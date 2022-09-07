全台開始導入開源的消防設備再設計！藝文場所、校園、社區、私人空間都見蹤影

▲ 「公共消防設備再設計」消防栓箱導入於台北表演藝術中心。
台灣設計研究院（以下簡稱設研院）在2020年與內政部消防署合作，針對公共消防設備再設計，提出兼具安全、便利與美感的設計，同時促成4項消防法令的調修。本計畫在2021獲得金點設計獎年度最佳設計獎、2022德國iF Design Award的殊榮。設計成果以公開授權且無償的方式提供相關業者直接下載使用，截至目前累計2164筆下載次數。歷經兩年的推廣，不少業者應用量產，更有許多實際應用在私人及公共場域的案例。
消防設備融入北藝中心空間，打造更好的日常設計體驗
在今年7月剛開幕的北藝中心，在建築規劃期間OMA（大都會建築事務所）在台建築師與設研院展開密切討論，規劃消防栓箱的置入，最後特別設置了6座由設研院指導的消防栓箱。在形體上特別選擇細緻的箱體邊框搭配二合一的火警標示燈來呈現細緻的質感，也與藝文氣息的場域相呼應；箱體色彩也配合建築師的環境色彩計畫，在戶外、室內轉換空間有不同個性的色彩安排，如粉紅色、不鏽鋼原色、白色等面板。
▲ 粉紅色的消防栓箱，棲息於台北表演藝術中心用粉紅色象徵「孵化中」的角落。
▲ 在台北表演藝術中心，金屬色的消防栓箱與環境相互呼應。
靈活運用開源設計，消防設備也能融入多元場域
「設計規範書」以「公用滅火器」與「室內消防栓箱」為示範標的，採中性的設計並提供詳細的設計說明、設計圖稿及相關工程圖，清楚標示使用方式，方便消防產業快速且容易地使用。參考「設計規範書」裡的圖文設計及色彩建議，在既有的消防栓箱上，適度的調整箱面色彩及操作步驟圖文樣式，一樣能改變環境氣氛、打造看不見的安心感。
在全台不同用途的空間場域，都有本計畫應用的蹤影，例如台灣美術館、宜蘭大隱老人活動中心、台南新興國小、台北古亭國中、松山文創園區、台南市定古蹟陳世興宅、台積電辦公大樓、金融辦公大樓、商場，甚至是旅館、私人住宅環境等等。
▲ 寬和建築師事務所參考設計規範書，於宜蘭三星鄉大隱老人活動中心「尊親館」內設置消防栓箱。攝於二樓空間。
▲ 寬和建築師事務所參考設計規範書，於宜蘭三星鄉大隱老人活動中心「尊親館」內設置消防栓箱。攝於一樓空間。
▲ 台中綠宿行旅應用開源的圖文設計檔案改造滅火器架。
▲ 風泉設計運用開源的圖文設計，於台北古亭國中改造既有的消防栓箱，讓消防設施在環境中不突兀。
▲ 參與公共消防設備再設計的IF OFFICE 設計師馮宇，將成果運用於自宅。
產業快速應用，滅火器資訊貼紙是熱門項目
除了消防栓箱的普遍應用外，目前也有不少業者將滅火器的標示貼紙導入應用、販售，在維持印刷成本下，更新貼紙就能有更清晰更具美觀的滅火器！大光明消防公司在應用滅火器貼紙過程中，積極向設研院請益，目前已經順利在市場販售，提供10型及20型的式樣，更在今年度販售了7萬餘支滅火器，林口三井 OUTLET、汐止創新研發科技中心等地方皆有擺放。另有滅火器業者滅霸，也將貼紙標示用於車用、居家用的小型滅火器開發，為家用消防產品提供另一個選擇。
▲ 擺放於松山文創園區的滅火器為大光明消防公司產品。
臺中綠美圖、桃園機場T3將陸續導入，公共消防設備持續走入生活
由日本建築師妹島和世＋西澤立衛/SANAA規劃設計的臺中綠美圖，運用開源檔案延伸應用出9款消防栓箱，預計在園區內裝設90座。目前已進入打樣階段，預計年底開始裝設。設計師表示：「一直在關注設研院發布的消防栓箱的消息，藉由好的消防栓箱的導入，更能讓整體建物有相融合的成果。」綠美圖已在2022年5月舉行上樑典禮，期待2025年落成後與大家見面。
另有許多業者及場域預計應用消防栓箱的設計，如忠泰建設旗下的忠泰和、忠泰本質住宅案及商場建案NOKE忠泰樂生活、將捷建設、忠明營造等也正陸續導入，而正在興建的桃園國際機場第三航廈未來也將應用本計畫的消防栓箱設計。
「公共消防設備再設計」從一個微型公共設施改變開始，成為提升公共環境的第一步。隨著越來越多的場域應用正在發生，期待未來有更多業者使用「公共消防設備再設計」的開源設計，讓更多好的設計體驗融入日常。
索取「設計規範書」及「開源圖檔」，請點閱以下連結：https://www.tdri.org.tw/30405/
為持續推廣設計導入製造及場域應用，設計研究院也預計辦理說明課程。
有興趣參與請由此留下聯絡方式：https://tdri.surveycake.biz/s/aqAn4
主辦單位｜經濟部工業局、內政部消防署
執行單位｜台灣設計研究院
協辦單位｜消防安全中心基金會、台灣消防器材工業同業公會
專案顧問｜中華民國室內設計協會趙璽理事長
設計總監｜視覺總監—IF OFFICE馮宇、產品總監—無氏製作吳孝儒
視覺設計｜IF OFFICE
產品設計｜無氏製作
特別感謝｜虹元企業有限公司、台中消防企業股份有限公司、桃昇企業有限公司