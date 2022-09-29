首創水利國際競圖！水利署展出虎尾潮韌性水岸縫合競圖成果

經濟部水利署舉辦「虎尾潮韌性城鎮水岸縫合國際競圖」為全國首創水利工程領域的國際競圖，廣邀各國設計好手，期望結合設計美學的規劃手法，將虎尾都市計畫區與北港溪整合，透過規劃設計，打造虎尾成為台灣韌性城鎮的規劃標竿。
虎尾的古蹟（縣定古蹟虎尾糖廠酒精槽、虎尾鐵橋、日式宿舍群）及地方人文歷史亦是提案規劃重點之一，透過「水岸縫合」拉近北港溪、安慶圳與城鎮居民的關係，能夠見到河川之美，將文化性、空間美學與公共服務帶進虎尾人的生活，以虎尾作為全國首創「韌性城鎮」的規劃標竿，整合虎尾鎮的文化記憶、工業歷史、經濟產業，讓韌性的概念能夠深植於都市的各個角落。
「虎尾潮韌性水岸縫合國際競圖成果展」今（29）日於松山文創園區台灣設計研究院創意劇場揭開序幕，經濟部水利署賴建信署長、財團法人台灣設計研究院張基義院長，與評選委員代表台糖公司土地開發處陳冠翰副處長、中華民國景觀學會許晉誌理事長、經典工程顧問有限公司負責人劉柏宏，以及多位機關代表等人出席。
▲ 經濟部水利署賴建信署長致詞。
▲ 「虎尾潮韌性水岸縫合國際競圖成果展」今（29）日舉辦開幕記者會。
本次成果展將展出全國首例以水利工程為主軸之國際競圖，匯集國內外優秀設計團隊設計方案，以北港溪及虎尾鎮作為規劃示範，以對塑造虎尾韌性城鎮的願景為主軸，思考近年來面對生態環境、產業轉型以及未來極端氣候下，治洪工程如何與環境生態和諧共存，並在人與水岸疏離的當下，思考如何導入設計，重塑人與水岸的關係。
▲ 「虎尾潮韌性水岸縫合國際競圖成果展」現場展出競圖作品。
「虎尾潮韌性水岸縫合國際競圖成果展」以虎尾未來水岸願景為主軸，經第一階段淘汰後，有4組競圖團隊以跨領域集結土木、水利、建築、景觀、環保及生態保育等專業之台灣本土菁英及國外優秀團隊共同參與，競圖團隊分別為都市里人規劃設計有限公司、黎明工程顧問股份有限公司、綠波國際環境設計有限公司及吳建志賴人碩聯合建築師事務所等，以各競圖團隊提案作品作為此次展覽主題。
▲ 吳建志賴人碩聯合建築師事務所競圖作品。
▲ 都市里人規劃設計有限公司競圖作品。
▲ 綠波國際環境設計有限公司競圖作品。
▲ 黎明工程顧問股份有限公司競圖作品。
虎尾糖廠鄰近北港溪，在蘇治芬委員倡議下，蔡英文總統於2019年至現場視察，期待如何設計一個城鎮空間可結合「逕流分擔」與「在地滯洪」策略工程，以調控城鎮環境在面對未來極端氣候下之水患與旱象之功能，並能改善人與水疏離的環境關係，將水岸文化、在地文史、在地特色、產業資源、民眾需求鏈結於城鎮總體規劃內，以韌性形塑台灣鄉鎮新特色，進而驅動城鄉再造、展現城鎮水環境新風貌。
展覽資訊
展覽日期｜2022.09.30（五） – 11.06（日）
開放時間｜09:30-17:30（售票至17:00），週一休館
展覽地點｜松菸文創園區 台灣設計館04展間
展覽票價｜免費參觀
主辦單位｜經濟部水利署、經濟部水利署第五河川局
執行單位｜台灣設計研究院
策展單位｜偶然設計
視覺設計｜本質設計
活動官網｜https://hoowave.tw/