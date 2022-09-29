虎尾潮韌性水岸縫合國際競圖成果展 9月30日台灣設計館登場

經濟部水利署舉辦「虎尾潮韌性城鎮水岸縫合國際競圖」為全國首創水利工程領域的國際競圖，廣邀各國設計好手一同提出下個世代虎尾人對於與水共生、共存的構想提案，期望結合設計美學的規劃手法，將虎尾都市計畫區與北港溪整合，透過規劃設計，打造虎尾成為台灣韌性城鎮的規劃標竿，不再懼怕洪水的災害。

虎尾的古蹟（縣定古蹟虎尾糖廠酒精槽、虎尾鐵橋、日式宿舍群）及地方人文歷史亦是提案規劃重點之一，作為重要的文化紋理，競圖團隊如何藉由跨領域的設計整合、梳理產業文化歷史記憶，在縫合水岸的同時，將文化性、空間美學與公共服務帶進虎尾人的生活，以虎尾作為全國首創「韌性城鎮」的規劃標竿。整合虎尾鎮的文化記憶、工業歷史、經濟產業，讓韌性的概念能夠深植於都市的各個角落。「水岸縫合」拉近北港溪、安慶圳與城鎮居民的關係，讓居民不再受制於堤防之內，能夠見到河川之美。

「虎尾潮韌性水岸縫合國際競圖成果展」以虎尾未來水岸願景為主軸，4組競圖團隊更是跨領域集結土木、水利、建築、景觀、環保及生態保育等專業之台灣本土菁英及國外優秀團隊共同參與評選，並由國內外不同領域的菁英專家擔任評審委員，經過9月27日激烈評選後，優勝序位分別為都市里人規劃設計有限公司、黎明工程顧問股份有限公司及綠波國際環境設計有限公司列為優勝廠商，與吳建志賴人碩聯合建築師事務所等各競圖團隊提案作品，作為此次展覽主題。