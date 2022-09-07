全台開始導入開源的消防設備再設計！藝文場所、校園、社區、私人空間都見蹤影

由日本建築師妹島和世＋西澤立衛/SANAA規劃設計的臺中綠美圖，運用開源檔案延伸應用出9款消防栓箱，預計在園區內裝設90座。目前已進入打樣階段，預計年底開始裝設。設計師表示：「一直在關注設研院發布的消防栓箱的消息，藉由好的消防栓箱的導入，更能讓整體建物有相融合的成果。」綠美圖已在2022年5月舉行上樑典禮，期待2025年落成後與大家見面。

另有許多業者及場域預計應用消防栓箱的設計，如忠泰建設旗下的忠泰和、忠泰本質住宅案及商場建案NOKE忠泰樂生活、將捷建設、忠明營造等也正陸續導入，而正在興建的桃園國際機場第三航廈未來也將應用本計畫的消防栓箱設計。

「公共消防設備再設計」從一個微型公共設施改變開始，成為提升公共環境的第一步。隨著越來越多的場域應用正在發生，期待未來有更多業者使用「公共消防設備再設計」的開源設計，讓更多好的設計體驗融入日常。