品百餘件，於極富未來感的展場空間展出，呈現多元創意的精彩交織。主辦單位今（11/28）日於台北松山文創園區創意劇場，與「未來交易所」跨域輔導成果展聯合舉辦開展記者會，經濟部工業局主任秘書周崇斌、台灣設計研究院院長張基義、策展人曾令理與多家參展業者及設計公司代表熱情與會，共同為展覽揭開序幕。展期至明年3月26日止，歡迎前往台灣設計館03、04展間參觀，鑑賞台灣及來自世界各地的好設計。
由經濟部工業局主辦、台灣設計研究院執行的「金點設計獎」，每年評選出優質設計作品，表彰設計者與業者的優秀表現，是台灣歷史最悠久、具指標性的設計獎項，且自開放向全球徵件以來，專業且具公信力的評選，亦吸引眾多來自美國、日本、中國大陸、港澳、泰國、新加坡、馬來西亞等地企業或設計公司角逐榮耀。而每年舉辦的「金點設計展」，更是能一次飽覽台灣及世界各地優秀得獎作品的重要平台。
今年金點設計展，再度由偶然設計共同發起人曾令理擔任策展人，繼去年操刀金點設計展「UPLOAD」，驚豔成果榮獲德國紅點設計獎、日本優良設計獎（Good Design Award）等國際大獎肯定，此次也將帶來嶄新的觀展體驗。呼應今年頒獎典禮主題「THUMB-STOPPING CREATIVE」象徵著好的美學及設計，能讓人在資訊量爆炸的當代，為其思維及創意「停下手指」，進而動身思考與沉浸感受，本次展覽將此主題概念具象化，讓展場化身為沉浸體驗設計的場所。曾令理表示，雖然今日我們隨時可透過網路快速獲取資訊，但也往往以手指取代了親臨探索與體驗，跳躍式的瀏覽更讓人少了時間沉澱與累積，因此期待觀眾能藉實體展出，專注欣賞得獎設計的細節及背後巧思，感受每位設計或創作者背後投注的時間與心力。
今年在展出方式上，也特別跳脫一般參賽類別，著重作品在實體空間中的感官體驗。從03展間入口處開始，可依序看到以「顏色」、「幾何」、「材質」為特質的作品分區呈現。如在「顏色」展區陳列由透明到色彩鮮明的作品，開啟觀眾對於創作從醞釀到成形的過渡感知；「幾何」區展出不同幾何形式精心雕琢的生活美學，展現設計工藝的極致追求；「材質」區，皆以單一材質的作品為主，專注欣賞材料紋理與不同質地之美。而後隨著參觀動線移動，作品也逐漸從單一特性或功能的純粹，變得更加複雜，到了04展間「複合疊加」一區，則精選展出功能或組構繁複的作品，呈現設計創造力多重疊加的創意成果。
▲ 在「幾何」區展出不同幾何形式精心雕琢的美學。
▲ 在「材質」區展出單一材質的作品，專注欣賞材料紋理與不同質地之美。
▲ 04展間「複合疊加」區，精選展出功能或組構繁複的作品。
而本次展場空間設計也別具巧思，延伸自設計師楊士慶操刀的典禮主視覺，其中的指紋圖像轉化為一道道漣漪，透過地面圖像或一系列弧形展桌陳設，從入口處向場內遞進，像是創意想法的層層發散，也象徵設計不斷擴散的影響力。而當每位觀眾踏入展場、站在漣漪圖像的中心時，整體意象彷彿引發效應的瞬間，象徵著每位觀者的到訪，都將與展覽本身產生激盪。對此，策展團隊也在展場空間末端，特別規劃了「創意疊加」一區，設置一道黑板牆，開放觀眾用粉筆繪畫，讓觀眾的回應成為展覽空間創作的一部分，而黑板較難完全擦拭乾淨的特性，也讓每次創作的痕跡得以持續疊加，隨時間共同累積出豐富的創意激盪。
▲ 地面圖像一道道的漣漪，像是創意想法的層層發散。
▲ 03展間錯落有致的展桌陳設，跳脫場地既有框架，營造具層次感的觀展體驗。
▲ 本次展桌也特別打造弧形展桌，融入整體展場的漣漪意象。
▲ 04展間「創意疊加」區設有一道黑板牆，開放觀眾用粉筆繪畫，參與展覽的共創。
今年參展作品百花齊放，共精選展示百餘件當年度金點設計獎及金點概念設計獎得獎作品，來自台灣、中國大陸、澳門、香港、日本、泰國、新加坡等地。其中不少台灣大廠及新創品牌表現令人矚目，如華碩電腦的「ASUS Zenbook 17 Fold OLED UX9702」，應用具潛力的可撓式螢幕技術，結合軟硬體的高度整合，打造出可用作平板、筆電、桌機且具6種使用情境的筆電產品，帶來全新使用體驗。由德國設計團隊Urban Drivestyle與台灣的微笑元素創意概念有限公司合作開發的「UNI MOKE」，為一款具電力輔助的復古鋼管自行車，造型設計獨特吸睛，創新打造了適合城市通勤及戶外騎行的短程代步工具。本次展出的國際作品一樣精彩，如日本百年刀具大廠貝印株式會社（Kai Corporation）的拋棄式刮鬍刀「PAPER RAZOR™」，以堅韌紙材結構完全取代塑膠，輕量便攜、容易組裝，極富創意且環保永續。
▲ 2022金點設計展今日舉辦開展記者會，參展企業及設計公司代表，現場導覽解說作品。
▲ 經濟部工業局主任秘書周崇斌（右二）、台灣設計研究院院長張基義（右一）、策展人曾令理（左）於共創牆合影。
▲ 「2022金點設計展」與「未來交易所」跨域輔導成果展聯合舉辦開展記者會，與會貴賓與參展企業及設計公司代表大合照。
▲ 長期支持設計、藝術領域的南港老爺行旅，以料理創意力挺金點設計獎，至今已邁入第三年。這次為呼應典禮及展覽主題的創作精神，更特別為記者會餐點特別打造專屬提袋包裝，以近年流行的「透明感」出發，率性時尚又具設計感。圖片：南港老爺行旅提供。
「2022金點設計展──THUMB-STOPPING CREATIVE」展期自11月29日（二）起至2023年3月26日（日）止，歡迎民眾前往參觀，品鑑本年度的優秀得獎設計。此外，今年頒獎典禮將於12月2日（五）晚間7點登場，屆時將揭曉象徵最高榮譽的「年度最佳設計獎」及「年度特別獎」得主，敬請期待。典禮實況將在金點設計獎官方YouTube頻道，中英雙語同步直播，最新消息敬請鎖定官網（www.goldenpin.org.tw）及社群平台。
「2022金點設計展」展訊
展覽期間：2022年11月29日（二）至3月26日（日）
開放時間：09:30-17:30（售票至17:00），週一休館
展覽地點：台北松山文創園區 台灣設計館03、04展區
展覽票價：全票100元、學生與團體票50元
主辦單位：經濟部工業局
執行單位：台灣設計研究院
策展單位：偶然設計
視覺設計：偶然設計