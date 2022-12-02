元創力十五年來，累積了品牌規劃與包裝整合設計的豐富經驗，從品牌策略、企業識別形象設計、包裝規劃設計、到網站企劃建置，協助台灣中小企業進行品牌改造及包裝設計整合規劃，也服務全台多家農會進行品包裝設計及伴手禮規劃，並通過政府伴手禮輔導計畫，榮獲多樣獎項，也曾任三屆的客家委員會商品包裝設計輔導設計團隊成員，一屆住民委員會商品包裝設計輔導設計團隊成員，亦獲邀參加多場國際及兩岸包裝設計作品展覽展出，深獲各界肯定。