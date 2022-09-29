首創水利國際競圖！水利署展出虎尾潮韌性水岸縫合競圖成果

經濟部水利署舉辦「虎尾潮韌性城鎮水岸縫合國際競圖」為全國首創水利工程領域的國際競圖，廣邀各國設計好手，期望結合設計美學的規劃手法，將虎尾都市計畫區與北港溪整合，透過規劃設計，打造虎尾成為台灣韌性城鎮的規劃標竿。

虎尾的古蹟（縣定古蹟虎尾糖廠酒精槽、虎尾鐵橋、日式宿舍群）及地方人文歷史亦是提案規劃重點之一，透過「水岸縫合」拉近北港溪、安慶圳與城鎮居民的關係，能夠見到河川之美，將文化性、空間美學與公共服務帶進虎尾人的生活，以虎尾作為全國首創「韌性城鎮」的規劃標竿，整合虎尾鎮的文化記憶、工業歷史、經濟產業，讓韌性的概念能夠深植於都市的各個角落。

「虎尾潮韌性水岸縫合國際競圖成果展」今（29）日於松山文創園區台灣設計研究院創意劇場揭開序幕，經濟部水利署賴建信署長、財團法人台灣設計研究院張基義院長，與評選委員代表台糖公司土地開發處陳冠翰副處長、中華民國景觀學會許晉誌理事長、經典工程顧問有限公司負責人劉柏宏，以及多位機關代表等人出席。