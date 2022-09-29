GOXR探索元宇宙工作坊熱烈報名中！

GOXR是一個擁有豐富3D展間與活動的平台，可以造訪許多品牌及個人建立的空間，主題包含了藝術、文化、企業平台與多元的內容類別。除了展示與參觀，也可與其他人做即時互動，或是參加講座、遊戲等活動，並透過完成任務得到獎勵，建立屬於自己的社群與品牌世界。
透過GOXR工作坊課程建立元宇宙世界觀，分享平台上藝術文化中的產業先驅進入元宇宙中的數位展覽、區塊鏈與NFT的案例與觀點，最後實際帶領你建立自己的3D空間、拓展。
VR沉浸體驗—現場提供VR頭盔穿戴體驗，真實進入元宇宙世界
GOXR實作—課程安排中融入GOXR體驗與操作，從進入、活用到創建個人空間
業界實務分享—從藝術展覽與商業模式切入: 虛擬藝廊Atismic Art創辦人及藝術家實際帶領元宇宙的藝術導覽、NFT項目方Rug Pull Frens創辦人介紹區塊鏈入門
▍ 活動議程
▍提醒事項
- 於活動前手機／平板下載GOXR並註冊帳號
- 準備個人作品（png / jpg）存於手機 / 平板相簿
- 當天有現場操作實務，建議攜帶手機 / 平板參與
立即下載GOXR：https://lihi2.cc/dmDyL
▍活動資訊
日期：2022.10.26（星期三）14:00-17:30
場地：台灣設計研究院 創意劇場（台北市信義區光復南路133號製菸工廠2樓）
人數：限50名 （額滿為止）
費用：200元
報名：https://www.accupass.com/event/2209260725131500136418
指導｜經濟部
主辦｜經濟部工業局
執行｜台灣設計研究院