元創力品牌包裝設計有限公司
eii Brand & Packaging Design Design Co.,Ltd.
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元創力品牌包裝設計有限公司
eii Brand & Packaging Design Design Co.,Ltd.
簡介
元創力十五年來，累積了品牌規劃與包裝整合設計的豐富經驗，從品牌策略、企業識別形象設計、包裝規劃設計、到網站企劃建置，協助台灣中小企業進行品牌改造及包裝設計整合規劃，也服務全台多家農會進行品包裝設計及伴手禮規劃，並通過政府伴手禮輔導計畫，榮獲多樣獎項，也曾任三屆的客家委員會商品包裝設計輔導設計團隊成員，一屆住民委員會商品包裝設計輔導設計團隊成員，亦獲邀參加多場國際及兩岸包裝設計作品展覽展出，深獲各界肯定。
服務項目
品牌策略顧問、形象識別設計、包裝設計、平面設計、展場規劃、印刷、行銷設計、網站企劃建置
設計標籤
DE2 視覺傳達設計、DE6 設計協同
聯絡資訊
公司地址：406 台中市北屯區大連路三段 10 號 3 樓之 2
連絡電話：04-22430006
公司網址：www.eii-design.com
E-mail：eiigroup@ms81.hinet.net
作品/專案
明興花枝丸
從備受肯定的辦桌事業毅然決然地退出，只為了多陪伴親愛的家人，大膽創立「明興商號」運用廚師的技術，轉而生產澎湖鮮美的海產食品。
明興花枝丸 2
這是出身於澎湖西嶼的總舖師陳明鈺的心聲。
大城鄉農會_蛋品行銷活動
大城鄉農會透過「大城出奇蛋」的上架，與彰化優鮮的品牌認證，共創美好的農產品推廣平台。
大城鄉農會_蛋品行銷活動 2
尤其在蛋品行銷上更是一大重點，不僅舉辦了蛋品行銷推廣記者會，也在會後舉辦蛋品競賽提升產品競爭力，讓彰化好蛋被更多人知道。
賢哥牛肉爐
包裝設計中大膽的紅藍配色與擬人化的動物形象，強調出熱血的職人精神，賢哥帶著那純真的記憶與創新的思維，一個人從父輩的老店到城市發展。
賢哥牛肉爐 2
我想，對我們而言這湯頭不僅僅是回味，更是一種翻新，他代表著這輩人自由的心胸，也承襲著傳統的血液。
東大茶莊
發跡於1903年的「東大茶莊」，來自南投松柏嶺的百年品牌，與「行政院農委會茶改場」的開創年份同期。
東大茶莊 2
在正值改良技術逐漸突破的時代，茶葉貿易也日益蓬勃，可說是福爾摩沙名號走入國際的關鍵之一。
四角林咖啡莊園指標設計
臺中市咖啡種植聖地－四角林咖啡莊園，擁有原始豐富的生態環境，在低度開發、無農藥污染的照顧下，烘培出具有獨特風味的咖啡豆。
四角林咖啡莊園指標設計 2
莊園內也有手沖咖啡萃取課程、手烘咖啡豆體驗以及生態教育課程，為闔家出遊的好地方。