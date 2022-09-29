GOXR探索元宇宙工作坊熱烈報名中！

GOXR是一個擁有豐富3D展間與活動的平台，可以造訪許多品牌及個人建立的空間，主題包含了藝術、文化、企業平台與多元的內容類別。除了展示與參觀，也可與其他人做即時互動，或是參加講座、遊戲等活動，並透過完成任務得到獎勵，建立屬於自己的社群與品牌世界。

透過GOXR工作坊課程建立元宇宙世界觀，分享平台上藝術文化中的產業先驅進入元宇宙中的數位展覽、區塊鏈與NFT的案例與觀點，最後實際帶領你建立自己的3D空間、拓展。